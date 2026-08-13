Västra Nylands välfärdsområde avbryter upphandlingen av konsulttjänster för kommunikation

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue keskeyttää viestinnän konsulttihankinnan 13.8.2026 14:35:25 EEST | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on kehittänyt asukas- ja palveluviestintää sekä tunnistanut tarpeen vahvistaa yhteiskunnallista viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Jälkimmäistä varten toteutettiin suorahankintana viestinnän konsulttihankinta.