Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 20.8.2026 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen

Asuntosalkun Tallinnan yhtiölle lainan pidennys – kaikki Tallinnan lainat jatkuvat nyt 2030-luvulle 9.3.2026 15:00:00 EET | Uutinen

Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 9.3.2026 klo 15.00 Asuntosalkun Tallinnan yhtiölle lainan pidennys – kaikki Tallinnan lainat jatkuvat nyt 2030-luvulle Asuntosalkku Oyj:n virolainen tytäryhtiö Linnakodu OÜ on solminut pidennyksen ainoaan tällä vuosikymmenellä erääntymässä olleeseen lainaansa. Pidennyksen myötä kyseisen lainan maturiteetti on keväällä 2030, kun aiemmin se oli keväällä 2028. Tämän sopimuksen myötä kaikki Linnakodun lainat erääntyvät 2030-luvulla. Osa Linnakodun lainoista on tavanomaisesti lyheneviä ja merkittävä osa on bullet-lainaa. Konsernin lainakanta oli 31.12.2025 yhteensä noin 147 miljoonaa euroa, josta Linnakodun osuus oli noin 60 miljoonaa euroa. Konsernin lainoittajapankit ovat Danske Bank, Nordea, Norion, LHV, SEB ja Swedbank. Kyseinen lainan pidennys osoittaa yhtiön johdon näkemyksen mukaan tässä markkinatilanteessa yhtiön hyvää rahoitettavuutta ja liiketoiminnan vahvaa ennustettavuutta. Solmittu jatkosopimus ei vaikuta johdon näkemyksen mukaan Asuntosalku