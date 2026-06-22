Juomamyynti laski kesähelteistä huolimatta – vain vesi teki kauppansa
14.8.2026 12:00:01 EEST | Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto r.y. | Tiedote
Alkukesän lämpimät säät eivät kääntäneet juomamyyntiä kasvuun. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten myynti laski huhti–kesäkuussa kaikissa keskeisissä juomakategorioissa vesiä lukuun ottamatta.
– “Lämpimät sääjaksot näkyvät tyypillisesti erityisesti alkoholittomien juomien kysynnässä. Tänä kesänä sääolosuhteet eivät kuitenkaan riittäneet pitämään virvoitusjuomien myyntiä viime vuoden vastaavan ajanjakson kasvussa. Kuluttajien ostovoima ja hintojen nousu näkyvät nyt myös juomamarkkinoilla”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen.
Verouudistusten lopullisia vaikutuksia on vielä aikaista arvioida, mutta kotimaisen tuotannon kilpailukyvyn kannalta suunta on huolestuttava. Verotuksen kiristyessä kotimaassa valmistettujen tuotteiden hintapaine kasvaa suhteessa ulkomaisiin vaihtoehtoihin.
– “Jos alkoholiveroa on korotettu säännönmukaisesti joka vuosi, viimeksi indeksikorotuksella, alkaa se jossain vaiheessa näkyä kotimaisessa kysynnässä. Panimoliiton lukemat eivät kerro totuutta koko kulutuksesta. Me emme nimittäin omissa tilastoissamme näe muualta Euroopasta tuotujen ja tilattujen alkoholijuomien määriä.”, lataa Pipinen.
Liiton jäsenyritykset myivät huhti-kesäkuun aikana 84,4 miljoonaa litraa olutta, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Long drink -juomia ja muita mietoja alkoholijuomasekoituksia myytiin 13,3 miljoonaa litraa eli 2,2 prosenttia vähemmän. Virvoitusjuomia myytiin 85,6 miljoonaa litraa, 7,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Sen sijaan vesien myynti kasvoi 2,3 miljoonalla litralla eli 6,3 prosenttia, yhteensä 38,6 miljoonaan litraan.
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Yhteyshenkilöt
Lasse PipinenToimitusjohtajaPanimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ryPuh:050 341 1611lasse.pipinen@panimoliitto.fi
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista.
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