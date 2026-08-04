Pirjo Peltoniemen kirjoittama elämäkerta Aarno Kasvi - Ja pieni pala paratiisia ilmestyy syyskuussa!
18.8.2026 10:07:47 EEST | Readme.fi | Tiedote
Toimittaja Pirjo Peltoniemi on kaivanut esiin emeritus ylipuutarhuri Aarno Kasvin elämän multakerroksia. Aarno Kasvi on tunnettu viherguru, suosittu radio- ja tv-esiintyjä, puutarhureiden sinnikäs opas ja Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan pitkäaikainen kehittäjä.
Tässä kirjassa Aarno Kasvi riisuu iänikuiset multaiset puutarhahanskat kouristaan ja paljastaa elämänpolkunsa ylä- ja alamäet, mutkat ja vauhdin hurman. Kasvi ja pieni pala paratiisia on rehevä, koskettava ja hurtilla huumorilla kyllästetty elämäkerta. Se kertoo siitä, miten karuissa oloissa syntyneestä rutiköyhästä pojasta varttui koko kansan rakastama viherpeukalo.
Lukuvaroitus: Saattaa aiheuttaa välitöntä ja vastustamatonta halua upottaa sormet multaan!
Kirja ilmestyy 1.9.2026
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Kirjasta on saatavilla jo pdf-versio, jonka voi pyytää osoitteesta: jussi.kiilamo@readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
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