Tekova rakentaa kolmen käyttäjän liikerakennuksen Ouluun
14.8.2026 10:00:00 EEST | Tekova Oyj | Tiedote
Tekova toteuttaa kolmen käyttäjän liikerakennuksen Ouluun 4-tien varteen osoitteeseen Pauketie 10. Liikerakennus on laajuudeltaan noin 1 800 neliömetriä. Hankkeen tilaajana toimii paikallinen sijoittajaryhmittymä.
Kyseessä on jo toinen hanke, jonka Tekova toteuttaa samalle tilaajalle tontilla. Tontin ensimmäisessä kehitysvaiheessa Tekova rakensi vuonna 2025 valmistuneet tuotanto- ja liiketilat Fixukselle ja Mekonomenille.
”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme käynnistämään uuden liikerakennushankkeen tälle vetovoimaiselle liikepaikalle ja jatkamaan yhteistyötä tutun tilaajakumppanin kanssa. Onnistuimme rakentamaan tilaajalle kokonaisvaltaisesti sopivan tuotteen, jossa yhdistyvät erinomaisesti myös kaikkien kolmen käyttäjän yksilölliset tarpeet”, kertoo Tekova Pohjois-Suomi Oy:n aluejohtaja Pekka Heikkilä.
Sijainti näkyvällä paikalla ohjasi suunnittelua
Liikerakennus sijoittuu näkyvälle paikalle Pohjantien 4-tien varteen, joten suunnittelun keskiöön nostettiin kohteen vaatimat visuaaliset ja kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset. Oulun kaupunkiympäristöpalvelut valitsi rakennuksen kuukauden hankkeeksi elokuussa 2026.
”Rakennuksen arkkitehtuuri perustuu selkeään massoitteluun sekä julkisivujen pystysuuntaiseen rytmiin, lasitukseen ja sisäänkäyntien kehysrakenteisiin. Valaistut, värein korostetut ja tasajaoin rytmitetyt terässäleet luovat vaikutelman liikkuvasta pinnasta, joka muuttuu katselusuunnan ja vuorokaudenajan mukaan. Hillitty värimaailma, arkkitehtoniset ratkaisut ja sijoittuminen tontilla sitovat rakennuksen luontevasti osaksi alueen kaupunkikuvaa”, kertoo arkkitehtisuunnittelusta vastannut Tekovan rakennusarkkitehti Natalia Aunio.
Liikerakennuksella on rakennuslupa ja työt tontilla on aloitettu kesäkuun puolivälissä. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 loppuun mennessä. Vuokralaisten nimet julkaistaan myöhemmin.
Sopimus on osa Q2/2026 aikana solmittua urakkakokonaisuutta, josta Tekova tiedotti heinäkuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka HeikkiläAluejohtajaTekova Pohjois-Suomi Oy
Tekova Pohjois-Suomi rakentaa toimitiloja Oulun seudulla sekä koko Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella.
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Tekova lyhyesti
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, logistiikka-, tuotanto-, varasto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 140 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 70 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 110,7 MEUR ja liikevoitto 10,3 MEUR (9,3 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
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