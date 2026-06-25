Jussi-voittaja, Oscar-shortlistattu helmi ja uudet kotimaiset lyhärit Teurastamon Lyhärien Yössä
13.8.2026 14:40:07 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
- Suuren suosion saavuttanut Lyhärien Yö järjestetään Teurastamolla Helsingin Taiteiden Yönä torstaina 20.8. jo neljännen kerran.
- Tänä vuonna valkokankaalla nähdään poikkeuksellisen vahva kattaus kotimaisia lyhytelokuvia: mukana ovat muun muassa tuore Jussi-voittaja, Oscar-shortlistille yltänyt lyhytelokuva sekä uutuuksia Teurastamolla toimivilta tuotantoyhtiöiltä BUFOlta ja It’s Alive Filmsiltä.
- Illan avaa harvakseltaan esiintyvä Ykspihlajan Kino-orkesteri.
Jo perinteeksi muodostunut Lyhärien Yö kokoaa elokuvan ystävät Teurastamolle Helsingin Taiteiden Yönä torstaina 20. elokuuta.
Ilta käynnistyy noin klo 20 Ykspihlajan Kino-orkesterin keikalla. Harvakseltaan esiintyvä kahdeksanhenkinen kokoonpano kuljettaa yleisön suomalaisen iskelmän ja elokuvamusiikin tunnelmiin 50- ja 60-lukujen italoiskelmän hengessä.
Konsertin jälkeen, illan pimentymistä odotellessa, yleisö pääsee tutustumaan elokuvien tekijöihin ja tarinoiden taustoihin tekijähaastatteluiden muodossa. Paikalle ovat lupautuneet muun muassa Jussi Rautaniemi (Strive), Pirjo Lonka (Placeholder), Oona Airola (White Trash) sekä Fabian Munsterhjelm (Sukkahousut).
Auringon laskettua käynnistyy noin puolentoista tunnin mittainen lyhytelokuvanäytös.
Tämän vuoden ohjelmassa nähdään mm. vuoden 2025 Jussi-palkittu My name is hope sekä Oscar-shortlistille yltänyt Sukkahousut.
Teurastamon omilta tuotantoyhtiöiltä nähdään tuoreet lyhärit: Placeholder (It’s Alive) sekä Strive (Bufo), joista jälkimmäistä on myös kuvattu Teurastamon ympäristössä.
Tuttuun tapaan elokuvayleisöä hellitään, sillä Teurastamon ravintolat ja baarit tarjoavat laajan kattauksen leffaherkkuja aina tacoista napolilaisiin pizzoihin ja italialaiseen gelatoon.
OHJELMA:
(aikataulu suuntaa antava)
n. klo 20 Ykspihlajan Kino-orkesteri
n. klo 21 Elokuvan tekijöiden Q&A
n. klo 21.30 Lyhärit alkavat
n. klo 23.10 Ilta päättyy
ILLAN ELOKUVAT:
It's Alive: Placeholder (2026)
Wildhog Productions: Sukkahousut (2024)
TACK FILMS: White Trash (2024)
Indie Films: Lepatus (2015)
Aalto-yliopisto: My name is hope (2025)
BUFO: Strive (2026)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesHelsingin Kaupunkitilat Oy / Vt. viestintäpäällikköPuh:+358 50 387 7325minna.korpimies@kaupunkitilat.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Kaupunkitilat Oy
Teurastamo Jazz tarjoilee kotimaista jazzia, DJ-settejä ja yllätyskeikkoja25.6.2026 08:00:47 EEST | Tiedote
Teurastamolla koetaan kotimaisen jazzin juhlaa lauantaina 4.7. kun yleisölle ilmainen ja kaikenikäisille sopiva Teurastamo Jazz valtaa alueen. Tämän vuoden esiintyjiin kuuluvat Timo Lassy Trio, Uusi Aika, Kalvolan Ylänkö ja lastenkonserttinsa esittävä AINON. Tapahtumassa kuullaan ensi kertaa myös yllätyksellisiä pop-up-keikkoja.
Bassline Festival laajenee ennätysmittoihin – uusi open-air stage ja kuusi lavaa täyttävät Torikorttelit kesäkuussa22.6.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Helsingin Torikortteleissa järjestettävä Bassline Festival kasvaa jälleen. Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna 26.–27.6.2026 järjestettävä maksuton kaupunkifestivaali tuo historialliseen ympäristöön täysin uuden open-air stagen, yli 50 DJ:tä sekä kaikkien aikojen laajimman festivaalialueen. Tapahtuma järjestetään tänä kesänä jo 14. kertaa.
Torikortteleiden sisäpihat ja mukulakivikadut avautuvat kesän tapahtumille16.6.2026 14:00:48 EEST | Tiedote
Torikortteleiden kesä tuo musiikkifestivaalit, tunnettujen kokkien grilli-illat, vintage- ja designmarkkinat sekä terassielämän Helsingin historialliseen keskustaan.
Viinit, rapujuhlat ja holittomat cocktailit saapuivat Helsingin historiallisiin kioskeihin11.6.2026 13:34:30 EEST | Tiedote
Kaupungin vanhoja, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kioskeja elävöitetään tänä kesänä yrittäjävetoisilla avauksilla. Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallinnoimissa kioskeissa Esplanadilla, Hakaniementorilla ja Hietalahdenrannassa nautitaan muun muassa natuviineistä, rapujuhlista, alkoholittomista cocktaileista ja kasvipohjaisesta jäätelöstä.
Helsingin torit tarjoavat nuorille maksuttomia myyntipaikkoja Helsinki-päivänä5.6.2026 13:45:05 EEST | Tiedote
Helsingin Kaupunkitilat tarjoaa nuorille maksuttomia myyntipaikkoja Hakaniementorilta ja Hietalahdentorilta Helsinki-päivänä perjantaina 12. kesäkuuta. Nuorten toripäivä kutsuu kokeilemaan torimyyntiä matalalla kynnyksellä – olipa myynnissä itse tehtyä taidetta, käsitöitä, leivonnaisia tai kirpputorilöytöjä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme