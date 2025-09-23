Vuoden Peli 2026 -finalistit on valittu
14.8.2026 09:32:27 EEST | Suomen Leluyhdistys ry | Tiedote
Suomen Leluyhdistys järjestää vuosittain Vuoden Peli -kilpailun, jossa alan tarjonnasta poimitaan esiin parhaat uutuuspelit. Tämän vuoden kisassa on pelikustantajien ehdotuksista valittu jo loppusuoralle kaikkein tasokkaimmat pelituotteet. Pisteiden perusteella finaaliin on valittu 3–4 parasta peliä.
Pelejä arvioidaan niiden tyypin mukaan neljässä eri kategoriassa: Vuoden Lastenpeli, Vuoden Partypeli, Vuoden Perhepeli ja Vuoden Strategiapeli. Finalistien ja voittajien valinnasta päättävät tuomaristot, joissa toimii eri ikäisiä aktiivipelaajia ja kaupan alan asiantuntijoita. Arviointikriteereinä kisassa ovat muun muassa pelien ulkonäkö, selkeys, pelimekaniikka, uutuusarvo ja sopivuus oman kategoriansa kohderyhmään.
Kilpailussa mukana korkeatasoinen valikoima laatupelejä
Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja Jenni Jalava kertoo, että Vuoden Peli -kilpailuun on jälleen osallistunut monipuolisesti erilaisia laadukkaita pelejä.
– Taso on tänäkin vuonna kova, ja pelejä on mukana iso määrä. Suomessa on tarjolla todella hyvä lautapelivalikoima. Pelejä löytyy laidasta laitaan: on tietopelejä, sanapelejä, tasapainopelejä, nopeuspelejä ja kaikkea näiden väliltä. Mitään erityistä yhteistä teemaa ei niissä ole noussut esiin.
Jalavan mukaan pelaaminen on edelleen suosittua, ja pelimarkkinoilla on sopivasti vaihtuvuuttakin.
– Klassikot pitävät pintansa, mutta uusille peleille on aina tilaa. Uskoisin, että kilpailussa finalisteiksi päätyivät pelit, jotka tarjoavat jotain uutta, mutta ovat kuitenkin helppoja oppia.
Vuoden Peli 2026 -finalistit
VUODEN LASTENPELI 2026
Rummikub for Kids (Asmodee Nordics)
Aarrepuun yllätys (Tactic Games Oy)
Dingo Disc (Toyrock Group)
VUODEN PARTYPELI 2026
Aivopähkinä (Lautapelit.fi)
First to Worst (Martinex Oy)
Kalajuttuja (Toyrock Group)
VUODEN PERHEPELI 2026
The Crooked Crown – Kaappaa kruunu (Amo Oy)
HiLo (Lautapelit.fi)
Sanaruletti-peli 7–99 v (Sanoma Pro Oy)
Rakenna ja arvaa (Tactic Games Oy)
VUODEN STRATEGIAPELI 2026
Castle Combo (Asmodee Nordics)
White Castle (Lautapelit.fi)
Bomb Busters (Lautapelit.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni JalavaPelitoimikunnan puheenjohtajaSuomen Leluyhdistys ryPuh:+358 50 522 6643jennim@martinex.fi
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Suomen Leluyhdistys
Suomen Leluyhdistys ry on vuonna 1972 perustettu lelujen valmistusta, tukkukauppaa, maahantuontia, jälleenmyyntiä ja agentuuria harjoittavien yritysten yhdistys. Suomen Leluyhdistys valvoo jäsenyritystensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys järjestää vuosittain suositut Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailut.
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