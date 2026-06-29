Kiviniityn 7.-luokkalaiset sukeltavat Itämeren ja lähivesien maailmaan - uudistettu Itämeripäivä yhdistää koulun, asiantuntijat ja elinkeinoelämän

Kaksipäiväisen kokonaisuuden teemana on Itämeri, lähivedet, kestävä tulevaisuus sekä ihmisen ja elinkeinoelämän vaikutukset Itämereen. Oppilaat pääsevät tarkastelemaan Itämerta useista eri näkökulmista ja yhdistämään eri oppiaineissa oppimaansa käytännön ilmiöihin.



Monialaisella oppimiskokonaisuudella tarkoitetaan opetusta, jossa eri oppiaineita yhdistetään yhteisen teeman ympärille. Näin samaa aihetta tarkastellaan luonnontieteiden, yhteiskunnan, elinkeinojen ja ympäristön näkökulmista. Tavoitteena on auttaa oppilaita hahmottamaan kokonaisuuksia ja ymmärtämään, miten Itämeri, alueen elinkeinot, luonnonvarat ja ihmisen toiminta liittyvät toisiinsa.



Itämeri tutuksi sekä koululla että meren äärellä



Päivien aikana oppilaat osallistuvat Kiviniityn koululla järjestettäviin asiantuntijapuheenvuoroihin sekä eri oppiaineiden työpajoihin, joissa Itämerta ja sen merkitystä tarkastellaan esimerkiksi äidinkielen, kuvataiteen ja kotitalouden näkökulmista. Lisäksi oppilaat pääsevät osallistumaan toiminnallisiin työpajoihin Villa Elban rannalla.



Asiantuntijaluennoilla Itämerta lähestytään muun muassa kalastuksen, satamatoiminnan ja meriliikenteen, raja- ja meriturvallisuuden, puhtaan veden, teknologian, ilmastonmuutoksen ja ympäristönsuojelun näkökulmista. Oppilaat pääsevät kuulemaan, millaista työtä Itämeren ja vesistöjen parissa tehdään ja miten meri kytkeytyy osaksi Kokkolan alueen elinkeinoelämää sekä havaintoja, miten lähivedet ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa.



Toiminnallisissa työpajoissa oppilaat pääsevät itse tutkimaan ja tekemään. Pidä saaristo siistinä ry:n Siisti Biitsi -siivoustalkoissa tutustutaan Itämeren roskaantumiseen ja kerätään samalla havaintotietoa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) käyttöön. Koulun lähivedet -työpajassa tutkitaan Kokkolan Vanhansatamanlahden vesistöä yhdessä Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Oppilaat harjoittelevat luonnontieteellistä havainnointia.



”Tavoitteena on, että oppilaat eivät ainoastaan kuule Itämerestä, vaan pääsevät tutkimaan, kokemaan ja tekemään itse. Samalla haluamme tuoda näkyväksi sitä, kuinka monella tavalla meri liittyy meidän alueemme elinkeinoihin, ympäristöön ja jokapäiväiseen elämään. Vaikka tämä tapahtuma toteutetaan nyt yhden koulun kaikkien 7. luokkalaisten kanssa, yrittäjyyskasvatuksen piirissä olemme vuosien varrella tehneet monenlaisia yhteistyö- ja oppimiskokonaisuuksia alueen useiden koulujen kanssa kielestä riippumatta, niin suomen- kuin ruotsinkielisissäkin kouluissa”, kertoo Itämeripäivien organisoija Sari Yli-Hukka KOSEKilta.

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