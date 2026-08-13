Espoon seurakuntayhtymä

Klockarmalmens begravningsplats tilldelades det prestigefyllda Green Flag Award

13.8.2026 13:30:01 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

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Klockarmalmen begravningsplats, som förvaltas av Esbo kyrkliga samfällighet och är belägen i Esbo, har återigen tilldelats utmärkelsen Green Flag Award. Begravningsplatsen finns bland de utvalda objekten för femte gången. I år beviljades utmärkelsen till 25 objekt runt om i Finland.

Hautausmaa ja lampi.
Kellonummen hautausmaalla on monipuolinen ympäristö. Eija Harju / Espoonseurakunnat Eija Harju / Espoonseurakunnat

På Klockarmalmen begravningsplats utförs långsiktigt utvecklingsarbete. Förra hösten togs bland annat en ny servicebyggnad i bruk på Klockarmalmen. Dessutom genomfördes en grundlig renovering av de gamla hallutrymmena samtidigt som funktionerna i de gamla hallarna utökades. De nya och förnyade utrymmena möjliggör och stödjer även framöver en högkvalitativ skötsel av begravningsplatsen.

I sitt beslut uppskattade juryn Klockarmalmen begravningsplats på många sätt. Begravningsplatsen ligger mitt i naturen och erbjuder varierande landskap: en del av området ligger i skogen i lugnet under stora träd, medan andra delar erbjuder öppna vyer kantade av ängar och en damm. Dessutom finns det på Klockarmalmen ett omfattande och välskött serviceområde som möjliggör kompostering och framställning av växtunderlag för eget bruk på plats, vilket gör att man undviker transport av bioavfall.

Green Flag Award är ett pris- och utvärderingssystem som identifierar kvaliteten i skötseln och förvaltningen av grönområden. Systemet administreras internationellt av den brittiska miljövälgörenhetsorganisationen Keep Britain Tidy och i Finland av Grönmiljöförbundet rf.

Green Flag Award firar sitt 10-årsjubileum. Programmet har belönat parker i Finland sedan 2016, då campusparken i Lepaa vid Tavastlands yrkeshögskola tilldelades den första Green Flag Award-utmärkelsen. Vid utställningen i Lepaa den 13.8.2026 offentliggjordes de 25 grönområden som vunnit Green Flag Award. Jakobstads Skolträdgård och familjeparken Mäki-Matti i Jyväskylä tilldelades Green Flag Award-utmärkelsen för första gången.

Av de objekt som tilldelats Green Flag Award förväntas att de på ett heltäckande sätt beaktar områdets användare, miljö och verksamhetsstrategi. De grönområden i Finland som tilldelats Green Flag Award är en del av ett internationellt nätverk med över 2 400 grönområden i 17 olika länder, såsom Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Turkiet, Belgien, Spanien och USA.

Avainsanat

esbo svenska församlingkyrkan i esbokellonummen hautausmaa

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Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

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