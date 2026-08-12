Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 34

14.8.2026 10:00:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Viikolla 34 päällystystöitä tehdään Varsinais-Suomessa maanteillä 110 ja 204. Satakunnassa töitä on käynnissä valtatiellä 8 Porissa ja Merikarvialla.

Päällystyskone päällystämässä.

Viikolla 34 päällystyskohteena olevia teitä:

  • vt 8 Tikkula – Hyvelä & liittyvät Vt2/Vt8 rampit, Pori, jatkuu (yötyö)
  • vt 8 Lankoski – Tuorila, Merikarvia
  • mt 110 Halikonjoki – Lempilänjoki, Salo, jatkuu
  • mt 204 Paattinen – Tortinmäki, Turku

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan. Osassa kohteista työt ajoittuvat yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777, tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824

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