Ilmarinens konjunkturindex: Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Satakunta leder tillväxten i Västra Finland

Ilmarinens konjunkturindex ger aktuell information om utvecklingen i Finlands ekonomi. Det följer utvecklingen av antalet arbetstagare i över 50 000 företag med sammanlagt cirka 600 000 arbetstagare. De tio branscher som ingår i konjunkturindexet täcker merparten av den privata sektorn.

I juli ökade antalet arbetstagare i konjunkturindexet med 0,1 procent jämfört med samma månad året innan. I juni hade antalet minskat med 0,1 procent. Regionalt ökade antalet arbetstagare i juli i Västra Finland med 1,8 procent samt i Östra Finland och Norra Finland med 0,1 procent. I Södra Finland minskade antalet arbetstagare med 0,5 procent.

– Vändningen i Finlands ekonomi tar sig för närvarande olika uttryck i olika delar av landet. Den starkare utvecklingen i Västra Finland ligger i linje med en tillväxt som drivs av industrin och investeringarna. Tillväxten är särskilt tydlig i Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Satakunta, men en positiv utveckling kan också ses i flera andra landskap i västra Finland, säger Anssi Smedlund, ledande sakkunnig på Ilmarinen.

Bland de branscher som följs i konjunkturindexet ökade antalet arbetstagare i hela landet inom sakkunnigtjänster med 0,6 procent, inom hotell- och restaurangbranschen med 0,3 procent och inom industrin med 0,1 procent. Antalet arbetstagare minskade inom kommunikation och informationsteknik med 1,9 procent, inom social- och hälsovården med 1,4 procent och inom personaluthyrningen med 0,8 procent.

Tre landskap leder tillväxten

Bland landskapen i Västra Finland ökade antalet arbetstagare mest i Mellersta Österbotten, där ökningen var 8,5 procent. I Södra Österbotten ökade antalet arbetstagare med 6,9 procent och i Satakunta med 3,8 procent. Antalet arbetstagare ökade också i Mellersta Finland med 1,5 procent, i Egentliga Finland med 0,8 procent och i Birkaland med 0,2 procent. I Österbotten minskade antalet arbetstagare med 1,5 procent.

– År 2025 var det fortfarande Österbotten som drev tillväxten i Västra Finland. Nu har utvecklingen där planat ut, samtidigt som tillväxten har stärkts särskilt i Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Satakunta. Det kan tyda på att tillväxtens geografiska tyngdpunkt håller på att förskjutas inom västra Finland, säger Smedlund.

Antalet arbetstagare ökade inom sex branscher i Västra Finland

I Västra Finland ökade antalet arbetstagare inom industrin, byggbranschen, transportbranschen, sakkunnigtjänster, administrativa tjänster och stödtjänster samt personaluthyrningen. Antalet arbetstagare minskade inom handeln, inkvarteringshotell- och restaurangbranschen, kommunikation och informationsteknik samt social- och hälsovården.

– Det intressanta i Västra Finland är att antalet arbetstagare ökar inom flera olika branscher. Ökningen inom personaluthyrningen är särskilt värd att notera. Vi betraktar utvecklingen där som en tidig indikator på förändringar i efterfrågan på arbetskraft, eftersom användningen av inhyrd arbetskraft kan öka innan företagen börjar utöka den egna personalen, säger Smedlund.

Nästa steg är bredare rekryteringar

– Exporten och investeringarna driver redan ekonomin framåt, och i Västra Finland syns den positiva utvecklingen också i antalet arbetstagare. Nästa avgörande steg är att tillväxten fortsätter och att fler företag börjar rekrytera. Då märks den ekonomiska tillväxtens positiva effekter tydligare också i hushållens vardag och på bostadsmarknaden, säger Smedlund.

Uppföljning i över tio år

Konjunkturindexet har publicerats sedan 2013. Uppföljningen omfattar över 50 000 av Ilmarinens kundföretag inom olika branscher. Företagen anmäler sina löneuppgifter till inkomstregistret.

Konjunkturindexet beskriver förändringen i företagens antal arbetstagare jämfört med året innan. Indexet beräknas utifrån företag som har varit kunder hos Ilmarinen under hela den tolvmånadersperiod som granskas. Företag som blir kunder hos Ilmarinen eller lämnar Ilmarinen under perioden påverkar därmed inte indexets utveckling.

Läs mer

Konjunkturindexets bildbilaga (pdf, på finska)

Mer information