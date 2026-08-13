Vaasan kaupunki - Vasa stad

Isolahden koulu sai kauan kaivatun uudisrakennuksen

13.8.2026 15:35:02 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Isolahden koululle on valmistunut uudisrakennus vaativan erityisen tuen oppilaille. Pikkulahdeksi nimetyssä rakennuksessa toimivat vaativan erityisen tuen opetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä nuorisotila.

Pikkulahti on Isolahden koulun uudisrakennus, jossa toimii vaativan erityisen tuen opetus, koko koulun aamu- ja iltapäivätoiminta sekä nuorisotila.
Pikkulahti on Isolahden koulun uudisrakennus, jossa toimii vaativan erityisen tuen opetus, koko koulun aamu- ja iltapäivätoiminta sekä nuorisotila. Vaasan kaupunki / Emmi Rantala

Isolahden koulussa opiskelevat vaasalaiset suomenkielisen perusopetuksen vaativan erityisen tuen oppilaat luokilla 1–9.

Uusi Pikkulahti-rakennus on täysin esteetön. Tiloissa on erityisleveät käytävät, eteistilat ja oviaukot sekä hissi.

- Kaikissa tiloissa on hyvä akustiikka sekä neutraalit värit. Tämä edistää esteettömyyttä esimerkiksi aistiherkille oppilaille, kertoo Isolahden koulun rehtori Anne Uusi-Kokko.

Paljon pienryhmätiloja ja apuvälineitä

Esteettömällä pihalla pääsee liikkumaan pyörätuolilla, ja leikkivälineet on valittu lasten toivomusten pohjalta.

Jokaisessa luokassa on pienryhmätiloja, ja tiloista löytyy monia erilaisia apuvälineitä, kuten nostimia, tuoleja ja kaiteita. Lattialämmitys on tärkeä niille oppilaille, jotka toimivat lattiatasossa.

- Kaikella pyritään siihen, että oppilaat voisivat toimia mahdollisimman omatoimisesti. Esimerkiksi lavuaaria saa säädettyä eri korkeuksille, ja tuoleja on monia erilaisia, Uusi-Kokko kertoo.

Vaativan erityisen tuen oppilaiden määrä kasvussa

Uusille tiloille oli suuri tarve, sillä vaativan erityisen tuen oppilaiden määrä on noussut merkittävästi. Lisäksi laajennusosan tieltä purettu vanha rakennus oli huonossa kunnossa.

- Vaativan erityisen tuen oppilaiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Tällä hetkellä oppilaita on yhteensä 81, Uusi-Kokko kertoo.

”20 vuoden unelma toteutui”

Koulun henkilökunta on osallistunut alusta saakka vahvasti rakennuksen suunnitteluun. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opetustiloissa on otettava huomioon valtava määrä yksityiskohtia, isoja ja pieniä.

Tiloissa on esimerkiksi hoitohuone, jonne mahtuu suihkusänky, kahdessa tasossa kulkevat kaiteet käytävillä sekä eteisessä pesupaikka pyörätuoleille. Osassa tiloista kulkee katossa kisko, joka helpottaa oppilaiden nostelua ja siirtämistä paikasta toiseen.

- Olemme saaneet nyt upeat, toimivat tilat sekä oppilaille että henkilökunnalle. Tässä on nyt toteutunut 20 vuoden unelma, Uusi-Kokko kertoo.

Tiloissa on huomioitu myös muunneltavuus, eli rakennus muovautuu tarpeen vaatiessa myös esimerkiksi yleisopetuksen käyttöön. Uudesta rakennuksesta pääsee kulkemaan yhdyskäytävää pitkin Isolahden koulun päärakennuksen puolelle.

Pikkulahti: Isolahden koulun uudisrakennus

  • 2000 m²
  • 8 luokkahuonetta
  • pienryhmätiloja, terapiatiloja, aistihuone, liikuntatila ja käsityötila, opetuskeittiö
  • liikuntaesteisten wc-tilat, pesutiloja, henkilökunnan sosiaalitilat, vaatehuoltotila
  • tilat nuorisopalveluille sekä koulun aamu- ja iltapäivätoiminnalle
  • nuorisotilassa pelitila ja bänditila
  • Rakennus on erittäin tiivis, ja lämmön talteenotto sekä aurinkosähkölaitos tasoittavat rakennuksen energiankulutusta.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaperusopetus

Yhteyshenkilöt

rehtori Anne Uusi-Kokko, puh. 040 553 1004, anne.uusi-kokko@edu.vaasa.fi

Kuvat

Pikkulahti on Isolahden koulun uudisrakennus, jossa toimii vaativan erityisen tuen opetus, koko koulun aamu- ja iltapäivätoiminta sekä nuorisotila.
Pikkulahti on Isolahden koulun uudisrakennus, jossa toimii vaativan erityisen tuen opetus, koko koulun aamu- ja iltapäivätoiminta sekä nuorisotila.
Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
Lataa
Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
Lataa
Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
Lataa
Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
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Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
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