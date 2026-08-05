Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 18.8.2026
14.8.2026 09:24:33 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 18. elokuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
School starts in Helsinki: More movement and textbooks, fewer mobile devices and changes to admission areas in East Helsinki5.8.2026 15:21:21 EEST | Tiedote
School year 2026–2027 in Helsinki starts on Wednesday 12 August.
Koulu alkaa Helsingissä: Enemmän liikettä ja oppikirjoja, vähemmän mobiililaitteita – muutoksia myös Itä-Helsingin oppilaaksiottoalueissa5.8.2026 15:20:00 EEST | Tiedote
Uusi lukuvuosi alkaa Helsingissä keskiviikkona 12.8.2026.
Skolan börjar i Helsingfors: Mer motion och läroböcker, färre mobila enheter – förändringar sker också i elevupptagningsområdena i östra Helsingfors5.8.2026 15:20:00 EEST | Pressmeddelande
Det nya läsåret börjar i Helsingfors onsdagen den 12.8.2026.
Miten ammatillinen koulutus vahvistaa maanpuolustuksellista kyvykkyyttä?17.6.2026 10:44:58 EEST | Tiedote
Ammatillinen koulutus on keskeinen osa yhteiskunnan varautumista, resilienssiä ja kokonaisturvallisuutta. Se rakentaa osaamista, jolla turvataan arjen toimivuus niin normaalioloissa kuin kriiseissä.
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 16.6.202616.6.2026 19:12:51 EEST | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 16. kesäkuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme