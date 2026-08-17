Sinustako talviagentti? Etsimme innokkaita liikkujia arvioimaan talvihoidon laatua ja esteettömyyttä
17.8.2026 08:47:01 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Talviajan tehostetun kunnossapidon laatua ja esteettömyyttä arvioimaan etsitään innokkaita talviliikkujia. Talviagenteilla on mahdollisuus vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn pääreittien kunnossapitoon ja olosuhteisiin. Aktiivisten agenttien kesken arvotaan kuukausittain palkinnoksi lahjakortteja.
Haku talviagentiksi päättyy 20.9.2026. Hae mukaan!
Talviagentit arvioivat kävelyn ja pyöräilyn pääreittien talvihoidon laatua ja raportoivat siitä. Talvihoitoa myös kehitetään agenttien huomioiden perusteella.
- Tulevalle kaudelle toivomme mukaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden lisäksi erilaisia apuvälineitä käyttäviä henkilöitä kuten rollaattorilla, pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa liikkuvia. Näin myös esteettömyys eri tilanteissa saataisiin kattavasti arvioitua, kertoo projekti-insinööri Samuli Huusko.
Raportointi on nopeaa ja helppoa
Talviagentit ovat arvioineet talvihoidon laatua Vaasassa jo kahden talvikauden ajan. Kaudella 2025–2026 mukana oli 180 kävelijää ja pyöräilijää.
Varsinainen raportointi on helppoa ja nopeaa. Agenteille järjestetään koulutustilaisuus, joissa kerrotaan tarkemmin arvioitavista väylistä ja arviointiperusteista. Osallistuminen ei vaadi ylimääräistä liikkumista, vaan normaalit arki- ja harrastusmatkat riittävät.
Tehostettu talvikunnossapito on osa Vaasan pyöräilyallianssin toimintaa, jossa GRK vastaa tehostetun talvikunnossapidon urakasta ja Sitowise talviagenttien avulla toteutettavan asiakastyytyväisyyden mittauksesta. Vaasan kaupunki järjestää talviagenttien koulutukset ja mahdolliset muut agenteille järjestettävät tilaisuudet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sitowise, vanhempi asiantuntija Milla Talja, puh. 044 427 9185, milla.talja@sitowise.com
Vaasan kaupunki, projekti-insinööri Samuli Huusko, puh. 040 354 5778 samuli.huusko@vaasa.fi (lomalla 23.8. saakka)
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vill du bli vinteragent? Vi söker entusiastiska motionärer för att bedöma vinterunderhållets kvalitet och tillgänglighet17.8.2026 08:47:30 EEST | Pressmeddelande
Vi söker entusiastiska vintermotionärer för att bedöma kvaliteten och tillgängligheten på ett effektiverat vinterunderhåll. Som vinteragent har du möjlighet att påverka underhållet och förhållandena på gång- och cykelhuvudlederna. Bland de aktiva agenterna lottas presentkort ut varje månad.
Vasa simhall öppnar 17.814.8.2026 12:42:25 EEST | Pressmeddelande
Vasa simhall öppnar igen efter sommarpausen måndag 17.8. Simhallens 50-metersbassäng har med hjälp av en mellanbro delats upp i 25-metersbanor fram till slutet av året.
Vaasan uimahalli aukeaa 17.8.14.8.2026 12:40:03 EEST | Tiedote
Vaasan uimahalli aukeaa kesätauon jälkeen maanantaina 17.8. Uimahallin 50 metrin allas on jaettu välisillalla 25 metrin radoiksi loppuvuoden ajaksi.
Isolahden koulu fick en länge efterlängtad nybyggnad13.8.2026 15:35:07 EEST | Pressmeddelande
Vid Isolahden koulu har ett nybygge färdigställts för elever som behöver krävande särskilt stöd. Byggnaden som fått namnet Pikkulahti inrymmer undervisning för elever som behöver krävande särskilt stöd, morgon- och eftermiddagsverksamhet och en ungdomslokal.
Isolahden koulu sai kauan kaivatun uudisrakennuksen13.8.2026 15:35:02 EEST | Tiedote
Isolahden koululle on valmistunut uudisrakennus vaativan erityisen tuen oppilaille. Pikkulahdeksi nimetyssä rakennuksessa toimivat vaativan erityisen tuen opetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä nuorisotila.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme