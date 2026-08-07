KAJ:n Jakob Norrgård debytoi lastenkirjailijana

Ideatehtaalla työskentelevä Välkky hoitaa kuljetuksia, mutta eräänä päivänä kaikki menee pahasti pieleen. Ideat päätyvät aivan väärille ihmisille: automekaanikko alkaa maalata tauluja, oopperadiiva haluaa rakentaa majan ja palokunta kiiruhtaa kastelemaan kukkia. Kumma kyllä, kaikki vaikuttavat olevan sotkusta varsin mielissään.



Nopeampaa, vielä nopeampaa,

eihän hetkeä muuten kiinni saa!

”Pillit päälle”, palopäällikkö huutaa, ”letkut auki kelaa!

Pelakuut muuten kuivuuteen delaa.”

Kaupungissa kuitenkin hyvin on kaikki,

sillä paloja sammuttaa floristi-Maikki.

Hän kastelee tulta, se ei mene pieleen!

Miksi ihmeessä? No tuli vain mieleen!

Kuvittaja Lotta Fors keksi kirjan idean jo vuosia sitten. Norrgård innostui siitä heti.

– Idea ideatehtaasta, siis Kipinän ensimmäinen kipinä, tuli Lotalta. Minä innostuin saman tien. Ideathan ovat tavalla tai toisella työni ytimessä. Minusta on hauska ajatus, että jokin voi mennä aivan pieleen ja silti osua lopulta ihan nappiin, Norrgård kertoo.

Riimit kulkevat suvussa

Ei ole sattumaa, että Norrgårdin ensimmäinen lastenkirja on riimitelty. Riimit ovat kulkeneet hänen mukanaan jo kauan ennen KAJ:ta ja Bara bada bastu -hittiä.

Norrgårdin äidillä oli tapana keksiä radion kappaleisiin lennosta uusia sanoituksia, ja isoisällä taas oli oma tapansa pelata pasianssia: jokaiselle pöytään lasketulle kortille piti keksiä riimi.

– Se oli ”åttan på pottan, damen på gamen” ja niin edelleen. Jos valitin, etten jaksaisi lähteä jalkapalloharjoituksiin, äiti saattoi saman tien keksiä radiosta soivan kappaleen sävelelle laulun pelkurimaisesta pikkupojastaan. Tajusin varmaan aika pienenä, että tuollaista minäkin haluan tehdä. Viime vuosina olen ymmärtänyt entistä selvemmin, mistä pidän kaikkein eniten työssäni. Siitä, että saan istua kirjoittamassa hauskoja lauluja ja riimejä, Norrgård sanoo.

Ideatehtaasta kasvoi kokonainen maailma

Lotta Fors alkoi kehitellä kirjan ideaa jo vuosia sitten pohtiessaan, mistä ihmisten ideat oikein tulevat.

– Mietin, mistä ideat syntyvät ja miltä niiden maailma voisi näyttää. Siitä lähti ajatus ideatehtaasta, Fors kertoo.

Forsin ja Norrgårdin yhteistyössä ideatehtaasta kasvoi vähitellen kokonainen maailma.

– Mietin pitkään erilaisia muusoja, innoittajia ja ajatusten herättäjiä. Jakob kehitteli Välkkyä ja kipinöitä, ja niistä tuli tosi sympaattisia hahmoja, vähän vallattomiakin, Fors sanoo.

Välkyn kommellus saa ideat päätymään aivan vääriin paikkoihin. Samalla käy ilmi, ettei väärä idea välttämättä olekaan niin väärä.







Jakob Norrgård on näyttelijä, muusikko ja KAJ-yhtyeen jäsen. Kipinä eli kapuloita ideatehtaan rattaissa on hänen ensimmäinen lastenkirjansa.

Lotta Fors on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka on kuvittanut sekä suomen- että ruotsinkielisiä lastenkirjoja.

Henriikka Tavi on runoilija, joka on riimitellyt kirjan suomeksi.

Kipinä eli kapuloita ideatehtaan rattaissa ilmestyy 8.9.2026.





Lisätiedot ja arvostelukappaleet: Susanna Sucksdorff.



Haastattelupyynnöt: Maja-Stina Andersson.