Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue keskeyttää viestinnän konsulttihankinnan
13.8.2026 14:35:25 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on kehittänyt asukas- ja palveluviestintää sekä tunnistanut tarpeen vahvistaa yhteiskunnallista viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Jälkimmäistä varten toteutettiin suorahankintana viestinnän konsulttihankinta.
— Teimme hankinnassa selkeän arviointivirheen. Vaihtoehtoja toteutukseen olisi pitänyt tarkastella laajemmin, ja valmisteluun olisi pitänyt varata enemmän aikaa. Kun käytetään julkisia varoja, valmistelun tulee olla perusteellista ja läpinäkyvää, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn sanoo.
Hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 24.8.2026. Sopimusta palveluntuottajan kanssa ei ole tehty, eikä työtä tilattu.
— Tulen esittämään aluehallitukselle, että hankintapäätös kumotaan. Olen pahoillani ja haluamme korjata virheemme, Sanna Svahn kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markus SyrjänenKonsernipalvelujen johtaja / Direktör för koncerntjänsternaPuh:043 825 9685markus.syrjanen@luvn.fi
Sanna Svahnhyvinvointialuejohtaja / välfärdsområdesdirektörPuh:050 544 6535sanna.svahn@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
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Verkkosivut: www.luvn.fi
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