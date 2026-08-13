Mielenterveysluento - Miten vaikutat myönteisesti omaan ja läheistesi hyvinvointiin?
13.8.2026 18:10:55 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Hiiden Opistolla järjestetään 8.10.2026 mielenterveysluento, joka tarjoaa osallistujille keinoja oman ja läheisten hyvinvoinnin tukemiseen sekä henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen. MIELI ry:n kriisityöntekijän vetämä luento käsittelee muun muassa stressin vaikutuksia mielenterveyteen, hyvinvointia tukevia arjen valintoja sekä vapaaehtoistoiminnan merkitystä.
Maailman tapahtumat, epävarmuus ja jatkuva tietotulva voivat kuormittaa mieltä huomaamattammekin. Saatamme kantaa stressiä myös sellaisista asioista, joihin emme itse voi vaikuttaa. Erityisesti epävarmoina aikoina, vaikeuksissa ja poikkeusoloissa tarvitaan keinoja lisätä vakautta, turvallisuuden tunnetta ja henkistä kriisinkestävyyttä.
Hiiden Opiston järjestämä luento tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan mielenterveyttä voimavarana sekä tutustumaan käytännöllisiin keinoihin hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.
Keinoja mielen hyvinvoinnin tukemiseen
Luennoitsijana toimii MIELI ry:n kriisityöntekijä Elina Porokka, joka on taustaltaan sosionomi, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Elinalla on monipuolinen kokemus työhyvinvoinnin, tunnetaitojen ja kriisityön parista.
Luento auttaa ymmärtämään omaa mielenterveyttä ja tarjoaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
- Miten stressi vaikuttaa hermostoomme ja mielialaamme?
- Millä keinoilla voimme itse vaikuttaa mielenterveyteemme?
- Miten voisimme vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttämme?
- Mitä voisimme tehdä oman ja läheisten hyvinvoinnin eteen?
Luento on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa oman ja läheistensä hyvinvoinnin sekä mielenterveyden ylläpitäminen sekä kehittäminen. Aiempaa aiheeseen liittyvää osaamista ei tarvita.
Tilaisuudessa kerrotaan myös MIELI ry:n vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistyön on havaittu lisäävän monien vapaaehtoisten omaa hyvinvointia ja tarjoavan kokemuksen merkityksellisestä toiminnasta. Luento sopiikin hyvin myös vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille, jotka haluavat tutkia omia mahdollisuuksiaan auttaa muita.
Aika ja paikka
Mielenterveysluento - Miten vaikutat myönteisesti omaan ja läheistesi hyvinvointiin?
Luennoitsija Elina Porokka
to 8.10. klo 17.30-19.00
Vihdin pääkirjasto
Pisteenkaari 9
Nummela
Ilmoittaudu luennolle osoitteessa:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eija Teräväapulaisrehtori / Hiiden OpistoPuh:+358 50 466 0646eija.terava@lohja.fi
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