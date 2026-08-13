Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue keskeyttää viestinnän konsulttihankinnan

— Teimme hankinnassa selkeän arviointivirheen. Vaihtoehtoja toteutukseen olisi pitänyt tarkastella laajemmin, ja valmisteluun olisi pitänyt varata enemmän aikaa. Kun käytetään julkisia varoja, valmistelun tulee olla perusteellista ja läpinäkyvää, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn sanoo.

Hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 24.8.2026. Sopimusta palveluntuottajan kanssa ei ole tehty, eikä työtä tilattu.

— Tulen esittämään aluehallitukselle, että hankintapäätös kumotaan. Olen pahoillani ja haluamme korjata virheemme, Sanna Svahn kertoo.