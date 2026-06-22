Juomamyynti laski kesähelteistä huolimatta – vain vesi teki kauppansa

14.8.2026 12:00:01 EEST | Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto r.y. | Tiedote

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Alkukesän lämpimät säät eivät kääntäneet juomamyyntiä kasvuun. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten myynti laski huhti–kesäkuussa kaikissa keskeisissä juomakategorioissa vesiä lukuun ottamatta.

– “Lämpimät sääjaksot näkyvät tyypillisesti erityisesti alkoholittomien juomien kysynnässä. Tänä kesänä sääolosuhteet eivät kuitenkaan riittäneet pitämään virvoitusjuomien myyntiä viime vuoden vastaavan ajanjakson kasvussa. Kuluttajien ostovoima ja hintojen nousu näkyvät nyt myös juomamarkkinoilla”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen. 

Verouudistusten lopullisia vaikutuksia on vielä aikaista arvioida, mutta kotimaisen tuotannon kilpailukyvyn kannalta suunta on huolestuttava. Verotuksen kiristyessä kotimaassa valmistettujen tuotteiden hintapaine kasvaa suhteessa ulkomaisiin vaihtoehtoihin. 

– “Jos alkoholiveroa on korotettu säännönmukaisesti joka vuosi, viimeksi indeksikorotuksella, alkaa se jossain vaiheessa näkyä kotimaisessa kysynnässä. Panimoliiton lukemat eivät kerro totuutta koko kulutuksesta. Me emme nimittäin omissa tilastoissamme näe muualta Euroopasta tuotujen ja tilattujen alkoholijuomien määriä.”, lataa Pipinen. 

Liiton jäsenyritykset myivät huhti-kesäkuun aikana 84,4 miljoonaa litraa olutta, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Long drink -juomia ja muita mietoja alkoholijuomasekoituksia myytiin 13,3 miljoonaa litraa eli 2,2 prosenttia vähemmän. Virvoitusjuomia myytiin 85,6 miljoonaa litraa, 7,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.  

Sen sijaan vesien myynti kasvoi 2,3 miljoonalla litralla eli 6,3 prosenttia, yhteensä 38,6 miljoonaan litraan. 

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Yhteyshenkilöt

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista.

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Alkoholittoman oluen suosio on edelleen nousussa – Panimo ja virvoitusjuomateollisuuden vuosi 202516.1.2026 08:15:00 EET | Tiedote

Vuosi 2025 oli panimoalan tuotteiden kysynnän osalta kasvun pysäyttänyt vuosi. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten tuotteita myytiin yhteensä 846,1 miljoonaa litraa, mikä on lähes sama määrä kuin edellisvuonna (+0,045 %). Sen sijaan lainsäätäjä on pitänyt huolen siitä, että ala on vuonna 2026 turbulentimpi. Verot nousevat, alkoholilainsäädäntöä ollaan muuttamassa ja matkustajatuonti sekä verkkotilaukset ulkomailta kasvavat. Vuoden 2025 aikana juomakategorioiden väillä tapahtui muutoksia. Suurin voittaja oli alkoholiton olut, jonka myynti kasvoi peräti 10 prosenttia. (v.2025 9,3 milj.l) Suurin häviäjä oli alkoholillinen olut, jonka myynti laski 322,8 miljoonasta litrasta 313,4 miljoonaan litraan. Virvoitusjuomien ja vesien kysyntä jatkoi maltillista kasvuaan. Kehitys heijastelee laajempaa eurooppalaista trendiä, jossa kuluttajat suosivat yhä useammin alkoholittomia vaihtoehtoja. – Suomalaisen juomateollisuuden ja sen työpaikkojen näkökulmasta kulutustottumusten muut

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