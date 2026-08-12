Sää lämpenee viikonloppua kohden, lounaassa saatetaan yltää hellelukemiin
13.8.2026 14:40:04 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Lämpötila vaihtelee lauantaina 20 asteen molemmin puolin, sunnuntaina viilenee. Pohjoisessa on jo mitattu pakkaslukemia öisin.
Ilmatieteen laitoksen 13. elokuuta tekemän ennusteen mukaan huomenna perjantaina pilvisyys on runsasta koko maassa, ja maan länsi- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sateita. Iltaa kohden sateet yleistyvät.
"Etelästä nousee jo perjantaina lämmintä ilmaa maan eteläosaan, ja lauantaina lämpötila voi kohota hellelukemiin paikoin maan lounaisosassa. Yleisesti lämpötila vaihtelee lauantaina 20 asteen molemmin puolin", Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eevi Silvennoinen sanoo. Viileintä on maan pohjoisosassa itärajan tuntumassa sekä sadekuurojen alla.
Sunnuntaina matalapaine tuo sateita lähes koko maahan. Maan etelä- ja keskiosassa voi paikoin muodostua myös ukkosta. Vaikka lämpimin ilma väistyykin matalapaineen myötä Suomen itäpuolelle, paikoin maan eteläosassa lämpötila voi yhä nousta lähelle hellelukemia.
Elokuussa on toistaiseksi ollut kaksi hellepäivää. Keskimäärin hellettä mitataan jossakin päin Suomea elokuussa yhdeksänä päivänä.
Yöt lämpenevät ja hallan todennäköisyys pienenee
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan viime yöt ovat olleet viileitä etenkin maan pohjoisosassa. Torstain vastaisena yönä hallaa mitattiin maan pohjoisosan lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla ja paikoin maan länsiosassa. Lapissa lämpötila laski viime yönä usealla havaintoasemalla pakkaselle: alin lämpötila, –2,1 astetta, mitattiin Savukoskella Tulppiossa.
"Vähätuulinen ja selkeä sää muodostaa hallalle suotuisat olosuhteet myös perjantain vastaisena yönä. Hallaa voi esiintyä Lapissa ja paikoin maan itäosassa", Silvennoinen ennustaa. Viikonloppuna yöt ovat lämpimämpiä ja hallan todennäköisyys pienenee.
Pakkasesta puhutaan, kun lämpötila laskee kahden metrin korkeudella nollan alapuolelle. Hallaa puolestaan esiintyy kasvukaudella, kun lämpötila painuu maanpinnalla pakkasen puolelle. Halla voi vahingoittaa istutuksia ja viljelyksiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Väitös: Uusia kaukokartoitusmenetelmiä metsien mittaamiseen yksittäisen puun tasolla12.8.2026 11:09:24 EEST | Tiedote
Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia drooni- ja laserkeilauspohjaisia kaukokartoitusmenetelmiä, jotka mahdollistavat tarkan ja entistä tehokkaamman puun tason tiedon tuottamisen ilman aikaa vieviä maastomittauksia.
Länsi-Euroopassa oli mittaushistorian kuumin kesä-heinäkuu10.8.2026 05:00:00 EEST | Tiedote
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan Länsi-Euroopassa on meneillään poikkeuksellisen kuuma kesä. Maailmanlaajuisesti heinäkuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin ja yhtä lämmin kuin vuonna 2024. Maailman merien pintalämpötila oli heinäkuussa ennätyksellisen korkea.
Viikonloppu tuo kesäisiä lämpötiloja etelään, pohjoisessa on epävakaisempaa7.8.2026 14:01:38 EEST | Tiedote
Viikonloppu on maan etelä- ja keskiosassa kesäisen lämmin ja poutainen. Sää jatkuu tuulisena.
Heinäkuu oli lännessä sateinen1.8.2026 12:24:04 EEST | Tiedote
Paikoin maan länsiosassa sadetta tuli poikkeuksellisen paljon. Heinäkuun keskilämpötila oli tavanomainen, auringonpaistetta ja salamointia oli tavanomaista vähemmän.
Perjantai on loppuviikon lämpimin ja epävakaisin päivä – voimakkaatkin sade- ja ukkoskuurot mahdollisia eri puolilla maata30.7.2026 14:41:37 EEST | Tiedote
Suomen yli liikkuva matalapaine tuo mukanaan lämmintä ja ukkosherkkää ilmaa seuraaviksi päiviksi. Viikonloppuna on poutaisempaa, mutta lämpötila laskee hieman.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme