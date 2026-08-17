Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien kiireellisen hoidon toiminta muuttuu 31.8.2026 alkaen
17.8.2026 07:44:07 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien toimintaa uudistetaan maanantaista 31.8.2026 alkaen.
Jatkossa kaikki ambulanssikuljetusta sekä vaativampaa tarkkailua tarvitsevat potilaat hoidetaan arkipäivisin klo 8.00–16.00 keskitetyllä akuuttivastaanotolla sosiaali- ja terveysasemalla Porvoon Näsissä.
Muu kiirevastaanottotoiminta jatkuu normaalisti
Muu kiirevastaanottotoiminta jatkuu omilla terveysasemilla ajanvarauksella. Kiireellisen hoidon tarpeessa olevat kuntalaiset voivat edelleen olla yhteydessä HyVä-digiin (HyVä-digi – Itä-Uudenmaan hyvinvointialue)(avautuu uuteen ikkunaan) tai sosiaali- ja terveysaseman puhelinpalveluun – kiireellisiin puheluihin vastataan saman päivän aikana. Mikäli vaiva vaatii tutkimista paikan päällä, terveydenhuollon ammattilainen arvioi tässä yhteydessä sopivimman hoitopaikan ja antaa ohjeet hoitoon hakeutumiselle.
Yhteystiedot
Sosiaali- ja terveysasemien puhelinpalveluiden yhteystiedot (ma-pe 08.00-16.00):
Sosiaali- ja terveysasema, Askola 019 560 0200
Sosiaali- ja terveysasema, Loviisa 019 560 0300
Sosiaali- ja terveysasemat, Nikkilä ja Söderkulla (Sipoo) 019 560 0600
Sosiaali- ja terveysasema, Porvoo 019 560 0400
HyVä-digin sairaanhoitajan chat on auki ma-pe klo 08.00-17.30 ja la 09.00-14.30 osoitteessa itauusimaa.fi
Sosiaali- ja terveysasemien puhelinpalvelun ja chatin ollessa suljettuina ensisijainen yhteydenottokanava kiireellisissä asioissa on Päivystysavun puhelinnumero 116117.
Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna ma-pe klo 08.00-16.00 pois lukien Söderkullan sosiaali- ja terveysasema, joka on avoinna ma, ke ja pe klo 08.00-16.00.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana PietiläinenPalveluvastaavaPuh:0400860866jaana.pietilainen@itauusimaa.fi
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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