Kokoomuksen Vestman: SDP:n maahanmuuttopuheet ovat punaista pajunköyttä – ”Höttöä”
14.8.2026 09:37:22 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestmanin mukaan SDP:n julkaisemat linjaukset maahanmuuttopolitiikasta ovat täynnä höttöä. SDP on toistuvasti vastustanut eduskunnassa tavoitteita, joita se nyt - muka - kannattaa.
Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman sanoo, että SDP:n kesäkokouksen maahanmuuttolinjaukset ovat sumutusta, sillä puolue on todellisuudessa toistuvasti vastustanut samoja tavoitteita, joita se nyt väittää ajavansa.
– SDP syöttää punaista pajunköyttä maahanmuuttopuheillaan. SDP on tosiasiassa äänestänyt eduskunnassa toistakymmentä hallituksen maahanmuuttoa tiukentanutta lakiesitystä vastaan. Se on vastustanut esimerkiksi vahvempia velvoitteita kielenoppimiseen, velvoitetta korvata käyttämättä jätetyn tulkkauspalvelun kulut, kielteisen turvapaikkapäätöksen karkotuksen helpottamista sekä suojeluaseman lakkauttamista rikosten ja turvallisuusuhan takia. Tällaisten näyttöjen jälkeenkö pitäisi uskoa sanaakaan SDP:n maahanmuuttoesityksistä, Vestman kysyy.
Kokoomusedustaja ihmettelee SDP:n yhtäkkistä muka mielenmuutosta. Uudetkaan linjaukset eivät Vestmanin mukaan kuitenkaan edusta linjakkuutta. Hänen mukaansa SDP keskittyy ”arvioimaan”, kun hallitus on Kokoomuksen johdolla toiminut.
– SDP esimerkiksi haluaa ”arvioida” sosiaaliturvan sitomista kielen oppimiseen. Ei hätää SDP! Hallitus on jo kesäkuussa antanut lakiesityksen kotoutumistuesta, jolla täyden sosiaaliturvan ehdoksi tulee kielitaito tai työnteko. Kokoomuksen mielestä työttömyysturvan ehdoksi pitää asettaa jatkossa työnteko. SDP haluaa lisäksi ”arvioida” tulkkauspalvelun rajaamista. Kokoomus taas haluaa rajata tulkkauspalvelun kahteen vuoteen, Vestman toteaa.
Vestmanin mielestä SDP:n puheet jengirikollisuuden torjumisesta ovat niin ikään epäuskottavia, koska SDP on ilmoittanut kaatavansa eduskunnassa uudet jengi- ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntatoimivaltuudet poliisille. Rikostiedustelulaki edellyttää kiireellistä perustuslain muutosta, johon määräenemmistövaatimuksen vuoksi tarvitaan myös SDP:n tuki.
– Turvallisuusviranomaiset pitävät vaarallisen, usein ulkomaille kytkeytyvän jengi- ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi keskeisen tärkeänä, että poliisi voisi hankkia rikostiedustelulla tietoa rikollisryhmistä jo ennen kuin yksittäinen rikos on tapahtunut tai sitä valmistellaan. SDP on kuitenkin ilmoittanut kaatavansa tämän lakiesityksen vaatiman perustuslain muutoksen eduskunnassa. Vastuutonta toimintaa suomalaisten turvallisuuden kustannuksella, Vestman päättää.
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Yhteyshenkilöt
Heikki VestmanKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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