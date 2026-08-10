Innovatiivinen itsemittausasema sujuvoittaa asiointia Hyvinkään sote-keskuksen kiirevastaanotolla
14.8.2026 08:49:10 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) sote-keskuksessa Hyvinkäällä on otettu käyttöön innovatiivinen suomalainen terveysteknologiaratkaisu, MedicubeX Oy:n itsemittausasema.
Itsemittausaseman käyttö sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja voi jopa nopeuttaa vastaanotolle pääsyä. Hyvinkään sote-keskuksen kiirevastaanoton aulassa sijaitseva itsemittausasema on helppokäyttöinen, ja mittaus vie aikaa vain noin 5–10 minuuttia.
Itsemittausasema mittaa asiakkaasta esimerkiksi verenpaineen, sykkeen, happisaturaation, lämmön, painon ja kehon koostumuksen sekä sydämen toimintaa kuvaavan suppean EKG:n eli sydänfilmin.
– Kun asioit meidän kiirevastaanotollamme Hyvinkään sote-keskuksessa, käy itsemittausasemalla jo ennen hoitajan tapaamista. Saat itsemittausasemalta keskeisten terveysmittausten tulokset paperilla. Vie tulokset hoitajalle, joka hyödyntää niitä hoidon tarpeen arviointia tehdessään, ohjeistaa esihenkilö Marjo-Riitta Vanhanen Keusoten vastaanottopalveluista.
Hyödyllinen ja helppokäyttöinen
Samankaltainen itsemittausasema on ollut aiemmin käytössä Järvenpään sote-keskuksessa, jossa asiakkaat kokivat itsemittausaseman hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi. Suurin osa palautekyselyyn vastanneista kertoi itsemittausaseman myös lisäävän kiinnostusta omasta terveydestä huolehtimiseen.
Hyvinkään sote-keskuksessa itsemittausasema on käytössä kokeiluna kuuden kuukauden ajan.
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Yhteyshenkilöt
Tuula Salokangas
ylilääkäri, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
p. 050 497 0876
tuula.salokangas@keusote.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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