Kokoomuksen Vestman: SDP:n maahanmuuttopuheet ovat punaista pajunköyttä – ”Höttöä”

Kokoomuksen Päivärinta: Suomen johtavalta talouspopulistilta lähti koko politiikan pohja alta 13.8.2026 15:42:26 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta hämmästelee SDP:n kesäkokouksen ohutta antia, kun vaaleihin on aikaa noin kahdeksan kuukautta. "Antti Lindtman esitteli eilen satojen miljoonien 'työllisyyspaketin', joka siivoaisi työttömät tilastoista eläkkeelle ja peruisi hallituksen työllisyystoimia. Kuinka hölmöinä Lindtman suomalaisia pitää? Ei tällainen voi mennä suurimmalta oppositiopuolueelta läpi. On selvää, että kun talous kasvaa ja demareiden synkistelypolitiikalta on pudonnut pohja pois, alta paljastuu täysin ideaton ja linjaton puolue", Päivärinta tylyttää.