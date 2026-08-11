THL viikolla 34/2026

THL viikolla 33/2026 6.8.2026 14:56:19 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 6.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset to 13.8. Uuden vammaispalvelulain toimeenpano on hyvinvointialueiden arvion mukaan sujunut monelta osin hyvin, ja asiakkaiden osallisuus on toteutunut erityisesti palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa. THL:n raportissa käy ilmi, että toimeenpano on lähtenyt liikkeelle, mutta asiakasprosessien sujuvuuteen, ensisijaisten palveluiden saatavuuteen ja resurssien riittävyyteen on edelleen kiinnitettävä huomiota. Seuranta tuo lisätietoa vuoteen 2027 asti. Lisätiedot