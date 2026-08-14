Väestöennuste: Helsinki kasvaa lähivuosina lähes 9 000 hengen vuosivauhtia

Helsingin väkiluku oli 694 392 henkeä vuoden 2025 lopussa. Ennusteen ja kaupungin arvion mukaan 700 000 asukkaan raja on ylittynyt elokuussa 2026. Helsingin väkiluku on kasvanut muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta koko 2000-luvun ajan keskimäärin 5 500 hengellä vuodessa.

Uuden väestöennusteen mukaan kasvu jatkuu. Väkiluku kasvaa lähivuosina noin 8 000–9 000 hengellä vuodessa, mutta kasvu hidastuu ennustekauden loppupuolella. Helsingissä on vuonna 2040 noin 822 000 asukasta ja vuonna 2070 ennusteen mukaan yli miljoona asukasta.

– Väkiluku kasvaa, kun Helsinkiin muuttaa enemmän ihmisiä kuin Helsingistä pois ja syntyneitä on enemmän kuin kuolleita. Tulevaisuudessa Helsingin väestö ikääntyy. Yhä suurempi osa kasvusta on muuttovoiton varassa, minkä kehitys vaihtelee vuosittain, toteaa tutkija Hertta Sydänlammi Helsingin kaupungilta.

Väestöennuste perustuu asiantuntija-arvioihin syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Ennuste laaditaan väestötieteellisellä kohorttikomponenttimallilla. Lisäksi laaditaan erilliset ennusteet ruotsinkieliselle väestölle ja kaupungin osa-alueille.

Muuttovoitto pysyy korkealla tasolla

Helsinki on saanut muuttovoittoa ulkomailta koko 2000-luvun, eli kaupunkiin on muuttanut ulkomailta enemmän ihmisiä kuin kaupungista ulkomaille. Vuonna 2025 ulkomailta saatu muuttovoitto oli 3 200 henkeä. Myös kotimainen muuttovoitto on ollut pääsääntöisesti positiivista, keskimäärin noin 2 000 henkeä edellisen kymmenen vuoden aikana.

– Ulkomailta Helsinkiin suuntautuva muutto on kasvanut viime vuosina. Se on myös tulevaisuudessa kaupungin väestönkasvun tärkein ajuri. Mahdollisten tulijoiden joukko on ulkomaisessa muuttoliikkeessä huomattavasti suurempi kuin kotimaisessa muuttoliikkeessä, Sydänlammi kertoo.

Ulkomailta saatavan muuttovoiton arvioidaan asettuvan noin 5 000 hengen vuositasolle, kun taas kotimaisen muuttovoiton arvioidaan laskevan asteittain noin 1 800 henkeen vuoteen 2040 mennessä. Ennusteen alkuvuoteen 2026 vaikuttaa Viron kansalaisten väestörekisteritietojen korjaus, joka pienentää väliaikaisesti muuttovoittoa.

Syntyneitä on lähivuosina enemmän kuin kuolleita

Helsingissä syntyi viime vuonna 6 842 lasta. Syntyvyys on Helsingissä muuta maata matalammalla tasolla. Syntyneiden lasten määrä kasvaa kuitenkin lähivuosina loivasti, koska hedelmällisessä iässä olevien naisten määrä kasvaa muuttoliikkeen ansiosta.

Väestön ikääntyessä kuolleiden määrä kasvaa syntyneiden määrää nopeammin. Kasvu on kuitenkin hidasta, ja kuolleita ennustetaan olevan syntyneitä enemmän vasta vuonna 2060.

Vanhimpien ikäryhmien väestö kasvaa muita nopeammin

Väestönkasvu kohdistuu erityisesti vanhempiin ikäryhmiin. Vähintään 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2040 loppuun mennessä nykyisestä 62 000 hengestä 82 000 henkeen.

Nuoremmat ikäryhmät kasvavat iäkkäämpiä vähemmän. Alle 15-vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan Helsingissä maltillisesti. Vuoden 2025 lopussa alle 15-vuotiaita lapsia oli 96 700. Vuonna 2040 heitä ennustetaan olevan noin 10 000 enemmän.

Väestönkasvu painottuu uusille asuntorakentamisen alueille

Helsingin alueittainen väestöennuste on laadittu vuosille 2026–2040. Väestömäärän muutos kohdentuu ennusteen mukaan epätasaisesti kaupungin eri osiin. Uudisrakentaminen ohjaa väestön alueellista kasvua. Koko kaupunkiin ennustetaan valmistuvan vuosina 2026–2040 keskimäärin 5 500 asuntoa vuodessa.

Suurpiireistä eniten kasvaa Keskisen suurpiirin väestö, noin 36 000 hengellä vuoteen 2040 mennessä. Keskiseen suurpiiriin rakennetaan runsaasti uusia asuntoja erityisesti Kalasatamaan ja sen ympäristöön sekä Pasilan alueelle. Väestönkasvu näkyy erityisesti alle kouluikäisten ja peruskouluikäisten määrän kasvuna.

Läntisen suurpiirin väestö kasvaa noin 21 400 hengellä ja Eteläisen suurpiirin väestö noin 20 000 hengellä. Kaakkoisen suurpiirin väestö kasvaa noin 16 500 hengellä ja Itäisen suurpiirin väestö noin 12 500 hengellä.

Ruotsinkielinen väestö kasvaa muuta väestöä hitaammin

Äidinkieleltään ruotsinkielisiä oli Helsingissä vuoden 2025 lopussa 37 349. Määrän ennustetaan kasvavan 40 100 henkeen vuoteen 2040 mennessä. Ruotsinkielisten väestöosuuden ennakoidaan kuitenkin laskevan vuoden 2025 lopun 5,4 prosentista noin 4,9 prosenttiin, koska kaupungin koko väestö kasvaa ruotsinkielistä väestöä nopeammin. Ruotsinkielisten määrä kasvaa erityisesti Keskisessä suurpiirissä, jossa myös asuntorakentaminen on vilkasta.

Helsingin väestöennusteen 2026 tietokooste on julkaistu verkossa. Helsingin väestöennusteen kaikki tiedot ovat lisäksi saatavilla Aluesarjat-tietokannasta iän ja sukupuolen mukaan vuoteen 2070 asti sekä osa-alueen ja äidinkielen mukaan vuoteen 2040 asti. Ennusteen menetelmät on kuvattu vuoden 2025 ennusteraportissa (pdf).