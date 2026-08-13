Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

RKP:n kansanedustajat lähtevät rannikkokiertueelle – vierailevat yli 20 paikkakunnalla

14.8.2026 12:12:47 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

RKP:n kansanedustajat lähtevät rannikkokiertueelle ja vierailevat paikkakunnilla ympäri Suomen rannikkoa 26.–28. elokuuta. Kolmen päivän aikana kansanedustajat pysähtyvät 17 paikkakunnalla tapaamaan ihmisiä, kuuntelemaan heidän ajatuksiaan ja keskustelemaan ajankohtaisista tulevaisuuden kysymyksistä. Kansanedustajat vierailevat myös neljällä paikkakunnalla eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä 19.–21.8.

– Kiertue on kyse ihmisten kohtaamisesta. Haluamme kuunnella ihmisten ajatuksia, kuulla, millaisiin arjen haasteisiin tarvitaan parempia ratkaisuja, ja keskustella siitä, miten voimme yhdessä rakentaa mahdollisimman hyvinvoivan Suomen. Parhaat keskustelut syntyvät siellä, missä ihmiset ovat – toreilla, kauppojen edustoilla tai kahvikupin ääressä, sanoo RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.

Kiertueen aikana eduskuntaryhmä vierailee Vaasassa, Mustasaaressa, Uudessakaarlepyyssä, Kokkolassa, Pietarsaaressa, Maalahdessa, Närpiössä, Kristiinankaupungissa, Porissa, Paraisilla, Turussa, Kemiönsaarella, Tammisaaressa, Karjaalla, Inkoossa, Kirkkonummella ja Espoossa.

– Toivomme, että mahdollisimman moni tulee tapaamaan meitä. Halusitpa esittää kysymyksen, nostaa esiin paikallisen asian tai vain vaihtaa ajatuksia, olet lämpimästi tervetullut. Kuunteleminen ja keskusteleminen ovat tärkeä osa työtämme kansanedustajina, Andersson sanoo.

Osana kiertuetta RKP:n kansanedustajat vierailevat Helsingissä, Sipoossa, Porvoossa ja Loviisassa RKP:n eduskuntaryhmän Itä-Uudellamaalla pidettävän kesäkokouksen yhteydessä 19.–21.8.

Rannikkokiertueen aikataulu ja pysähdyspaikat:

Keskiviikko 19.8.
klo 9.45–10.30 - Sipoo, Nikkilän S-market

Torstai 20.8.
klo 9.–9.45 - Porvoon Kauppatori
klo 16.30–17.30 - Lovisaviken skola

Perjantai 21.8.
klo 13.35–13.55 - Helsinki, Kolmen sepän aukio

Keskiviikko 26.8.
klo 12–12.30 - Vaasan tori
klo 13–13.30 - Mustasaari, K-Market Koivulahti
klo 14.30–15 - Uusikaarlepyy, Lillkungs Konditori
klo 16–16.30 - Kokkola, Kauppatori
klo 18.15 - Pietarsaari, Kävelykatu

Torstai 27.8.
klo 9–9.30 - Maalahti, Pappadagis
klo 10.30–11 - Närpiön Leipomo
klo 12.30–13 - Kristiinankaupunki, Jungman-ravintolan edusta
klo 14.30–15 - Pori, Kauppakeskus Puuvilla
klo 17.30–18 - Parainen, Vapaapalokuntatalo
klo 19 - Turku, After Work ravintola Koulun terassilla

Perjantai 28.8.
klo 9.30–10 - Kemiönsaari, K-Supermarket Kompass
klo 11–11.30 - Tammisaari, Raatihuoneentori
klo 13–13.30 - Karjaa, K-Supermarket
klo 14–14.30 - Inkoo, S-Marketin edusta
klo 15–15.30 - Kirkkonummi, K-Citymarket
klo 16–17 - Espoo, After Work Café Mellstenillä

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye