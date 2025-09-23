Suomen Leluyhdistys ry

Vuoden Peli 2026 -finalistit on valittu

14.8.2026 09:32:27 EEST | Suomen Leluyhdistys ry | Tiedote

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Suomen Leluyhdistys järjestää vuosittain Vuoden Peli -kilpailun, jossa alan tarjonnasta poimitaan esiin parhaat uutuuspelit. Tämän vuoden kisassa on pelikustantajien ehdotuksista valittu jo loppusuoralle kaikkein tasokkaimmat pelituotteet. Pisteiden perusteella finaaliin on valittu 3–4 parasta peliä.

Pelejä arvioidaan niiden tyypin mukaan neljässä eri kategoriassa: Vuoden Lastenpeli, Vuoden Partypeli, Vuoden Perhepeli ja Vuoden Strategiapeli. Finalistien ja voittajien valinnasta päättävät tuomaristot, joissa toimii eri ikäisiä aktiivipelaajia ja kaupan alan asiantuntijoita. Arviointikriteereinä kisassa ovat muun muassa pelien ulkonäkö, selkeys, pelimekaniikka, uutuusarvo ja sopivuus oman kategoriansa kohderyhmään.

Kilpailussa mukana korkeatasoinen valikoima laatupelejä

Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja Jenni Jalava kertoo, että Vuoden Peli -kilpailuun on jälleen osallistunut monipuolisesti erilaisia laadukkaita pelejä.

– Taso on tänäkin vuonna kova, ja pelejä on mukana iso määrä. Suomessa on tarjolla todella hyvä lautapelivalikoima. Pelejä löytyy laidasta laitaan: on tietopelejä, sanapelejä, tasapainopelejä, nopeuspelejä ja kaikkea näiden väliltä. Mitään erityistä yhteistä teemaa ei niissä ole noussut esiin.

Jalavan mukaan pelaaminen on edelleen suosittua, ja pelimarkkinoilla on sopivasti vaihtuvuuttakin.

Klassikot pitävät pintansa, mutta uusille peleille on aina tilaa. Uskoisin, että kilpailussa finalisteiksi päätyivät pelit, jotka tarjoavat jotain uutta, mutta ovat kuitenkin helppoja oppia.

Vuoden Peli 2026 -finalistit

VUODEN LASTENPELI 2026

Rummikub for Kids (Asmodee Nordics) 

Aarrepuun yllätys (Tactic Games Oy) 

Dingo Disc (Toyrock Group) 

VUODEN PARTYPELI 2026

Aivopähkinä (Lautapelit.fi

First to Worst (Martinex Oy) 

Kalajuttuja (Toyrock Group) 

VUODEN PERHEPELI  2026

The Crooked Crown – Kaappaa kruunu (Amo Oy) 

HiLo (Lautapelit.fi

Sanaruletti-peli 7–99 v (Sanoma Pro Oy) 

Rakenna ja arvaa (Tactic Games Oy) 

VUODEN STRATEGIAPELI 2026

Castle Combo (Asmodee Nordics) 

White Castle (Lautapelit.fi

Bomb Busters (Lautapelit.fi

Avainsanat

Vuoden Pelipelaaminenlautapelitlastenpeliperhepelistrategiapelipartypelipelit

Yhteyshenkilöt

Kuvat

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Vuoden Lastenpeli -finalisti 2026: Rummikub for Kids (Asmodee Nordics)
Vuoden Lastenpeli -finalisti 2026: Rummikub for Kids (Asmodee Nordics)
Lataa
Vuoden Lastenpeli -finalisti 2026: Aarrepuun yllätys (Tactic Games Oy)
Vuoden Lastenpeli -finalisti 2026: Aarrepuun yllätys (Tactic Games Oy)
Lataa
Vuoden Lastenpeli -finalisti 2026: Dingo Disc (Toyrock Group)
Vuoden Lastenpeli -finalisti 2026: Dingo Disc (Toyrock Group)
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Vuoden Partypeli -finalisti 2026: Aivopähkinä (Lautapelit.fi)
Vuoden Partypeli -finalisti 2026: Aivopähkinä (Lautapelit.fi)
Lataa
Vuoden Partypeli -finalisti 2026: First to Worst (Martinex Oy)
Vuoden Partypeli -finalisti 2026: First to Worst (Martinex Oy)
Lataa
Vuoden Partypeli -finalisti 2026: Kalajuttuja (Toyrock Group)
Vuoden Partypeli -finalisti 2026: Kalajuttuja (Toyrock Group)
Lataa
Vuoden Perhepeli -finalisti 2026: The Crooked Crown – Kaappaa kruunu (Amo Oy)
Vuoden Perhepeli -finalisti 2026: The Crooked Crown – Kaappaa kruunu (Amo Oy)
Lataa
Vuoden Perhepeli -finalisti 2026: HiLo (Lautapelit.fi)
Vuoden Perhepeli -finalisti 2026: HiLo (Lautapelit.fi)
Lataa
Vuoden Perhepeli -finalisti 2026: Sanaruletti-peli 7–99 v (Sanoma Pro Oy)
Vuoden Perhepeli -finalisti 2026: Sanaruletti-peli 7–99 v (Sanoma Pro Oy)
Lataa
Vuoden Perhepeli -finalisti 2026: Rakenna ja arvaa (Tactic Games Oy)
Vuoden Perhepeli -finalisti 2026: Rakenna ja arvaa (Tactic Games Oy)
Lataa
Vuoden Strategiapeli -finalisti 2026: Castle Combo (Asmodee Nordics)
Vuoden Strategiapeli -finalisti 2026: Castle Combo (Asmodee Nordics)
Lataa
Vuoden Strategiapeli -finalisti 2026: White Castle (Lautapelit.fi)
Vuoden Strategiapeli -finalisti 2026: White Castle (Lautapelit.fi)
Lataa
Vuoden Strategiapeli -finalisti 2026: Bomb Busters (Lautapelit.fi)
Vuoden Strategiapeli -finalisti 2026: Bomb Busters (Lautapelit.fi)
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Linkit

Suomen Leluyhdistys

Suomen Leluyhdistys ry on vuonna 1972 perustettu lelujen valmistusta, tukkukauppaa, maahantuontia, jälleenmyyntiä ja agentuuria harjoittavien yritysten yhdistys. Suomen Leluyhdistys valvoo jäsenyritystensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys järjestää vuosittain suositut Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailut.

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