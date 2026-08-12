Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kiireettömät yhteydenotot hoituvat nyt Päijät-Sote-sovelluksessa

13.8.2026 13:46:07 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Oppilas, opiskelija tai huoltaja tekee jatkossa kiireettömän yhteydenoton koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Päijät-Sote-sovelluksen kautta.

Myös terveydenhuollon ammattilainen voi olla oppilaaseen, opiskelijaan tai huoltajaan yhteydessä Päijät-Sote-sovelluksessa. 

Oppilaitosten viestintäjärjestelmät, kuten Wilma ja tulevaisuudessa Lahdessa Digione, säilyvät edelleen koulunkäyntiin ja opetukseen liittyvän viestinnän kanavina.  

Kiireellisissä terveysasioissa tulee edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon normaalien kiireellisen hoidon ohjeiden mukaisesti. 

Päijät-Sote-sovellus on sosiaali- ja terveydenhuollon asiointiin tarkoitettu turvallinen kanava, jossa voidaan käsitellä henkilökohtaisia ja salassa pidettäviä terveystietoja. Muutos varmistaa, että terveydenhuollon asioita hoidetaan niille tarkoitetussa palvelussa ja terveystietojen käsittely on asianmukaista.

Yhteyshenkilöt

Sanna Imeläinenopiskeluhuoltopalveluiden tulosyksikköpäällikkö

Puh:050 5391 660

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue täydentää lisäaikahakemustaan valtiovarainministeriön kanssa12.8.2026 15:09:18 EEST | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on hakenut lisäaikaa taloutensa alijäämän kattamiseen. Valtiovarainministeriö pyytää nyt hakemukseen lisäselvityksiä niin sanotun ennakollisen taloudellisen ohjausmenettelyn kautta. Käytännössä menettely tarkoittaa hyvinvointialueen ja ministeriön välisiä lisäneuvotteluja. Tavoitteena on, että päätös lisäajasta saadaan lähiviikkojen aikana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye