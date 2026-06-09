UKKO.fi

Kutsu medialle: Oodi yrittäjyydelle -valokuvanäyttely by Janita Autio x UKKO.fi - avajaiset 3.9.2026

18.8.2026 14:59:30 EEST | UKKO.fi | Kutsu

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Tervetuloa Oodi yrittäjyydelle -valokuvanäyttelyn avajaisiin torstaina 3.9.2026 klo 16–19 Mall of Triplaan Helsinkiin.

Oodi Yrittäjyydelle -valokuvanäyttely By Janita Autio X UKKO.fi
Oodi Yrittäjyydelle -valokuvanäyttely By Janita Autio X UKKO.fi

UKKO.fi on toteuttanut yhdessä valokuvaaja Janita Aution kanssa Oodi yrittäjyydelle -valokuvanäyttelyn, joka nostaa esiin 15 suomalaisen pienyrittäjän kasvot ja tarinat.

Näyttelyyn on valittu yrittäjiä eri puolilta Suomea, eri toimialoilta ja erilaisista elämäntilanteista. Mukana on niin pitkän linjan yrittäjiä kuin yrittäjäpolkunsa alussa olevia tekijöitä. Yhdessä heidän tarinansa piirtävät kuvaa siitä, keitä suomalaiset yrittäjät tänä päivänä ovat ja kuinka monenlaista yrittäjyys voi olla. 

Näyttely avautuu juuri valtakunnallisen yrittäjänpäivän kynnyksellä kunnianosoituksena yrittäjille ja oodina suomalaiselle yrittäjyydelle. Valtakunnallista yrittäjänpäivää vietetään tänä vuonna lauantaina 5.9. 

”Yrittäjissä kiinnostavaa on juuri se, ettei ole olemassa yhtä yrittäjän muottia. Halusin kuvata nämä ihmiset sellaisina kuin he ovat – persoonina, joiden takana on jokaisella oma tarinansa, motivaationsa ja tapansa tehdä asioita. Näyttelyssä haluamme antaa näille ihmisille tilan tulla nähdyiksi”, sanoo valokuvaaja Janita Autio.

Toimituksenne edustajat ovat lämpimästi tervetulleita näyttelyn kutsuvierasavajaisiin tutustumaan näyttelyyn ja sen taustoihin sekä tapaamaan ja haastattelemaan näyttelyssä mukana olevia yrittäjiä, Janita Autiota ja UKKO.fin edustajia.

Mitä: Oodi yrittäjyydelle -valokuvanäyttelyn avajaiset by Janita Autio x UKKO.fi
Milloin: Torstaina 3.9.2026 klo 16–19
Missä: Mall of Tripla (Fredrikanterassi 1, 00520 Helsinki),  Black Box 360 tapahtumatila (5. kerros, Soul Streets).

Ilmoittautuminen:
Pyydämme ilmoittautumaan 25.8. mennessä tästä >>

Oodi yrittäjyydelle -näyttely kiertää pääkaupunkiseudulla syyskuun alusta lokakuun 25. päivään asti seuraavissa paikoissa:

Mall of Tripla, tapahtuma-aukio 4.–9.9.2026

Helsingin päärautatieasema, Postihalli 10.–16.9.2026

Helsinki-Vantaan lentoasema, Finavian saapuvien aula 26.9.–25.10.2026

Lisätiedot:

Leena Honkajuuri
UKKO.fi
Viestintä
040 1955 943
leena.honkajuuri@ukko.fi

Avainsanat

yrittäjyysvalokuvanäyttelyjanitaautiopienyrittäjyysyrittäjänpäivä

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Janita Autio
Janita Autio
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Janita Autio
Janita Autio
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Janita Autio
Janita Autio
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