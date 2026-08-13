Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue keskeyttää viestinnän konsulttihankinnan

13.8.2026 14:35:25 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Jaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on kehittänyt asukas- ja palveluviestintää sekä tunnistanut tarpeen vahvistaa yhteiskunnallista viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Jälkimmäistä varten toteutettiin suorahankintana viestinnän konsulttihankinta.

—  Teimme hankinnassa selkeän arviointivirheen. Vaihtoehtoja toteutukseen olisi pitänyt tarkastella laajemmin, ja valmisteluun olisi pitänyt varata enemmän aikaa. Kun käytetään julkisia varoja, valmistelun tulee olla perusteellista ja läpinäkyvää, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn sanoo.

Hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 24.8.2026. Sopimusta palveluntuottajan kanssa ei ole tehty, eikä työtä tilattu.

—  Tulen esittämään aluehallitukselle, että hankintapäätös kumotaan. Olen pahoillani ja haluamme korjata virheemme, Sanna Svahn kertoo.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye