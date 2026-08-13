Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområde avbryter upphandlingen av konsulttjänster för kommunikation

13.8.2026 14:36:06 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Västra Nylands välfärdsområde har utvecklat sin invånar- och servicekommunikation och identifierat ett behov av att stärka samhällskommunikationen och samarbetet med intressentgrupper. För det senare genomfördes en direktupphandling av konsulttjänster för kommunikation.

—  Vi gjorde en klar felbedömning i upphandlingen. Alternativen för genomförandet borde ha utretts i större utsträckning och mer tid borde ha reserverats för beredningen. När det gäller användning av offentliga medel ska beredningen vara grundlig och transparent, säger Västra Nylands välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn.

Välfärdsområdesstyrelsens nästa sammanträde hålls måndagen den 24 augusti 2026. Välfärdsområdet har inte ingått ett avtal med en serviceproducent eller beställt ett arbete.

—  Jag kommer att föreslå välfärdsområdesstyrelsen att upphandlingsbeslutet upphävs. Jag beklagar det inträffade och vi vill korrigera vårt misstag, berättar Sanna Svahn.

Avainsanat

Västra Nylandvälfärdsområde

Yhteyshenkilöt

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

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