Kallaveden vedenkorkeus laskenut laivaliikennekauden alarajalle (Pohjois-Savo)

Pohjois-Suomen Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -hankehaku on avoinna 30.10.2026 saakka (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu) 7.8.2026 14:06:30 EEST | Tiedote

Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) haku kohdistuu toimintalinjan 5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi erityistavoitteeseen 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen. Erityistavoitteessa tuetaan lastensuojelun avo-, sijais- sekä jälkihuollon piirissä olevien lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeista lähteviä, helposti saavutettavia tukitoimia ja palveluita, joita tuotetaan paikallisesti lapsia ja nuoria kuunnellen.