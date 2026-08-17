Ylen Uuden Musiikin Kilpailun biisihaku käyntiin – kuka jatkaa UMK-menestyjien sarjaa?

UMK:sta on tämän vuosikymmenen aikana kasvanut yksi euroviisumaailman seuratuimmista esikarsinnoista ja yhä merkittävämpi suomalaisen musiikin näyttämö. UMK-artistit ovat säännöllisesti suosituimpien kappaleiden ja albumien listoilla, ja moni kilpailussa mukana ollut biisi on noussut suureksi hitiksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

“Edellisen kauden UMK ja Euroviisut olivat hieno onnistuminen niin biisien menestyksen kuin musiikillisen moniäänisyyden osalta”, kommentoi UMK:n ammattilaisraadin puheenjohtaja Tapio Hakanen. “Toivottavasti Liekinheitin, Takatukka, Lululai ja muut hienot UMK-biisit ovat innostaneet suomalaiset musiikintekijät tekemään omaäänisiä, luovia ja monipuolisia biisejä, joilla hakevat nyt alkavalle kaudelle mukaan.”

Järjestyksessään 16. Uuden Musiikin Kilpailu, UMK27, järjestetään Tampereen Nokia Arenalla 20. helmikuuta 2027. Mukaan valitut artistit ja biisit julkistetaan perinteisesti tammikuussa. UMK27-voittaja edustaa Suomea seuraavissa Euroviisuissa ja esiintyy siellä sadoille miljoonille katsojille.

Kesällä UMK:n uudeksi vastaavaksi tuottajaksi valittiin UMK:ta ja Euroviisuja pitkään selostanut sekä Ylellä nuorten sisällöistä vastannut Mikko Silvennoinen.

Silvennoinen on innoissaan tulevasta UMK-kaudesta.

“Rakastan sitä, että UMK tuo keskenään hyvinkin erilaiset suomalaiset yhteen ja voimme kaikki yhdessä luoda ikuisia muistoja”, syksyllä vastaavana tuottajana aloittava Silvennoinen kommentoi. “Nyt alkavalle kaudelle etsimme biisejä, jotka saavat artistin loistamaan. Biisin ja sille rakennettavan esityksen pitää jättää kuulijalle fiilis, että tätä ei olisi voinut tehdä kukaan muu missään muualla. Se on osa UMK:n taikaa.”

UMK:hon hakeminen tapahtuu lomakkeella, joka löytyy osoitteesta yle.fi/umk. Sivuilta löytyvät myös kilpailun säännöt suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Haku alkoi tänään 17.8. klo 8.00 ja päättyy 23.8. klo 23.59. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään lokakuun aikana.

Aiempia UMK-voittajia:

2026, Linda Lampenius x Pete Parkkonen – ”Liekinheitin”

2025, Erika Vikman – ”Ich komme”

2024, Windows95man – ”No Rules!”

2023, Käärijä – ”Cha Cha Cha”

2022, The Rasmus – ”Jezebel”

2021, Blind Channel – ”Dark Side”

2020, Aksel Kankaanranta – ”Looking Back”

2019, Darude feat. Sebastian Rejman – ”Look Away”

2018, Saara Aalto – ”Monsters”

2017, Norma John – ”Blackbird”

2016, Sandhja – ”Sing It Away”

2015, Pertti Kurikan Nimipäivät – ”Aina mun pitää”

2014, Softengine – ”Something Better”

2013, Krista Siegfrids – ”Marry Me”

2012, Pernilla Karlsson – ”När jag blundar”

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