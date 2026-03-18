CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas siirtyy Suomen pysyväksi YK-edustajaksi

”Janne Taalas on johtanut CMI:tä poikkeuksellisena aikana, jolloin sodat, geopoliittinen pirstaloituminen ja teknologinen murros ovat muovanneet rauhanvälityksen toimintaympäristöä perusteellisesti. Hänen johdollaan CMI on uudistanut työtään, vastannut toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja vahvistanut asemaansa luotettuna ja vaikuttavana kumppanina rauhanvälityksessä", sanoo CMI:n hallituksen puheenjohtaja Marko Ahtisaari.



"Työmme kysyntä on kasvanut merkittävästi, ja vuosibudjettimme on kaksinkertaistunut noin yhdeksästä miljoonasta eurosta 18 miljoonaan euroon. CMI:n Rauhanrahaston perustaminen on puolestaan vahvistanut toimintakykyämme, riippumattomuuttamme ja valmiuttamme vastata nopeasti uusiin tarpeisiin. Olemme Jannelle erittäin kiitollisia hänen johtajuudestaan ja merkittävästä panoksestaan CMI:n hyväksi ja toivotamme hänelle menestystä uuteen tehtävään”, Ahtisaari jatkaa.

Uusi toimitusjohtaja valitaan avoimen hakuprosessin kautta, ja hakuilmoitus julkaistaan pian CMI:n verkkosivuilla. Haun aikataulusta ja prosessin seuraavista vaiheista kerrotaan tarkemmin hakuilmoituksen yhteydessä.

CMI:n varatoimitusjohtaja Hanna Klinge toimii vt. toimitusjohtajana 1. marraskuuta 2026 alkaen siihen saakka, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään.