Neljä av-teosta ehdolla Vuoden musiikkioivallus -palkinnon saajaksi

Riku Lievonen Gramexin viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajaksi 12.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Riku Lievonen aloittaa 18.5.2026 Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestön viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajana. Lievonen siirtyy Gramexiin viestintätoimisto Bursonin vaikuttajaviestinnän asiantuntijan tehtävistä. ”Riku Lievosella on vahva ymmärrys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja kyky kirkastaa kokonaisuuksia. Hänen asiantuntemuksensa vahvistaa Gramexin strategista viestintää ja sidosryhmätyötä merkittävästi”, Gramexin toimitusjohtaja Ilmo Laevuo sanoo. Lievosella on monipuolinen kokemus viestinnästä ja vaikuttamisesta. Viimeisimmäksi hän työskenteli energiamurroksen parissa, mutta sitä ennen on vaikuttanut noin parinkymmenen vuoden ajan luovalla alalla vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä muun muassa Cirkossa, Kiasmassa ja Helsingin juhlaviikoilla. Gramexilla Lievonen vastaa viestinnän, markkinoinnin ja yhteiskuntasuhteiden kokonaisuudesta yhdessä kolmihenkisen tiiminsä kanssa. "Tekijänoikeudet ja luovan alan toimintaympäristön muutokset tekoälyn ja muun digit