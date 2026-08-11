Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Päällystystyöt viikolla 34 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

14.8.2026 10:26:12 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Päällystystöitä tehdään viikolla 34 Nokialla, Sastamalassa, Tampereella, Janakkalassa ja Hattulassa. Valmistelevia töitä tehdään Parkanossa, Forssassa, Sastamalassa, Ylöjärvellä ja Lopella. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.

tien asfaltointia kesällä 2026

Päällystystyöt 17.-23.8.2026

  • Nokia: valtatie 12 Tottijärvi tienhaara–Maatiala, yötyö
  • Sastamala: maantie 12981 Riippiläntie
  • Tampere: valtatie 9, Atala–Suinula, yötyö
  • Janakkala: maantie 292 Virala–Turenki, yötyö
  • Hattula: valtatie 3 Ihalempi–Parola, yötyö

Valmistelevat työt 17.-23.8.2026

  • Parkano: valtatie 3 Lehtokulma–Mettälänkylä
  • Forssa: maantie 284 Tampereentie
  • Sastamala: Maantie 2495, Ellivuori
  • Ylöjärvi: Mt 2774 Lempiänniemi–Kt 65
  • Sastamala: Vt 11 Salmi th–Häijää, kiertoliittymän alue yötyö, muu kohde päivätyö
  • Loppi: maantie 2832, Räyskänläntien tienhaara–kantatie 54

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi

Avainsanat

päällystysasfaltointiliikennehaittasastamalanokiatampereparkanoforssaylöjärviloppijanakkalahattula

Yhteyshenkilöt

Ylläpitovastaava, Tomi Keisala, tomi.keisala@elinvoimakeskus.fi

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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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