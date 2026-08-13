Vihreiden Mari Holopainen: Hallituksen on estettävä Rydmanin tieteen poliittinen valikointi

– Rydman perustelee päätöksiä sillä, ettei tutkimushankkeilla ole automaattista oikeutta rahoitukseen. Eihän siitä tässä ole kyse. Oleellinen kysymys on, miksi ministeri itse hylkäsi hankkeita, jotka olivat saaneet asiantuntijoilta parempia arvioita kuin osa rahoitetuista hankkeista. Tähän Rydman ei edelleenkään vastaa, Holopainen sanoo.

Rydman jätti vastoin sosiaali- ja terveysministeriön virkaesitystä yhdeksän tutkimushanketta ilman rahoitusta ja puolitti sosiaalityön tutkimukseen käytettävän rahoituksen kahdeksasta miljoonasta neljään miljoonaan euroon. Helsingin Sanomien mukaan kolme Jyväskylän yliopiston hanketta on nyt saanut kielteisen päätöksen oikaisuvaatimukseensa.

– Jos ministeri katsoo voivansa sivuuttaa alan asiantuntijoiden arviot sosiaalityön tutkimuksessa, missä hänen asiantuntemuksensa rajat kulkevat? Alkaako Rydman seuraavaksi itse arvioida esimerkiksi lääketieteellistä tutkimusta? Ulottuuko ministerin asiantuntemus kaikille tieteenaloille?

Holopaisen mukaan tapaus herättää myös kysymyksen oikaisumenettelyn uskottavuudesta.

– Kun ministeri on ensin itse poikennut asiantuntijoiden esityksestä, ei oikaisuvaatimusten lopputulos juuri yllätä. On syytä arvioida, onko järjestelmä toimiva, jos ministerin omaan harkintaan perustuvia ratkaisuja käsitellään vain saman ministeriön päätöksenteossa.

Holopainen vaatii, että hallitus ottaa tutkimusrahoituksen periaatteet yhteiseen käsittelyyn.

– Näin merkittävää periaatteellista linjausta ei voi jättää yhden ministerin tehtäväksi. Hallituksen on linjattava yhdessä, missä kulkee poliittisen harkinnan ja tieteellisen arvioinnin raja. Eduskunta päättää budjetin yhteydessä tutkimusrahoituksen tasosta, ei ministerien tehtävänä ole ryhtyä tutkimuksen vertaisarvioijiksi.

– Jos hallitus hyväksyy tämän toimintatavan, kyse ei ole enää vain Rydmanin vaan koko hallituksen linjasta. Pääministeri Orpon on kerrottava, hyväksyykö hän sen, että ministeri valikoi yksittäisiä tutkimushankkeita ja sen että tämä hallitus romuttaa yksiselitteisesti tieteen autonomiaa. Hallituksen on peruttava Rydmanin linjaus. Kokoomuksen ministerit voivat vaikuttaa asiaan ihan oikeasti, eivätkä vain toivomalla muutoksia linjaukseen sosiaalisessa mediassa, Holopainen sanoo.