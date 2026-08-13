Klockarmalmens begravningsplats tilldelades det prestigefyllda Green Flag Award

På Klockarmalmen begravningsplats utförs långsiktigt utvecklingsarbete. Förra hösten togs bland annat en ny servicebyggnad i bruk på Klockarmalmen. Dessutom genomfördes en grundlig renovering av de gamla hallutrymmena samtidigt som funktionerna i de gamla hallarna utökades. De nya och förnyade utrymmena möjliggör och stödjer även framöver en högkvalitativ skötsel av begravningsplatsen.

I sitt beslut uppskattade juryn Klockarmalmen begravningsplats på många sätt. Begravningsplatsen ligger mitt i naturen och erbjuder varierande landskap: en del av området ligger i skogen i lugnet under stora träd, medan andra delar erbjuder öppna vyer kantade av ängar och en damm. Dessutom finns det på Klockarmalmen ett omfattande och välskött serviceområde som möjliggör kompostering och framställning av växtunderlag för eget bruk på plats, vilket gör att man undviker transport av bioavfall.

Green Flag Award är ett pris- och utvärderingssystem som identifierar kvaliteten i skötseln och förvaltningen av grönområden. Systemet administreras internationellt av den brittiska miljövälgörenhetsorganisationen Keep Britain Tidy och i Finland av Grönmiljöförbundet rf.

Green Flag Award firar sitt 10-årsjubileum. Programmet har belönat parker i Finland sedan 2016, då campusparken i Lepaa vid Tavastlands yrkeshögskola tilldelades den första Green Flag Award-utmärkelsen. Vid utställningen i Lepaa den 13.8.2026 offentliggjordes de 25 grönområden som vunnit Green Flag Award. Jakobstads Skolträdgård och familjeparken Mäki-Matti i Jyväskylä tilldelades Green Flag Award-utmärkelsen för första gången.

Av de objekt som tilldelats Green Flag Award förväntas att de på ett heltäckande sätt beaktar områdets användare, miljö och verksamhetsstrategi. De grönområden i Finland som tilldelats Green Flag Award är en del av ett internationellt nätverk med över 2 400 grönområden i 17 olika länder, såsom Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Turkiet, Belgien, Spanien och USA.