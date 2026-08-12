Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kiireettömät yhteydenotot hoituvat nyt Päijät-Sote-sovelluksessa
13.8.2026 13:46:07 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Oppilas, opiskelija tai huoltaja tekee jatkossa kiireettömän yhteydenoton koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Päijät-Sote-sovelluksen kautta.
Myös terveydenhuollon ammattilainen voi olla oppilaaseen, opiskelijaan tai huoltajaan yhteydessä Päijät-Sote-sovelluksessa.
Oppilaitosten viestintäjärjestelmät, kuten Wilma ja tulevaisuudessa Lahdessa Digione, säilyvät edelleen koulunkäyntiin ja opetukseen liittyvän viestinnän kanavina.
Kiireellisissä terveysasioissa tulee edelleen ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon normaalien kiireellisen hoidon ohjeiden mukaisesti.
Päijät-Sote-sovellus on sosiaali- ja terveydenhuollon asiointiin tarkoitettu turvallinen kanava, jossa voidaan käsitellä henkilökohtaisia ja salassa pidettäviä terveystietoja. Muutos varmistaa, että terveydenhuollon asioita hoidetaan niille tarkoitetussa palvelussa ja terveystietojen käsittely on asianmukaista.
Yhteyshenkilöt
Sanna Imeläinenopiskeluhuoltopalveluiden tulosyksikköpäällikköPuh:050 5391 660
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue täydentää lisäaikahakemustaan valtiovarainministeriön kanssa12.8.2026 15:09:18 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue on hakenut lisäaikaa taloutensa alijäämän kattamiseen. Valtiovarainministeriö pyytää nyt hakemukseen lisäselvityksiä niin sanotun ennakollisen taloudellisen ohjausmenettelyn kautta. Käytännössä menettely tarkoittaa hyvinvointialueen ja ministeriön välisiä lisäneuvotteluja. Tavoitteena on, että päätös lisäajasta saadaan lähiviikkojen aikana.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Etävastaanotot vähentävät päästöjä, parantavat palvelujen saatavuutta ja tuovat säästöjä12.8.2026 14:28:12 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue arvioi keväällä 2026 Päijät-Sote-sovelluksella toteutettujen etävastaanottojen vaikutuksia.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Maakunnallinen varautuminen vahvistuu Päijät-Hämeessä11.8.2026 08:46:54 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta PHTURVA vahvistaa maakunnan keskeisten toimijoiden yhteistoimintaa vastaamaan muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksia.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vesirokkorokote laajeni osaksi kansallista rokotusohjelmaa3.8.2026 15:14:12 EEST | Tiedote
Kansallinen rokotusohjelma laajeni 1.8.2026, kun vesirokkorokote tuli maksutta tarjolle myös 20–50-vuotiaille henkilöille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloittaa uuden asetuksen mukaiset rokotukset aikaisintaan 1.9.2026.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Alkoholin laitosvieroitushoito toteutetaan nyt omana toimintana24.7.2026 10:46:31 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloitti maaliskuussa alkoholin laitosvieroitushoitojen toteuttamisen selviämishoitoyksikössä. Aiemmin hoito järjestettiin ostopalveluna hyvinvointialueen ulkopuolella, mutta nyt yhdestä viiteen vuorokauden mittaiset vieroitushoitojaksot voidaan toteuttaa omalla alueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme