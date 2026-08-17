Sinustako talviagentti? Etsimme innokkaita liikkujia arvioimaan talvihoidon laatua ja esteettömyyttä

Haku talviagentiksi päättyy 20.9.2026. Hae mukaan!

Talviagentit arvioivat kävelyn ja pyöräilyn pääreittien talvihoidon laatua ja raportoivat siitä. Talvihoitoa myös kehitetään agenttien huomioiden perusteella.

- Tulevalle kaudelle toivomme mukaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden lisäksi erilaisia apuvälineitä käyttäviä henkilöitä kuten rollaattorilla, pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa liikkuvia. Näin myös esteettömyys eri tilanteissa saataisiin kattavasti arvioitua, kertoo projekti-insinööri Samuli Huusko.

Raportointi on nopeaa ja helppoa

Talviagentit ovat arvioineet talvihoidon laatua Vaasassa jo kahden talvikauden ajan. Kaudella 2025–2026 mukana oli 180 kävelijää ja pyöräilijää.

Varsinainen raportointi on helppoa ja nopeaa. Agenteille järjestetään koulutustilaisuus, joissa kerrotaan tarkemmin arvioitavista väylistä ja arviointiperusteista. Osallistuminen ei vaadi ylimääräistä liikkumista, vaan normaalit arki- ja harrastusmatkat riittävät.

Tehostettu talvikunnossapito on osa Vaasan pyöräilyallianssin toimintaa, jossa GRK vastaa tehostetun talvikunnossapidon urakasta ja Sitowise talviagenttien avulla toteutettavan asiakastyytyväisyyden mittauksesta. Vaasan kaupunki järjestää talviagenttien koulutukset ja mahdolliset muut agenteille järjestettävät tilaisuudet.