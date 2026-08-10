Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Innovatiivinen itsemittausasema sujuvoittaa asiointia Hyvinkään sote-keskuksen kiirevastaanotolla

14.8.2026 08:49:10 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) sote-keskuksessa Hyvinkäällä on otettu käyttöön innovatiivinen suomalainen terveysteknologiaratkaisu, MedicubeX Oy:n itsemittausasema.

Itsemittausasema Hyvinkään sote-keskuksen kiirevastaanoton odotusaulassa.

Itsemittausaseman käyttö sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja voi jopa nopeuttaa vastaanotolle pääsyä. Hyvinkään sote-keskuksen kiirevastaanoton aulassa sijaitseva itsemittausasema on helppokäyttöinen, ja mittaus vie aikaa vain noin 5–10 minuuttia.

Itsemittausasema mittaa asiakkaasta esimerkiksi verenpaineen, sykkeen, happisaturaation, lämmön, painon ja kehon koostumuksen sekä sydämen toimintaa kuvaavan suppean EKG:n eli sydänfilmin.

– Kun asioit meidän kiirevastaanotollamme Hyvinkään sote-keskuksessa, käy itsemittausasemalla jo ennen hoitajan tapaamista. Saat itsemittausasemalta keskeisten terveysmittausten tulokset paperilla. Vie tulokset hoitajalle, joka hyödyntää niitä hoidon tarpeen arviointia tehdessään, ohjeistaa esihenkilö Marjo-Riitta Vanhanen Keusoten vastaanottopalveluista.

Hyödyllinen ja helppokäyttöinen

Samankaltainen itsemittausasema on ollut aiemmin käytössä Järvenpään sote-keskuksessa, jossa asiakkaat kokivat itsemittausaseman hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi. Suurin osa palautekyselyyn vastanneista kertoi itsemittausaseman myös lisäävän kiinnostusta omasta terveydestä huolehtimiseen. 

Hyvinkään sote-keskuksessa itsemittausasema on käytössä kokeiluna kuuden kuukauden ajan.

Itsemittausasema

Avainsanat

keusotekeski-uudenmaan hyvinvointialuekiirevastaanottoitsemittausasema

Yhteyshenkilöt

Tuula Salokangas
ylilääkäri, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
p. 050 497 0876
tuula.salokangas@keusote.fi

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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Valtiovarainministeriö käynnistää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn4.8.2026 09:57:15 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset hyvinvointialueiden hakemuksista alijäämien kattamisajan jatkamiseksi. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) haki mahdollisuutta kattaa taseeseen kertynyt alijäämä vuoden 2029 loppuun mennessä, mutta ministeriö ei tehnyt vielä päätöstä hakemuksesta. Sen sijaan ministeriö käynnistää Keusotella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn jatkoaikahakemuksen tarkempaa arviointia varten.

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