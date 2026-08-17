Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien kiireellisen hoidon toiminta muuttuu 31.8.2026 alkaen

17.8.2026 07:44:07 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien toimintaa uudistetaan maanantaista 31.8.2026 alkaen.  

Jatkossa kaikki ambulanssikuljetusta sekä vaativampaa tarkkailua tarvitsevat potilaat hoidetaan arkipäivisin klo 8.00–16.00 keskitetyllä akuuttivastaanotolla sosiaali- ja terveysasemalla Porvoon Näsissä. 

Muu kiirevastaanottotoiminta jatkuu normaalisti 


Muu kiirevastaanottotoiminta jatkuu omilla terveysasemilla ajanvarauksella. Kiireellisen hoidon tarpeessa olevat kuntalaiset voivat edelleen olla yhteydessä HyVä-digiin (HyVä-digi – Itä-Uudenmaan hyvinvointialue)(avautuu uuteen ikkunaan) tai sosiaali- ja terveysaseman puhelinpalveluun – kiireellisiin puheluihin vastataan saman päivän aikana. Mikäli vaiva vaatii tutkimista paikan päällä, terveydenhuollon ammattilainen arvioi tässä yhteydessä sopivimman hoitopaikan ja antaa ohjeet hoitoon hakeutumiselle. 

Yhteystiedot 


Sosiaali- ja terveysasemien puhelinpalveluiden yhteystiedot (ma-pe 08.00-16.00):

Sosiaali- ja terveysasema, Askola 019 560 0200  

Sosiaali- ja terveysasema, Loviisa 019 560 0300  

Sosiaali- ja terveysasemat, Nikkilä ja Söderkulla (Sipoo) 019 560 0600  

Sosiaali- ja terveysasema, Porvoo 019 560 0400 

HyVä-digin sairaanhoitajan chat on auki ma-pe klo 08.00-17.30 ja la 09.00-14.30 osoitteessa itauusimaa.fi 

Sosiaali- ja terveysasemien puhelinpalvelun ja chatin ollessa suljettuina ensisijainen yhteydenottokanava kiireellisissä asioissa on Päivystysavun puhelinnumero 116117. 

Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna ma-pe klo 08.00-16.00 pois lukien Söderkullan sosiaali- ja terveysasema, joka on avoinna ma, ke ja pe klo 08.00-16.00.

Avainsanat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehyvinvointialueSipooLapinjärviLoviisaMyrskyläPukkilaAskolaPorvooitä-uusimaa

Yhteyshenkilöt

Linkit

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

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Verksamheten med akut vård vid social- och hälsostationerna i Östra Nylands välfärdsområde ändras fr.o.m. 31.8.202617.8.2026 07:44:14 EEST | Pressmeddelande

Verksamheten vid social- och hälsostationerna i Östra Nylands välfärdsområde förnyas från och med måndag 31.8.2026. I fortsättningen vårdas alla patienter som behöver ambulanstransport och mer krävande observation vardagar kl. 8–16 på den centrala akutmottagningen vid social- och hälsostationen i Borgå, Näse. Övrig akutmottagning fortsätter som vanligt Övrig akutmottagning fortsätter vid de enskilda social- och hälsostationerna med tidsbeställning. Kommuninvånare som behöver akut vård kan fortfarande kontakta HyVä-digi (HyVä-digi - Östra Nylands välfärdsområde) eller social- och hälsostationernas telefontjänst – akuta samtal besvaras samma dag. Om besväret kräver undersökning på plats kommer vårdpersonalen i detta sammanhang att bedöma vilken vårdinrättning som är lämpligast och ge anvisningar om hur man söker sig till vård. Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till social- och hälsostationernas telefontjänster (må–fr kl. 8–16) Social- och hälsostation, Askola 019 560 0200 Social- och häl

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