Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kiireettömät yhteydenotot hoituvat nyt Päijät-Sote-sovelluksessa

Myös terveydenhuollon ammattilainen voi olla oppilaaseen, opiskelijaan tai huoltajaan yhteydessä Päijät-Sote-sovelluksessa.

Oppilaitosten viestintäjärjestelmät, kuten Wilma ja tulevaisuudessa Lahdessa Digione, säilyvät edelleen koulunkäyntiin ja opetukseen liittyvän viestinnän kanavina.

Kiireellisissä terveysasioissa tulee edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon normaalien kiireellisen hoidon ohjeiden mukaisesti.

Päijät-Sote-sovellus on sosiaali- ja terveydenhuollon asiointiin tarkoitettu turvallinen kanava, jossa voidaan käsitellä henkilökohtaisia ja salassa pidettäviä terveystietoja. Muutos varmistaa, että terveydenhuollon asioita hoidetaan niille tarkoitetussa palvelussa ja terveystietojen käsittely on asianmukaista.