EK:n Pro Ukraina -hankkeen ensimmäinen vuosi: Jo 100 yritystä kartoittaa vientimahdollisuuksiaan osana Ukrainan jälleenrakennusta
17.8.2026 08:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
EK avasi suomalaisyrityksille konkreettisen ja yrityslähtöisen väylän Ukrainan jälleenrakentamiseen, kun se käynnisti viime syksynä Pro Ukraina -vientihankkeen. Jo sata eri toimialojen yritystä on tilannut markkinakartoituksen, joka auttaa niitä valmistautumaan konkreettisempiin askeliin Ukrainaan etabloitumiseksi. Samalla on testattu hyvin tuloksin vienninedistämisen uutta toimintamallia.
Ukrainan jälleenrakennuksen mittakaava ylittää tuoreimpien arvioiden mukaan 500 miljardia euroa. Suomen eri toimialoille se voi tuoda tulevaisuudessa lisää vientiä jopa 1-2 miljardin euron arvosta vuosittain. Elinkeinoelämän keskusliitto EK käynnisti elokuussa 2025 Pro Ukraina -hankkeen vauhdittaakseen suomalaisten yritysten osallistumista Ukrainan jälleenrakentamiseen.
Kymmenet yritykset ovat edenneet neuvotteluvaiheeseen
Pro Ukraina -tiimi on tavannut vuoden aikana noin 190 yritystä. Näistä jo 100 on liittynyt mukaan hankkeeseen tilaamalla markkinakartoituksen, joka laaditaan EK:n ja EastChamin yhteistoimistossa Kiovassa. Kymmenet yritykset virittävät jo kaupallisia neuvotteluita, kartoittavat kumppaneita tai tekevät muita käytännön valmisteluita Ukraina-liiketoimintojen aloittamiseksi.
Pro Ukrainan toimintamalli palvelee kaikenkokoisia suomalaisyrityksiä. Hankkeessa on mukana runsaasti pk- ja midcap-yrityksiä, jotka hakevat kasvua ja joilla on edellytykset laajentua uusille markkinoille. Yritysten keskimääräinen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa, pois lukien muutamat miljardiluokan konsernit. Isoimmat toimialat ovat rakennusteollisuus, energia-ala, koneet ja laitteet sekä metalliteollisuus, mutta niiden lisäksi mukana on kymmeniä muitakin sektoreita.
Yrityslähtöiselle, ripeälle ja byrokratiavapaalle vientipalvelulle on kysyntää
Ensimmäisen vuoden hyvät tulokset osoittavat, että suomalaiset yritykset haluavat tukea Ukrainaa myös osallistumalla aktiivisesti maan jälleenrakennukseen, sanoo Pro Ukrainan projektijohtaja Lauri Veijalainen:
“Pro Ukraina -hanke on näyttänyt, että vientiyrityksissä tarvitaan yrityslähtöistä ja matalan byrokratian apua ja tukea, kun ne hakevat uusia markkinoita Suomen ulkopuolelta. Huomasimme nopeasti, että kilpailemme ensisijaisesti yritysten avainhenkilöiden ajasta eli vientipalvelu täytyy tuottaa ripeästi ja konkreettista lisäarvoa tarjoten.”
”Kiovan yhteistoimisto on vastannut tähän tarpeeseen erinomaisesti. Ukrainalaisilla analyytikoillamme on vahva tuntuma paikalliseen markkinaan ja ammattitaitoinen ote vientipalveluiden tuottamisessa”.
Pro Ukraina -hankkeella on myös mielenkiintoista pilottiarvoa Team Finland -toimintaan, kertoo EK:n Ukraina-toimista ja jälleenrakentamisesta vastaava johtaja Petri Vuorio:
”Hankkeemme tarjoaa hyvän esimerkin käynnissä olevaan julkisten vienninedistämispalveluiden kokonaisuudistukseen. EK:n selvityksen mukaan Suomessa on nyt 6 000 kansainvälistymistä harkitsevaa pk-yritystä, joita Pro Ukraina -hankkeen tapaiset konkreettiset työkalut auttaisivat mukaan maailmanmarkkinoiden kasvuimuun. Samalla Suomen vientipohja laajenisi.”
Lisätietoa Pro Ukraina -vientihankkeesta:
www.ek.fi/proukraina
Lisätiedot:
Pro Ukrainan projektinjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648
johtaja Petri Vuorio, puh. 050 323 2979
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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