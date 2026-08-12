ENNAKKOTIEDOTE: Paula Havaste kirjoittaa historiallisessa romaanissaan sopimusavioliitosta, ruttoepidemiasta ja naiselle asetetuista odotuksista

Paula Havaste vie lukijan 1600-luvun ruttovuosiin, jolloin tauti riehui ympäri Eurooppaa. ”Oli äärettömän mielenkiintoista tutkia ruttovuosia tätä romaania varten. Epidemia tappoi ihmisiä ikään, sukupuoleen ja sosiaaliseen asemaan katsomatta ja aiheutti valtavia muutoksia erilaisissa yhteisöissä”, Paula Havaste kertoo.

Ruttoa salaa poteva Liina päätyy luostariin meren taakse. Seutu ja kieli ovat vieraita, mutta työ apupiikana sentään tuttua. Luostarissa asuu myös vanha rouva, joka on mieltynyt tallirenkiin ja hankkii hänelle pienen tuvan ja pellon. Taloon tarvitaan vaimo, ja sellaiseksi rouva määrää Liinan.​ Kun uusi ruttoaalto saapuu, luostari kokee kovia. Liina löytää itsensä tupalaisen vaimona ja joutuu ottamaan selvää, syntyykö elinikäinen kumppanuus sopimuksen voimalla?

FT Paula Havaste on syntynyt ja viettänyt lapsuutensa Rovaniemellä. Nykyään hän asuu Helsingissä. Havasteen tuotantoon kuuluu tietokirjoja, runoja, lastenkirjoja sekä suosittuja ja palkittuja historiallisia romaaneja.

Paula Havaste: Ruttotyttö

336 sivua

ilmestyy 21.9.2026

myös äänikirjana, lukija: Sanna Majuri

Lisätietoja sekä haastattelupyynnöt:

Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi

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