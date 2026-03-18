CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation

CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas siirtyy Suomen pysyväksi YK-edustajaksi

14.8.2026 12:17:17 EEST | CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation | Tiedote

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Tasavallan presidentti Alexander Stubb on nimittänyt CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalaksen Suomen pysyvän edustuston päälliköksi Yhdistyneisiin kansakuntiin 1. marraskuuta 2026 alkaen. Taalas jättää tehtävänsä johdettuaan CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationia yli viisi vuotta, joiden aikana organisaatio on uudistunut ja kasvanut merkittävästi. CMI:n hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan nimitysprosessin viipymättä.

CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas siirtyy Suomen pysyväksi edustajaksi Yhdistyneisiin kansakuntiin.
CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas siirtyy Suomen pysyväksi edustajaksi Yhdistyneisiin kansakuntiin. Maria Hossain Santto / CMI

Janne Taalas on johtanut CMI:tä poikkeuksellisena aikana, jolloin sodat, geopoliittinen pirstaloituminen ja teknologinen murros ovat muovanneet rauhanvälityksen toimintaympäristöä perusteellisesti. Hänen johdollaan CMI on uudistanut työtään, vastannut toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja vahvistanut asemaansa luotettuna ja vaikuttavana kumppanina rauhanvälityksessä", sanoo CMI:n hallituksen puheenjohtaja Marko Ahtisaari.

"Työmme kysyntä on kasvanut merkittävästi, ja vuosibudjettimme on kaksinkertaistunut noin yhdeksästä miljoonasta eurosta 18 miljoonaan euroon. CMI:n Rauhanrahaston perustaminen on puolestaan vahvistanut toimintakykyämme, riippumattomuuttamme ja valmiuttamme vastata nopeasti uusiin tarpeisiin. Olemme Jannelle erittäin kiitollisia hänen johtajuudestaan ja merkittävästä panoksestaan CMI:n hyväksi ja toivotamme hänelle menestystä uuteen tehtävään”, Ahtisaari jatkaa.

Uusi toimitusjohtaja valitaan avoimen hakuprosessin kautta, ja hakuilmoitus julkaistaan pian CMI:n verkkosivuilla. Haun aikataulusta ja prosessin seuraavista vaiheista kerrotaan tarkemmin hakuilmoituksen yhteydessä.

CMI:n varatoimitusjohtaja Hanna Klinge toimii vt. toimitusjohtajana 1. marraskuuta 2026 alkaen siihen saakka, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään.

Yhteyshenkilöt

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CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas siirtyy Suomen pysyväksi edustajaksi Yhdistyneisiin kansakuntiin.
CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas siirtyy Suomen pysyväksi edustajaksi Yhdistyneisiin kansakuntiin.
Maria Hossain Santto / CMI
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CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on voittoa tavoittelematon, itsenäinen suomalainen järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Martti Ahtisaari perusti CMI:n vuonna 2000, jonka jälkeen organisaatio on ollut mukana yli 50 rauhanprosessissa ympäri maailmaa.

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