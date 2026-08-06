Palveluverkkosuunnittelun asukastilaisuudet Karjalohjalla ja Sammatissa elokuussa
13.8.2026 13:56:45 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lohjan kaupungin palveluverkkosuunnittelun valmistelu etenee, ja asukkaille järjestetään elokuussa alueelliset asukastilaisuudet Karjalohjalla ja Sammatissa. Tilaisuuksissa esitellään suunnitelmia, kuullaan asukkaiden näkemyksiä sekä keskustellaan alueiden tulevaisuudesta osana palveluverkon kehittämistä.
Asukastilaisuuksien tavoitteena on tarjota mahdollisuus osallistua valmisteluun ja vaikuttaa oman alueen sivistyspalveluiden tulevaisuuteen ennen lopullisten esitysten etenemistä päätöksentekoon.
Asukastilaisuudet
Karjalohjan koululla tiistaina 18.8.2026 klo 18.00–19.30
Sammatin koululla torstaina 20.8.2026 klo 18.00–19.30
Asukkaita kannustetaan tutustumaan muutosesityksiin ja osallistumaan keskusteluun jo ennen tilaisuuksia. Karjalohjan ja Sammatin osallistamiskierroksille on avattu Howspace-yhteistyöalusta, jossa muutosesityksiä voi kommentoida osoitteessa:https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/tervetuloa
Valitse alustalta oma alueesi (Karjalohja tai Sammatti) ja sen alta kohta ”Muutokset kommentoitavaksi”.
Palautetta voi vaihtoehtoisesti lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen palveluverkko@lohja.fi.
Karjalohjan ja Sammatin asukkaita osallistetaan ja kuullaan laajasti koko valmisteluprosessin ajan. Asukkailta saatava palaute on tärkeä osa suunnittelua, ja sen perusteella voidaan tarkastella myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tavoitteena on turvata laadukkaat sivistyspalvelut molemmilla asukasalueilla pitkällä aikavälillä.
Tervetuloa keskustelemaan, osallistumaan ja vaikuttamaan oman alueesi tulevaisuuteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maarit LindmanLasten ja nuorten hyvinvoinnin erityisasiantuntijaPuh:+358503240987maarit.lindman@lohja.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Elävä ledenda Jorma Panula kouluttamaan Lohjalle6.8.2026 12:21:54 EEST | Tiedote
Professori Jorma Panula, arvostettu kapellimestariopettaja, saapuu Lohjalle kouluttamaan nuoria kapellimestareita. Koulutuksen huipennuksena on konsertti Laurentius-salissa 3.9.2026 klo 18, jossa esitetään Beethovenin, Stravinskyn ja Haydnin teoksia. Solistina Emil Holmström. Liput ennakkoon NetTicketistä.
Laurinpäivän kaupunkifestivaaleilla ohjelmaa oopperasta freestylejalkapalloon ja nuorten musiikkiin30.7.2026 14:43:51 EEST | Tiedote
Perinteikäs Laurinpäivän kaupunkifestivaali täyttää Lohjan torin taas lauantaina 8.8 monipuolisella lavaohjelmalla ja erilaisilla myyntikojuilla.
Factory by the Lake - Luvassa oikea hittikimara!21.7.2026 12:41:14 EEST | Tiedote
Suurlähettiläät ja Lohjan kaupunginorkesteri yhdistävät voimansa 22.8.2026 klo 20 Factory by the Laken päälavalla. Luvassa on unohtumaton ilta täynnä rakastettuja hittejä uusin sovituksin. Tämä ainutlaatuinen konsertti kutsuu yleisön laulamaan ja tunnelmoimaan. Liput saatavilla NetTicket.fi-sivustolla. Lisätiedot: fbtl.fi.
Elokuvamusiikkia klassisesta klassikoihin20.7.2026 15:46:21 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunginorkesteri avaa syyskautensa Factory by the Lake -festivaalilla esittäen elokuvamusiikin klassikoita. Movie Classics -konsertti esitetään perjantaina 21.8.2026 klo 19 Jukka Untamalan johdolla. Ohjelmassa on mm. Morriconen, Williamsin ja Zimmerin teoksia. Konsertin solistina hurmaa multilahjakas Maria Ylipää luontevalla olemuksellaan sekä ilmaisuvoimaisella ja herkällä äänellään. Niin teatterin, television, elokuvien, musikaalien kuin monipuolisten musiikkiprojektien koulima taiteilija antaa jokaiseen esiintymiseensä oman, läsnä olevan ja syvästi tunteisiin vetoavan sävynsä. Konsertin juontaa tunnettu näyttelijä Krista Kosonen. Liput ennakkoon myy NetTicket. Tule ajoissa paikalle, koska klo 17 esiintyy Cellomania Ilmaiskonsertissa! Katso koko festivaalin ohjelma fbtl.fi
Aurlahteen palkataan kolme rantatyöntekijää6.7.2026 15:38:41 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunki palkkaa Aurlahden uimarannalle kolme rantatyöntekijää 8.7.–9.8.2026 väliselle ajalle. Rantatyöntekijöiden tehtävänä on parantaa uimarannan turvallisuutta. Turvallisuutta lisätään myös kylteillä ja levähdysalustoilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme