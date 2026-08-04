Mai Kivelä: Edustaja Peltokankaan on erottava hallintovaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä
13.8.2026 14:19:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas jakoi tällä viikolla Facebook-kanavallaan avoimen rasistisen päivityksen, jossa selkeästi viittasi SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyariin. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mielestä Peltokankaan ala-arvoisten kommenttien tulee johtaa eroon hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikalta.
– On äärimmäisen vakava asia, että tällaista rasistista kielenkäyttöä suvaitaan suomalaisen päätöksenteon huipulla ja siten normalisoidaan osaksi yhteiskunnallista keskustelua, Kivelä sanoo.
– Tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun perussuomalaisilta tulee ala-arvoisia kirjoituksia ja tarkoituksella luotuja rasismikohuja. Perussuomalaiset elää ja hengittää rasismia, ja silti kokoomus on katsonut ja yhä katsoo hallitusyhteistyön hyväksi ideaksi, Kivelä jatkaa.
Kivelän mukaan kysymys on erityisen vakava, kun rasististen kommenttien takana on vallan kahvassa oleva hallintovaliokunnan puheenjohtaja.
– Hallintovaliokunta käsittelee paitsi ulkomaalaislainsäädäntöä, myös esimerkiksi poliisin toimivaltuuksia, jotka puuttuvat voimakkaasti muun muassa kansalaisten perusoikeuksiin. Peltokankaan ulostulo syö luottamusta siihen, että tätä lainsäädäntöä käsitellään yhdenvertaisesti ilman syrjivää asenteellisuutta. Peltokangas ei ole sopiva puheenjohtajaksi, ja muiden hallituspuolueiden on nyt otettava tähän kantaa, Kivelä sanoo.
– Suomi on maailmalla esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun hallitusyhteistyön ovet avataan laitaoikeistolaiselle, rasistiselle puolueelle. Tilanne on niin sisä- kuin ulkopoliittisesti täysin häpeällinen, inhimillisestä näkökulmasta puhumattakaan, Kivelä jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
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