Viki ja Köpi Show on isompi kuin koskaan! Nyt myös radiossa 31.8. alkaen
17.8.2026 08:00:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Rakastettu Viki ja Köpi Show laajenee syyskaudella. Ohjelma kuullaan ja nähdään jatkossa neljä kertaa viikossa klo 8.00–10.00 Yle Areenassa sekä suorana YleX:llä.
Jo kymmenen vuotta yhdessä töitä tehneet Viki ja Köpi odottavat inspiroituneina ohjelmansa laajentumista myös YleX:n lähetyksiin. Juontajat ovat innostuneita siitä, että ohjelmaa on saatu kehitettyä vuosi vuodelta isommaksi ja nyt se kuullaan myös suorana radiossa.
”Ollaan aina pyritty tekemään uusia juttuja ja yhdistelemään eri formaatteja. Tämä on sitä parhaimmillaan – livenä sekä tallenteena. Meidän alkuräjähdyspiste on radio ja nyt se saadaan viimeisenä ulottuvuutena mukaan Viki ja Köpi Show’hun. Ympyrä sulkeutuu. Jopa vähän liikuttaa”, kuvailee Juuso “Köpi” Kallio ajatuksiaan tulevasta.
”On mahtavaa päästä neljän vuoden tauon jälkeen osaksi ihmisten aamutoimia, jos meitä haluaa kuunnella ja katsella suorana. Aamuradion aikana saatiin palautetta, että miksi soitatte niin paljon musaa. Nyt ei soiteta kuin yksi biisi per lähetys ja sekin pelkän pakollisen tauon takia”, kertoo Ville “Viki” Eerikkilä.
YleX:n vastaava tuottaja Hanne Kautto kertoo, että tämä on ensimmäinen kerta, kun suoratoisto-ohjelma siirtyy sellaisenaan kuultavaksi myös radioon. Viki ja Köpi Show’n kahden tunnin lähetyksen aikana ei esimerkiksi kuulla radiolle tyypilliseen tapaan musiikkia, vaan ohjelma pysyy formaatilleen ja tyylilleen uskollisena.
“Viki ja Köpi ovat aina olleet YleX:n ylpeys sekä osa YleX:n laajaa tuoteperhettä. Olemme innoissamme siitä, että heidän menestysohjelmansa kuuluu jatkossa myös radion kuningaspaikalla aamussa. Olemme myös uudenlaisen kokeilun äärellä, kun laitamme aamuun kahden tunnin ohjelman, joka perustuu pelkästään juontajien persooniin eikä musiikin soittamiseen”, Kautto toteaa.
Viki ja Köpi Show suorana Yle Areenassa ja YleX:n taajuuksilla 31.8. alkaen maanantaista torstaihin klo 8.00–10.00. Ohjelma on nautittavissa myös jälkikäteen Yle Areenassa omaan tahtiin.
Uusi YleX Aamu alkaa jo kuudelta
YleX:n ohjelmistoon tulee muitakin muutoksia elokuun lopussa. Jatkossa YleX Aamu alkaa jo kuudelta aamulla entisen puoli seitsemän sijaan. Ohjelma soi maanantaista torstaihin klo 6.00–8.00 ja perjantaisin klo 6.00–10.00. Juontajina aamussa aloittavat kanavalta tutut Siiriliina “Sikke” Kantola ja Womma Seppälä. Siken ja Womman siirtyessä aamuohjelmaan YleX Illassa aloittaa Linne Kivelä.
Uuden musiikin X on jatkossa kolmen tunnin ohjelma klo 10.00–13.00, ja YleX Iltapäivän ohjelma on neljätuntinen klo 13.00–17.00. YleX Viikonlopun juontajana jatkaa Mika Parikka uutena juontoparinaan Riina Lehtola. Sini Laitinen, eli Papananaama, jatkaa retrofiiliksissä YleX Throwback -ohjelman juontajana perjantaisin klo 17.00–20.00.
Anne Lainto <3 Rock laajenee kaksituntiseksi ja siirtyy samalla torstaista sunnuntaihin klo 20.00 –22.00. Raskain terveisin, Kjell -ohjelma siirtyy torstai-illassa 20.00–22.00 lähetysaikaan.
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Yhteyshenkilöt
Hanne Kauttovastaava tuottajaYleXhanne.kautto@yle.fi
Noora BådetuottajaViki ja Köpi Shownoora.bade@yle.fi
Katja Riuttu-Sillanpääviestinnän asiantuntija
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