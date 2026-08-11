Päällystystyöt viikolla 34 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Päällystystyöt 17.-23.8.2026

Nokia: valtatie 12 Tottijärvi tienhaara–Maatiala, yötyö

Sastamala: maantie 12981 Riippiläntie

Tampere: valtatie 9, Atala–Suinula, yötyö

Janakkala: maantie 292 Virala–Turenki, yötyö

Hattula: valtatie 3 Ihalempi–Parola, yötyö

Valmistelevat työt 17.-23.8.2026

Parkano: valtatie 3 Lehtokulma–Mettälänkylä

Forssa: maantie 284 Tampereentie

Sastamala: Maantie 2495, Ellivuori

Ylöjärvi: Mt 2774 Lempiänniemi–Kt 65

Sastamala: Vt 11 Salmi th–Häijää, kiertoliittymän alue yötyö, muu kohde päivätyö

Loppi: maantie 2832, Räyskänläntien tienhaara–kantatie 54

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi