RKP:n kansanedustajat lähtevät rannikkokiertueelle – vierailevat yli 20 paikkakunnalla
14.8.2026 12:12:47 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustajat lähtevät rannikkokiertueelle ja vierailevat paikkakunnilla ympäri Suomen rannikkoa 26.–28. elokuuta. Kolmen päivän aikana kansanedustajat pysähtyvät 17 paikkakunnalla tapaamaan ihmisiä, kuuntelemaan heidän ajatuksiaan ja keskustelemaan ajankohtaisista tulevaisuuden kysymyksistä. Kansanedustajat vierailevat myös neljällä paikkakunnalla eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä 19.–21.8.
– Kiertue on kyse ihmisten kohtaamisesta. Haluamme kuunnella ihmisten ajatuksia, kuulla, millaisiin arjen haasteisiin tarvitaan parempia ratkaisuja, ja keskustella siitä, miten voimme yhdessä rakentaa mahdollisimman hyvinvoivan Suomen. Parhaat keskustelut syntyvät siellä, missä ihmiset ovat – toreilla, kauppojen edustoilla tai kahvikupin ääressä, sanoo RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Kiertueen aikana eduskuntaryhmä vierailee Vaasassa, Mustasaaressa, Uudessakaarlepyyssä, Kokkolassa, Pietarsaaressa, Maalahdessa, Närpiössä, Kristiinankaupungissa, Porissa, Paraisilla, Turussa, Kemiönsaarella, Tammisaaressa, Karjaalla, Inkoossa, Kirkkonummella ja Espoossa.
– Toivomme, että mahdollisimman moni tulee tapaamaan meitä. Halusitpa esittää kysymyksen, nostaa esiin paikallisen asian tai vain vaihtaa ajatuksia, olet lämpimästi tervetullut. Kuunteleminen ja keskusteleminen ovat tärkeä osa työtämme kansanedustajina, Andersson sanoo.
Osana kiertuetta RKP:n kansanedustajat vierailevat Helsingissä, Sipoossa, Porvoossa ja Loviisassa RKP:n eduskuntaryhmän Itä-Uudellamaalla pidettävän kesäkokouksen yhteydessä 19.–21.8.
Rannikkokiertueen aikataulu ja pysähdyspaikat:
Keskiviikko 19.8.
klo 9.45–10.30 - Sipoo, Nikkilän S-market
Torstai 20.8.
klo 9.–9.45 - Porvoon Kauppatori
klo 16.30–17.30 - Lovisaviken skola
Perjantai 21.8.
klo 13.35–13.55 - Helsinki, Kolmen sepän aukio
Keskiviikko 26.8.
klo 12–12.30 - Vaasan tori
klo 13–13.30 - Mustasaari, K-Market Koivulahti
klo 14.30–15 - Uusikaarlepyy, Lillkungs Konditori
klo 16–16.30 - Kokkola, Kauppatori
klo 18.15 - Pietarsaari, Kävelykatu
Torstai 27.8.
klo 9–9.30 - Maalahti, Pappadagis
klo 10.30–11 - Närpiön Leipomo
klo 12.30–13 - Kristiinankaupunki, Jungman-ravintolan edusta
klo 14.30–15 - Pori, Kauppakeskus Puuvilla
klo 17.30–18 - Parainen, Vapaapalokuntatalo
klo 19 - Turku, After Work ravintola Koulun terassilla
Perjantai 28.8.
klo 9.30–10 - Kemiönsaari, K-Supermarket Kompass
klo 11–11.30 - Tammisaari, Raatihuoneentori
klo 13–13.30 - Karjaa, K-Supermarket
klo 14–14.30 - Inkoo, S-Marketin edusta
klo 15–15.30 - Kirkkonummi, K-Citymarket
klo 16–17 - Espoo, After Work Café Mellstenillä
Yhteyshenkilöt
Anders Wikströmpressekreterare-lehdistösihteeriPuh:050 595 8928anders.wikstrom@sfp.fi
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