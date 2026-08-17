Vaasan kaupunki - Vasa stad

Sinustako talviagentti? Etsimme innokkaita liikkujia arvioimaan talvihoidon laatua ja esteettömyyttä

17.8.2026 08:47:01 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Talviajan tehostetun kunnossapidon laatua ja esteettömyyttä arvioimaan etsitään innokkaita talviliikkujia. Talviagenteilla on mahdollisuus vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn pääreittien kunnossapitoon ja olosuhteisiin. Aktiivisten agenttien kesken arvotaan kuukausittain palkinnoksi lahjakortteja. 

Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Haku talviagentiksi päättyy 20.9.2026. Hae mukaan!

Talviagentit arvioivat kävelyn ja pyöräilyn pääreittien talvihoidon laatua ja raportoivat siitä. Talvihoitoa myös kehitetään agenttien huomioiden perusteella.

- Tulevalle kaudelle toivomme mukaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden lisäksi erilaisia apuvälineitä käyttäviä henkilöitä kuten rollaattorilla, pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa liikkuvia. Näin myös esteettömyys eri tilanteissa saataisiin kattavasti arvioitua, kertoo projekti-insinööri Samuli Huusko.

Raportointi on nopeaa ja helppoa

Talviagentit ovat arvioineet talvihoidon laatua Vaasassa jo kahden talvikauden ajan. Kaudella 2025–2026 mukana oli 180 kävelijää ja pyöräilijää.

Varsinainen raportointi on helppoa ja nopeaa. Agenteille järjestetään koulutustilaisuus, joissa kerrotaan tarkemmin arvioitavista väylistä ja arviointiperusteista. Osallistuminen ei vaadi ylimääräistä liikkumista, vaan normaalit arki- ja harrastusmatkat riittävät.

Tehostettu talvikunnossapito on osa Vaasan pyöräilyallianssin toimintaa, jossa GRK vastaa tehostetun talvikunnossapidon urakasta ja Sitowise talviagenttien avulla toteutettavan asiakastyytyväisyyden mittauksesta. Vaasan kaupunki järjestää talviagenttien koulutukset ja mahdolliset muut agenteille järjestettävät tilaisuudet. 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Sitowise, vanhempi asiantuntija Milla Talja, puh. 044 427 9185, milla.talja@sitowise.com

Vaasan kaupunki, projekti-insinööri Samuli Huusko, puh. 040 354 5778 samuli.huusko@vaasa.fi (lomalla 23.8. saakka)

Kuvat

Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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