Jussi-voittaja, Oscar-shortlistattu helmi ja uudet kotimaiset lyhärit Teurastamon Lyhärien Yössä

13.8.2026 14:40:07 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote

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  • Suuren suosion saavuttanut Lyhärien Yö järjestetään Teurastamolla Helsingin Taiteiden Yönä torstaina 20.8. jo neljännen kerran. 

  • Tänä vuonna valkokankaalla nähdään poikkeuksellisen vahva kattaus kotimaisia lyhytelokuvia: mukana ovat muun muassa tuore Jussi-voittaja, Oscar-shortlistille yltänyt lyhytelokuva sekä uutuuksia Teurastamolla toimivilta tuotantoyhtiöiltä BUFOlta ja It’s Alive Filmsiltä. 

  • Illan avaa harvakseltaan esiintyvä Ykspihlajan Kino-orkesteri.
Teurastamon Lyhärien Yö on muodostonut jo perinteeksi. Kuva vuoden 2025 tapahtumasta.
Teurastamon Lyhärien Yö on muodostonut jo perinteeksi. Kuva vuoden 2025 tapahtumasta. Minna Korpimies

Jo perinteeksi muodostunut Lyhärien Yö kokoaa elokuvan ystävät Teurastamolle Helsingin Taiteiden Yönä torstaina 20. elokuuta.

Ilta käynnistyy noin klo 20 Ykspihlajan Kino-orkesterin keikalla. Harvakseltaan esiintyvä kahdeksanhenkinen kokoonpano kuljettaa yleisön suomalaisen iskelmän ja elokuvamusiikin tunnelmiin 50- ja 60-lukujen italoiskelmän hengessä.

Konsertin jälkeen, illan pimentymistä odotellessa, yleisö pääsee tutustumaan elokuvien tekijöihin ja tarinoiden taustoihin tekijähaastatteluiden muodossa. Paikalle ovat lupautuneet muun muassa Jussi Rautaniemi (Strive), Pirjo Lonka (Placeholder), Oona Airola (White Trash) sekä Fabian Munsterhjelm (Sukkahousut).

Auringon laskettua käynnistyy noin puolentoista tunnin mittainen lyhytelokuvanäytös. 
Tämän vuoden ohjelmassa nähdään mm. vuoden 2025 Jussi-palkittu My name is hope sekä Oscar-shortlistille yltänyt Sukkahousut

Teurastamon omilta tuotantoyhtiöiltä nähdään tuoreet lyhärit: Placeholder (It’s Alive) sekä Strive (Bufo), joista jälkimmäistä on myös kuvattu Teurastamon ympäristössä. 

Tuttuun tapaan elokuvayleisöä hellitään, sillä Teurastamon ravintolat ja baarit tarjoavat laajan kattauksen leffaherkkuja aina tacoista napolilaisiin pizzoihin ja italialaiseen gelatoon.
 
OHJELMA:
(aikataulu suuntaa antava)

n. klo 20 Ykspihlajan Kino-orkesteri
n. klo 21 Elokuvan tekijöiden Q&A
n. klo 21.30 Lyhärit alkavat
n. klo 23.10 Ilta päättyy

ILLAN ELOKUVAT: 

It's Alive: Placeholder (2026)
Wildhog Productions: Sukkahousut (2024)
TACK FILMS: White Trash (2024)
Indie Films: Lepatus (2015)
Aalto-yliopisto: My name is hope (2025)
BUFO: Strive (2026)

 

 

 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Teurastamon Lyhärien Yö on muodostonut jo perinteeksi. Kuva vuoden 2025 tapahtumasta.
Teurastamon Lyhärien Yö on muodostonut jo perinteeksi. Kuva vuoden 2025 tapahtumasta.
Minna Korpimies
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Tietoja julkaisijasta

Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.

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