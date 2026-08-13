Lohjan kaupunki

Mielenterveysluento - Miten vaikutat myönteisesti omaan ja läheistesi hyvinvointiin?

13.8.2026 18:10:55 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Jaa

Hiiden Opistolla järjestetään 8.10.2026 mielenterveysluento, joka tarjoaa osallistujille keinoja oman ja läheisten hyvinvoinnin tukemiseen sekä henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen. MIELI ry:n kriisityöntekijän vetämä luento käsittelee muun muassa stressin vaikutuksia mielenterveyteen, hyvinvointia tukevia arjen valintoja sekä vapaaehtoistoiminnan merkitystä.

lohduttava halaus

Maailman tapahtumat, epävarmuus ja jatkuva tietotulva voivat kuormittaa mieltä huomaamattammekin. Saatamme kantaa stressiä myös sellaisista asioista, joihin emme itse voi vaikuttaa. Erityisesti epävarmoina aikoina, vaikeuksissa ja poikkeusoloissa tarvitaan keinoja lisätä vakautta, turvallisuuden tunnetta ja henkistä kriisinkestävyyttä.

Hiiden Opiston järjestämä luento tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan mielenterveyttä voimavarana sekä tutustumaan käytännöllisiin keinoihin hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Keinoja mielen hyvinvoinnin tukemiseen

Luennoitsijana toimii MIELI ry:n kriisityöntekijä Elina Porokka, joka on taustaltaan sosionomi, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Elinalla on monipuolinen kokemus työhyvinvoinnin, tunnetaitojen ja kriisityön parista.

Luento auttaa ymmärtämään omaa mielenterveyttä ja tarjoaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten stressi vaikuttaa hermostoomme ja mielialaamme?
  • Millä keinoilla voimme itse vaikuttaa mielenterveyteemme?
  • Miten voisimme vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttämme?
  • Mitä voisimme tehdä oman ja läheisten hyvinvoinnin eteen?

Luento on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa oman ja läheistensä hyvinvoinnin sekä mielenterveyden ylläpitäminen sekä kehittäminen. Aiempaa aiheeseen liittyvää osaamista ei tarvita.

Tilaisuudessa kerrotaan myös MIELI ry:n vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistyön on havaittu lisäävän monien vapaaehtoisten omaa hyvinvointia ja tarjoavan kokemuksen merkityksellisestä toiminnasta. Luento sopiikin hyvin myös vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille, jotka haluavat tutkia omia mahdollisuuksiaan auttaa muita.

Aika ja paikka

Mielenterveysluento - Miten vaikutat myönteisesti omaan ja läheistesi hyvinvointiin?
Luennoitsija Elina Porokka
to 8.10. klo 17.30-19.00
Vihdin pääkirjasto
Pisteenkaari 9
Nummela

Ilmoittaudu luennolle osoitteessa:

https://uusi.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/fi/course/14619

Avainsanat

mielenterveysluento

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki

Elokuvamusiikkia klassisesta klassikoihin20.7.2026 15:46:21 EEST | Tiedote

Lohjan kaupunginorkesteri avaa syyskautensa Factory by the Lake -festivaalilla esittäen elokuvamusiikin klassikoita. Movie Classics -konsertti esitetään perjantaina 21.8.2026 klo 19 Jukka Untamalan johdolla. Ohjelmassa on mm. Morriconen, Williamsin ja Zimmerin teoksia. Konsertin solistina hurmaa multilahjakas Maria Ylipää luontevalla olemuksellaan sekä ilmaisuvoimaisella ja herkällä äänellään. Niin teatterin, television, elokuvien, musikaalien kuin monipuolisten musiikkiprojektien koulima taiteilija antaa jokaiseen esiintymiseensä oman, läsnä olevan ja syvästi tunteisiin vetoavan sävynsä. Konsertin juontaa tunnettu näyttelijä Krista Kosonen. Liput ennakkoon myy NetTicket. Tule ajoissa paikalle, koska klo 17 esiintyy Cellomania Ilmaiskonsertissa! Katso koko festivaalin ohjelma fbtl.fi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye