Isolahden koulu sai kauan kaivatun uudisrakennuksen

Isolahden koulussa opiskelevat vaasalaiset suomenkielisen perusopetuksen vaativan erityisen tuen oppilaat luokilla 1–9.

Uusi Pikkulahti-rakennus on täysin esteetön. Tiloissa on erityisleveät käytävät, eteistilat ja oviaukot sekä hissi.

- Kaikissa tiloissa on hyvä akustiikka sekä neutraalit värit. Tämä edistää esteettömyyttä esimerkiksi aistiherkille oppilaille, kertoo Isolahden koulun rehtori Anne Uusi-Kokko.

Paljon pienryhmätiloja ja apuvälineitä

Esteettömällä pihalla pääsee liikkumaan pyörätuolilla, ja leikkivälineet on valittu lasten toivomusten pohjalta.

Jokaisessa luokassa on pienryhmätiloja, ja tiloista löytyy monia erilaisia apuvälineitä, kuten nostimia, tuoleja ja kaiteita. Lattialämmitys on tärkeä niille oppilaille, jotka toimivat lattiatasossa.

- Kaikella pyritään siihen, että oppilaat voisivat toimia mahdollisimman omatoimisesti. Esimerkiksi lavuaaria saa säädettyä eri korkeuksille, ja tuoleja on monia erilaisia, Uusi-Kokko kertoo.

Vaativan erityisen tuen oppilaiden määrä kasvussa

Uusille tiloille oli suuri tarve, sillä vaativan erityisen tuen oppilaiden määrä on noussut merkittävästi. Lisäksi laajennusosan tieltä purettu vanha rakennus oli huonossa kunnossa.

- Vaativan erityisen tuen oppilaiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Tällä hetkellä oppilaita on yhteensä 81, Uusi-Kokko kertoo.

”20 vuoden unelma toteutui”

Koulun henkilökunta on osallistunut alusta saakka vahvasti rakennuksen suunnitteluun. Vaativan erityisen tuen oppilaiden opetustiloissa on otettava huomioon valtava määrä yksityiskohtia, isoja ja pieniä.

Tiloissa on esimerkiksi hoitohuone, jonne mahtuu suihkusänky, kahdessa tasossa kulkevat kaiteet käytävillä sekä eteisessä pesupaikka pyörätuoleille. Osassa tiloista kulkee katossa kisko, joka helpottaa oppilaiden nostelua ja siirtämistä paikasta toiseen.

- Olemme saaneet nyt upeat, toimivat tilat sekä oppilaille että henkilökunnalle. Tässä on nyt toteutunut 20 vuoden unelma, Uusi-Kokko kertoo.

Tiloissa on huomioitu myös muunneltavuus, eli rakennus muovautuu tarpeen vaatiessa myös esimerkiksi yleisopetuksen käyttöön. Uudesta rakennuksesta pääsee kulkemaan yhdyskäytävää pitkin Isolahden koulun päärakennuksen puolelle.

Pikkulahti: Isolahden koulun uudisrakennus