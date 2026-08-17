Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien kiireellisen hoidon toiminta muuttuu 31.8.2026 alkaen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien toimintaa uudistetaan maanantaista 31.8.2026 alkaen.

Jatkossa kaikki ambulanssikuljetusta sekä vaativampaa tarkkailua tarvitsevat potilaat hoidetaan arkipäivisin klo 8.00–16.00 keskitetyllä akuuttivastaanotolla sosiaali- ja terveysasemalla Porvoon Näsissä.

Muu kiirevastaanottotoiminta jatkuu normaalisti



Muu kiirevastaanottotoiminta jatkuu omilla terveysasemilla ajanvarauksella. Kiireellisen hoidon tarpeessa olevat kuntalaiset voivat edelleen olla yhteydessä HyVä-digiin (HyVä-digi – Itä-Uudenmaan hyvinvointialue)(avautuu uuteen ikkunaan) tai sosiaali- ja terveysaseman puhelinpalveluun – kiireellisiin puheluihin vastataan saman päivän aikana. Mikäli vaiva vaatii tutkimista paikan päällä, terveydenhuollon ammattilainen arvioi tässä yhteydessä sopivimman hoitopaikan ja antaa ohjeet hoitoon hakeutumiselle.

Yhteystiedot



Sosiaali- ja terveysasemien puhelinpalveluiden yhteystiedot (ma-pe 08.00-16.00):

Sosiaali- ja terveysasema, Askola 019 560 0200

Sosiaali- ja terveysasema, Loviisa 019 560 0300

Sosiaali- ja terveysasemat, Nikkilä ja Söderkulla (Sipoo) 019 560 0600

Sosiaali- ja terveysasema, Porvoo 019 560 0400

HyVä-digin sairaanhoitajan chat on auki ma-pe klo 08.00-17.30 ja la 09.00-14.30 osoitteessa itauusimaa.fi

Sosiaali- ja terveysasemien puhelinpalvelun ja chatin ollessa suljettuina ensisijainen yhteydenottokanava kiireellisissä asioissa on Päivystysavun puhelinnumero 116117.

Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna ma-pe klo 08.00-16.00 pois lukien Söderkullan sosiaali- ja terveysasema, joka on avoinna ma, ke ja pe klo 08.00-16.00.