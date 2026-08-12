ENNAKKOTIEDOTE: Paula Havaste kirjoittaa historiallisessa romaanissaan sopimusavioliitosta, ruttoepidemiasta ja naiselle asetetuista odotuksista
13.8.2026 13:17:25 EEST | Gummerus | Tiedote
Paula Havasteen Ruttotyttö-romaani (Gummerus) kertoo sitkeästä nuoresta Liinasta, joka joutuu luovimaan naiselle asetettujen odotusten ja vaatimusten ristiaallokossa 1600-luvulla. Havaste tunnetaan paitsi tietokirjoista myös historiallisista romaaneistaan, joissa tarinaan punoutuu tutkittua tietoa entisaikojen arjesta ja kansanperinteestä. Romaani ilmestyy ja on arvosteluvapaa 21.9.
Paula Havaste vie lukijan 1600-luvun ruttovuosiin, jolloin tauti riehui ympäri Eurooppaa. ”Oli äärettömän mielenkiintoista tutkia ruttovuosia tätä romaania varten. Epidemia tappoi ihmisiä ikään, sukupuoleen ja sosiaaliseen asemaan katsomatta ja aiheutti valtavia muutoksia erilaisissa yhteisöissä”, Paula Havaste kertoo.
Ruttoa salaa poteva Liina päätyy luostariin meren taakse. Seutu ja kieli ovat vieraita, mutta työ apupiikana sentään tuttua. Luostarissa asuu myös vanha rouva, joka on mieltynyt tallirenkiin ja hankkii hänelle pienen tuvan ja pellon. Taloon tarvitaan vaimo, ja sellaiseksi rouva määrää Liinan. Kun uusi ruttoaalto saapuu, luostari kokee kovia. Liina löytää itsensä tupalaisen vaimona ja joutuu ottamaan selvää, syntyykö elinikäinen kumppanuus sopimuksen voimalla?
FT Paula Havaste on syntynyt ja viettänyt lapsuutensa Rovaniemellä. Nykyään hän asuu Helsingissä. Havasteen tuotantoon kuuluu tietokirjoja, runoja, lastenkirjoja sekä suosittuja ja palkittuja historiallisia romaaneja.
Paula Havaste: Ruttotyttö
336 sivua
ilmestyy 21.9.2026
myös äänikirjana, lukija: Sanna Majuri
Lisätietoja sekä haastattelupyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Arvostelukappale- ja kuvapyynnöt: info@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäjohtajaGummerusPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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