Tekova rakentaa kolmen käyttäjän liikerakennuksen Ouluun

Kyseessä on jo toinen hanke, jonka Tekova toteuttaa samalle tilaajalle tontilla. Tontin ensimmäisessä kehitysvaiheessa Tekova rakensi vuonna 2025 valmistuneet tuotanto- ja liiketilat Fixukselle ja Mekonomenille.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme käynnistämään uuden liikerakennushankkeen tälle vetovoimaiselle liikepaikalle ja jatkamaan yhteistyötä tutun tilaajakumppanin kanssa. Onnistuimme rakentamaan tilaajalle kokonaisvaltaisesti sopivan tuotteen, jossa yhdistyvät erinomaisesti myös kaikkien kolmen käyttäjän yksilölliset tarpeet”, kertoo Tekova Pohjois-Suomi Oy:n aluejohtaja Pekka Heikkilä.

Sijainti näkyvällä paikalla ohjasi suunnittelua

Liikerakennus sijoittuu näkyvälle paikalle Pohjantien 4-tien varteen, joten suunnittelun keskiöön nostettiin kohteen vaatimat visuaaliset ja kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset. Oulun kaupunkiympäristöpalvelut valitsi rakennuksen kuukauden hankkeeksi elokuussa 2026.

”Rakennuksen arkkitehtuuri perustuu selkeään massoitteluun sekä julkisivujen pystysuuntaiseen rytmiin, lasitukseen ja sisäänkäyntien kehysrakenteisiin. Valaistut, värein korostetut ja tasajaoin rytmitetyt terässäleet luovat vaikutelman liikkuvasta pinnasta, joka muuttuu katselusuunnan ja vuorokaudenajan mukaan. Hillitty värimaailma, arkkitehtoniset ratkaisut ja sijoittuminen tontilla sitovat rakennuksen luontevasti osaksi alueen kaupunkikuvaa”, kertoo arkkitehtisuunnittelusta vastannut Tekovan rakennusarkkitehti Natalia Aunio.

Liikerakennuksella on rakennuslupa ja työt tontilla on aloitettu kesäkuun puolivälissä. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 loppuun mennessä. Vuokralaisten nimet julkaistaan myöhemmin.

Sopimus on osa Q2/2026 aikana solmittua urakkakokonaisuutta, josta Tekova tiedotti heinäkuussa.