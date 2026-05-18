Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 20.8.2026 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen
17.8.2026 08:00:00 EEST | Asuntosalkku Oyj | Kutsu
Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 17.8.2026 klo 8.00
Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.10.2025–30.6.2026 torstaina 20.8.2026 klo 8.00 ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/.
Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 20.8.2026 klo 9.30. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://events.inderes.com/asuntosalkku/2026-q3-tulos. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/.
Lisätietoja
Asuntosalkku Oyj
Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329
jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi
Asuntosalkku Oyj
Asuntosalkku on asuntosijoitusyhtiö, joka keskittyy omistaja-arvon luomiseen. Sijoitukset painottuvat omistusasuntotaloista valikoituihin yksittäisiin asuntoihin, joissa vuokralainen asuu omistusasujien naapurina. Pääpaino on hyvien sijaintien pienissä asunnoissa Suomen pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä Tallinnan keskusta-alueilla. Olemme vaihtoehto asuntorahastoille ja suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä.
31.3.2026 Asuntosalkku omisti Suomessa 1 413 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 160,4 miljoonaa euroa, sekä Tallinnassa 643 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 100,7 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.3.2026 oli 96,5 prosenttia.
Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.
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