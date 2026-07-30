Norelco avaa Jyväskylään uuden suunnittelutoimipisteen – vahva koulutus- ja osaajaympäristö vauhdittaa kasvua
14.8.2026 10:16:24 EEST | Norelco | Tiedote
Sähkönjakelu- ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Norelco avaa elokuussa suunnittelu- ja ohjelmistotoimipisteen Jyväskylään. Uusi yksikkö on merkittävä osa yhtiön kasvustrategiaa ja vahvistaa Norelcon suunnittelu-, ohjelmisto- ja tekoälyosaamista. Samalla se tukee yhtiön tavoitetta tarjota asiakkailleen entistä kattavampia kokonaisratkaisuja nopeasti kasvavilla sähköistymisen markkinoilla.
Jyväskylän toimipisteessä tehdään sähkö- ja piirikaaviosuunnittelua asiakasprojekteihin sekä kehitetään ohjelmistoratkaisuja ja tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia. Toimipiste toimii tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan, Kuopion ja Kirkkonummen tuotantoyksiköiden kanssa ja tukee asiakkaiden projektien toteutusta suunnittelusta käyttöönottoon ja elinkaaripalveluihin asti.
”Jyväskylän yksikkö on meille strateginen investointi. Haluamme vahvistaa suunnittelu- ja ohjelmisto-osaamistamme sekä rakentaa entistä vahvemman asiantuntijaorganisaation tukemaan asiakkaidemme kasvavia tarpeita. Samalla pystymme palvelemaan asiakkaitamme aiempaa joustavammin ja nopeammin eri puolilla Suomea”, sanoo Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.
Liiketoimintajohtaja Wayna Moncadan mukaan asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet nopeasti sähköistyvän yhteiskunnan myötä.
”Asiakkaat odottavat nykyisin kumppania, joka pystyy tarjoamaan ratkaisut suunnittelusta valmistukseen sekä kunnossapitoon ja elinkaaripalveluihin saakka. Kun suunnittelu toimii tiiviissä yhteistyössä oman valmistuksemme kanssa, pystymme kehittämään ratkaisuja nopeammin, parantamaan laatua ja lyhentämään projektien läpimenoaikoja. Se näkyy asiakkaillemme tehokkaampana projektien toteutuksena ja parempana kokonaispalveluna”, Moncada kuvaa.
Jyväskylän valintaan vaikutti erityisesti poikkeuksellisen vahva koulutus- ja osaajaympäristö. IT- ja sähköalaa voi opiskella kattavasti aina toisen asteen perustutkinnoista ylempiin korkeakoulututkintoihin saakka. Koulutusta tarjoavat Ammattiopisto Gradia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk ja Jyväskylän yliopisto, mikä luo erinomaiset edellytykset pitkäjänteiselle osaajien rekrytoinnille ja yhteistyölle oppilaitosten kanssa.
”Emme etsi vain yksittäisiä rekrytointeja, vaan haluamme rakentaa pitkäjänteisen osaajapolun opiskelijoista kokeneisiin asiantuntijoihin. Jyväskylän koulutustarjonta tekee siitä meille erinomaisen paikan rakentaa tulevaisuuden osaamiskeskusta”, Moncada sanoo.
Norelcon kasvua vauhdittavat sähköistyminen, uusiutuvan energian investoinnit, datakeskukset, vetytalous, sähköinen liikenne sekä kriittisen infrastruktuurin kehittäminen. Samalla sähköverkkojen uudistaminen ja kasvava automaatio lisäävät tarvetta älykkäille sähkönjakeluratkaisuille, ohjelmistoille ja elinkaaripalveluille.
Norelco vastaa tähän kehitykseen yhdistämällä suunnittelun, valmistuksen, ohjelmistokehityksen, automaation ja kunnossapidon yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka avulla voidaan hoitaa kaikki sähkönjakelujärjestelmän elinkaaren aikaiset palvelut. Jyväskylän uusi suunnittelu- ja ohjelmistotoimipiste vahvistaa tätä kokonaisuutta ja tukee konsernin kasvua sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
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Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiakonserni, joka yhdistää vahvan sähkönjakelun osaamisen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Norelco suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakelu- ja automaatioratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian, rakentamisen ja infrastruktuurin sekä meri- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme varmistaa luotettavat ja toimivat ratkaisut yhdeltä kumppanilta.
Norelco Groupin liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 350 ammattilaista kuudessa toimipisteessä Savonlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kirkkonummella. Norelco Oy ja TAS-Power Oy ovat osa Norelco Groupia.
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