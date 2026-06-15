Neljä av-teosta ehdolla Vuoden musiikkioivallus -palkinnon saajaksi
14.8.2026 10:00:00 EEST | Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry | Tiedote
Ammattilaistuomaristo on nimennyt neljä ehdokasta Vuoden musiikkioivallus -palkinnolle, joka nostaa esiin oivaltavaa musiikin käyttöä elokuvissa ja tv-tuotannoissa. Voittaja julkaistaan 28.8.2026 järjestettävässä audiovisuaalisen alan Screen Helsinki -tapahtumassa.
Vuoden musiikkioivallus -palkinnon myöntävät musiikin tekijänoikeusjärjestöt Gramex ja Teosto sekä näiden yhteinen, av-musiikkiin keskittynyt palvelu AV Music. Palkinto kiinnittää huomion av-tuotantoihin, joissa on käytetty musiikkia kekseliäällä ja erityistä lisäarvoa tuovalla tavalla. Kilpailu oli avoin kotimaisille tuotantoyhtiöille.
Kilpailuun ilmoitetuista teoksista tuomaristo valitsi ehdokkaiksi neljä teosta. Ehdolle ylsivät Silent Legacy - Katseiden alla (Väki Films Oy), Jossain on valo joka ei sammu (Made Oy), Teräsleidit - kuin viimeistä päivää (Helsinki-filmi Oy) sekä Counting Lifeboats - Act 1: Soulétude (Juttu Creative Oy).
Yhteensä kilpailuun ilmoittautui 15 tuotantoa, jotka edustivat monipuolisesti eri lajityyppejä. Tunnustuspalkinnon lisäksi voittaja palkitaan 1000 euron musiikkielämyslahjakortilla, jonka voi käyttää esimerkiksi tuotantotiimin keikka- tai konsertti-iltaan.
Valinnan palkinnosta tekee riippumaton tuomaristo, johon kuuluvat tietokirjailija-toimittaja Jussi Ahlroth, Creative & Strategic Partner Emmy Puustjärvi, Helsingin yliopiston musiikkitieteen professori Susanna Välimäki sekä peli- ja mediasäveltäjä Jukio Kallio. Raadin sihteerinä toimii Gramexin viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Riku Lievonen.
“Tänä vuonna kilpatyöt keskittyivät aiempaa enemmän draamaan ja dokumenttiin. Kävimme paljon keskustelua shortlististä, sillä raadin jäsenillä oli useita suosikkeja. Valitsimme lopulta monipuolisen joukon laadukkaista ehdokkaista”, kertoo tuomariston puheenjohtaja Jussi Ahlroth.
Gramexin ja Teoston AV Music jakaa Vuoden musiikkioivallus -palkinnon 28.8.2026 järjestettävässä audiovisuaalisen alan Screen Helsinki -tapahtumassa. Tapahtuman järjestää kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien yhdistys Audiovisual Producers Finland – APFI ry.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riku LievonenJohtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 40 832 7479riku.lievonen@gramex.fi
Laura KuulasmaaToiminnanjohtaja, Audiovisual Producers Finland – APFIPuh:050 3450 056laura.kuulasmaa@apfi.fi
Gramex - For The Music
Gramex on äänitemusiikin esittäjien ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teemme töitä, jotta äänitteillä esiintyvät muusikot ja tuottajat saisivat työstään korvauksen ja jotta yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää musiikkia helposti, arvoa tuottavasti ja vastuullisesti. Meillä on yli 60 000 asiakassopimusta musiikin esittäjien ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa asiakasta.
Tärkeintä meille on musiikki. Olemme kiitollisia, että saamme osaltamme auttaa musiikkia menestymään ja siten tuoda maailmaan lisää iloa, hyvinvointia ja elämyksiä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry
Gramex ottaa askeleen kohti reaaliaikaisia rojaltimaksuja – ensimmäisenä maailmassa15.6.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Gramex on ottamassa merkittävän askeleen kohti reaaliaikaisia rojaltimaksuja yhteistyön myötä brittiläisen teknologiayhtiö Bloctaven kanssa. Tavoitteena on parantaa maksujen nopeutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenhaltijoiden mahdollisuutta hallita tulojaan. Artisteille ja muille musiikin oikeudenhaltijoille tärkeintä on saada korvaukset nopeasti ja ymmärtää selkeästi, mistä tulot muodostuvat. Vaikka kehitystä on tapahtunut viime vuosina, vuodenkiertoon sidotut maksuaikataulut ja rajallinen läpinäkyvyys ovat edelleen olleet alan tavanomainen käytäntö. Reaaliaikainen näkymä käyttöön ja tuloihin Gramex kehittää ennakkotilitysjärjestelmää, joka yhdistää käyttödataa ja käsittelee rojaltit reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että oikeudenhaltijat voivat seurata äänitteidensä käyttöä käytännössä samanaikaisesti sen tapahtumisen kanssa. Testivaiheessa järjestelmä on jo osoittanut pystyvänsä käsittelemään tapahtuman radiotoistosta maksun saapumiseen oikeudenhaltijan tilille alle 30 sekunnissa. Vaik
Gramexin Musiikin arvo -videosarjan ensimmäinen artisti on Eva Louhivuori – näin uusi ”Sano se” -single sai alkunsa12.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Gramexin Musiikin arvo -videosarja käynnistyy 12. kesäkuuta Eva Louhivuoren jaksolla, joka vie katsojat uuden Sano se -kappaleen syntyprosessin äärelle.
Gramexin Musiikin arvo -kampanja saa jatkoa videosarjan muodossa – hae mukaan!10.6.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Miten biisit oikeasti syntyvät ja millainen niiden matka on ideasta äänitteeksi? Gramex julkaisee uuden Musiikin arvo -videosarjan, ja nyt kenellä tahansa on mahdollisuus hakea mukaan kertomaan oman biisinsä tarina.
Riku Lievonen Gramexin viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajaksi12.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Riku Lievonen aloittaa 18.5.2026 Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestön viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajana. Lievonen siirtyy Gramexiin viestintätoimisto Bursonin vaikuttajaviestinnän asiantuntijan tehtävistä. ”Riku Lievosella on vahva ymmärrys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja kyky kirkastaa kokonaisuuksia. Hänen asiantuntemuksensa vahvistaa Gramexin strategista viestintää ja sidosryhmätyötä merkittävästi”, Gramexin toimitusjohtaja Ilmo Laevuo sanoo. Lievosella on monipuolinen kokemus viestinnästä ja vaikuttamisesta. Viimeisimmäksi hän työskenteli energiamurroksen parissa, mutta sitä ennen on vaikuttanut noin parinkymmenen vuoden ajan luovalla alalla vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä muun muassa Cirkossa, Kiasmassa ja Helsingin juhlaviikoilla. Gramexilla Lievonen vastaa viestinnän, markkinoinnin ja yhteiskuntasuhteiden kokonaisuudesta yhdessä kolmihenkisen tiiminsä kanssa. "Tekijänoikeudet ja luovan alan toimintaympäristön muutokset tekoälyn ja muun digit
Ilmoita av-teoksesi: Vuoden 2026 musiikkioivalluksen haku nyt auki!22.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Gramex ja Teosto jakavat jälleen Vuoden musiikkioivallus –palkinnon, jonka tarkoituksena on nostaa esiin innovatiivista ja kekseliästä musiikinkäyttöä elokuvissa ja tv-sarjoissa. Palkinto jaetaan audiovisuaalisen alan Screen Helsinki -tapahtumassa 28.8.2026. Tuotantoyhtiöt voivat ilmoittaa teoksia mukaan 31.5. mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme