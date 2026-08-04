Readme.fi

Pirjo Peltoniemen kirjoittama elämäkerta Aarno Kasvi - Ja pieni pala paratiisia ilmestyy syyskuussa!

18.8.2026 10:07:47 EEST | Readme.fi | Tiedote

Jaa

Toimittaja Pirjo Peltoniemi on kaivanut esiin emeritus ylipuutarhuri Aarno Kasvin elämän multakerroksia. Aarno Kasvi on tunnettu viherguru, suosittu radio- ja tv-esiintyjä, puutarhureiden sinnikäs opas ja Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan pitkäaikainen kehittäjä.

Kansi_High res.
Kansi_High res.

Tässä kirjassa Aarno Kasvi riisuu iänikuiset multaiset puutarhahanskat kouristaan ja paljastaa elämänpolkunsa ylä- ja alamäet, mutkat ja vauhdin hurman. Kasvi ja pieni pala paratiisia on rehevä, koskettava ja hurtilla huumorilla kyllästetty elämäkerta. Se kertoo siitä, miten karuissa oloissa syntyneestä rutiköyhästä pojasta varttui koko kansan rakastama viherpeukalo.

Lukuvaroitus: Saattaa aiheuttaa välitöntä ja vastustamatonta halua upottaa sormet multaan!

Kirja ilmestyy 1.9.2026

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Kirjasta on saatavilla jo pdf-versio, jonka voi pyytää osoitteesta: jussi.kiilamo@readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Readme.fi

Jari Porttilan Suuri rallikirja - Mestarien matkassa -kirja on ilmestynyt heinäkuussa!21.7.2026 10:13:58 EEST | Tiedote

Suomalaiset rallikuskit ovat saavuttaneet peräti 16 maailmanmestaruutta vuodesta 1977 lähtien ajetusta MM-sarjassa. Ensimmäinen suomalainen mestari oli vuonna 1978 sarjan voittanut legendaarinen Markku Alen. Alenin jälkeen mestaruuspokaalia ovat nostelleet Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Timo Salonen, Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen, Marcus Grönholm ja Kalle Rovanperä. He kertovat kirjassa, kuinka kovan työn takana mestaruus oli voittaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye