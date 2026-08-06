Palveluverkkosuunnittelun asukastilaisuudet Karjalohjalla ja Sammatissa elokuussa

Asukastilaisuuksien tavoitteena on tarjota mahdollisuus osallistua valmisteluun ja vaikuttaa oman alueen sivistyspalveluiden tulevaisuuteen ennen lopullisten esitysten etenemistä päätöksentekoon.

Asukastilaisuudet

Karjalohjan koululla tiistaina 18.8.2026 klo 18.00–19.30

Sammatin koululla torstaina 20.8.2026 klo 18.00–19.30

Asukkaita kannustetaan tutustumaan muutosesityksiin ja osallistumaan keskusteluun jo ennen tilaisuuksia. Karjalohjan ja Sammatin osallistamiskierroksille on avattu Howspace-yhteistyöalusta, jossa muutosesityksiä voi kommentoida osoitteessa:https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/tervetuloa

Valitse alustalta oma alueesi (Karjalohja tai Sammatti) ja sen alta kohta ”Muutokset kommentoitavaksi”.

Palautetta voi vaihtoehtoisesti lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen palveluverkko@lohja.fi.

Karjalohjan ja Sammatin asukkaita osallistetaan ja kuullaan laajasti koko valmisteluprosessin ajan. Asukkailta saatava palaute on tärkeä osa suunnittelua, ja sen perusteella voidaan tarkastella myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tavoitteena on turvata laadukkaat sivistyspalvelut molemmilla asukasalueilla pitkällä aikavälillä.

Tervetuloa keskustelemaan, osallistumaan ja vaikuttamaan oman alueesi tulevaisuuteen.