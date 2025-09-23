Vuoden Peli 2026 -finalistit on valittu

Pelejä arvioidaan niiden tyypin mukaan neljässä eri kategoriassa: Vuoden Lastenpeli, Vuoden Partypeli, Vuoden Perhepeli ja Vuoden Strategiapeli. Finalistien ja voittajien valinnasta päättävät tuomaristot, joissa toimii eri ikäisiä aktiivipelaajia ja kaupan alan asiantuntijoita. Arviointikriteereinä kisassa ovat muun muassa pelien ulkonäkö, selkeys, pelimekaniikka, uutuusarvo ja sopivuus oman kategoriansa kohderyhmään.

Kilpailussa mukana korkeatasoinen valikoima laatupelejä

Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja Jenni Jalava kertoo, että Vuoden Peli -kilpailuun on jälleen osallistunut monipuolisesti erilaisia laadukkaita pelejä.

– Taso on tänäkin vuonna kova, ja pelejä on mukana iso määrä. Suomessa on tarjolla todella hyvä lautapelivalikoima. Pelejä löytyy laidasta laitaan: on tietopelejä, sanapelejä, tasapainopelejä, nopeuspelejä ja kaikkea näiden väliltä. Mitään erityistä yhteistä teemaa ei niissä ole noussut esiin.



Jalavan mukaan pelaaminen on edelleen suosittua, ja pelimarkkinoilla on sopivasti vaihtuvuuttakin.

– Klassikot pitävät pintansa, mutta uusille peleille on aina tilaa. Uskoisin, että kilpailussa finalisteiksi päätyivät pelit, jotka tarjoavat jotain uutta, mutta ovat kuitenkin helppoja oppia.

Vuoden Peli 2026 -finalistit

VUODEN LASTENPELI 2026

Rummikub for Kids (Asmodee Nordics)

Aarrepuun yllätys (Tactic Games Oy)

Dingo Disc (Toyrock Group)

VUODEN PARTYPELI 2026

Aivopähkinä (Lautapelit.fi)

First to Worst (Martinex Oy)

Kalajuttuja (Toyrock Group)

VUODEN PERHEPELI 2026

The Crooked Crown – Kaappaa kruunu (Amo Oy)

HiLo (Lautapelit.fi)

Sanaruletti-peli 7–99 v (Sanoma Pro Oy)

Rakenna ja arvaa (Tactic Games Oy)

VUODEN STRATEGIAPELI 2026

Castle Combo (Asmodee Nordics)

White Castle (Lautapelit.fi)

Bomb Busters (Lautapelit.fi)