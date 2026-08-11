Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL viikolla 34/2026

13.8.2026 15:04:45 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 13.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi 

Uutiset

  • ma 17.8. RRP-loppuraportin uutisointi. Lisätiedot: hilkka.miettinen(at)thl.fi, puh. 029 524 7348

Blogit

  • ma 17.8. Sosiaalinen kuntoutus murroksessa – kohti arjessa tapahtuvaa ammatillista muutostyötä. Kirjoittajat: Jarno Karjalainen, kehittämispäällikkö, projektipäällikkö Laatua työkyvyn ja työllistymisen tukeen -hanke (ESR+), THL, Misha Henriksson, erikoissuunnittelija, THL ja Tytti Hytti, erikoissuunnittelija, erikoissosiaalityöntekijä, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socca
  • ke 19.8. Nuoren toimintakyky opiskeluterveydenhuollon uudistuksen keskiössä. Kirjoittajat: Johanna Jahnukainen, kehittämispäällikkö, THL ja Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL

Lisätietoa:

Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi   

THL:n tilastojen julkaisukalenteri

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Tietoa julkaisijasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

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Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Uusi digitaalinen terveyskysely sujuvoittaa toisen asteen opiskelijan terveydenhuoltoa11.8.2026 12:27:15 EEST | Tiedote

Uudet toisen asteen opiskelijat saavat tästä syksystä alkaen täytettäväkseen opiskeluterveydenhuollon digitaalisen terveyskyselyn. Terveyskyselystä on kaksi versiota: oppivelvollisuusikäisille ja aikuisille opiskelijoille. Kysely sujuvoittaa siirtymää opiskeluterveydenhuoltoon ja vahvistaa mahdollisuuksia tarjota oikeanlaista tukea oikeaan aikaan lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille.

THL viikolla 33/20266.8.2026 14:56:19 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 6.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset to 13.8. Uuden vammaispalvelulain toimeenpano on hyvinvointialueiden arvion mukaan sujunut monelta osin hyvin, ja asiakkaiden osallisuus on toteutunut erityisesti palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa. THL:n raportissa käy ilmi, että toimeenpano on lähtenyt liikkeelle, mutta asiakasprosessien sujuvuuteen, ensisijaisten palveluiden saatavuuteen ja resurssien riittävyyteen on edelleen kiinnitettävä huomiota. Seuranta tuo lisätietoa vuoteen 2027 asti. Lisätiedot

THL: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa tulee keskittyä nyt palveluihin ja luottamuksen rakentamiseen25.6.2026 00:01:00 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä on nyt tarpeen painottaa palveluita ja niiden vaikuttavuuden parantamista, katsoo THL. Tämä tarkoittaa muiden muassa sen määrittelyä, minkä laajuisia palveluita julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ylipäänsä tarjoaa. Tähän asti sote-järjestelmän kehittämisessä ja ohjaamisessa ovat korostuneet säästöt ja valtiontalouden näkökulmat.

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