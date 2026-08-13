Kallaveden vedenkorkeus laskenut laivaliikennekauden alarajalle (Pohjois-Savo)
14.8.2026 12:16:35 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Kallaveden korkeus on noin 20 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Keskiennusteen mukaan Kallaveden pinta on kääntymässä nousuun, mutta mikäli Kallaveden valuma-alueella saadaan tavallista vähemmän sateita, vedenpinnan aleneminen jatkuu.
Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000 +81,76, joka on yhden sentin laivaliikennekauden tavoitteellisen alarajan yläpuolella. Mikäli Kallaveden pinta laskee alarajan alapuolelle alkaa se rajoittaa virallisten vesiväylien kulkusyvyyttä, koska väylän kulkusyvyys lasketaan tasosta N2000 +81,75 m. Myös tavalliset huviveneilijät saavat olla tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa merkitsemättömillä vesillä.
Kallaveden korkeus on noin 20 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Keskiennusteen mukaan Kallaveden pinta on kääntymässä nousuun, mutta mikäli Kallaveden valuma-alueella saadaan tavallista vähemmän sateita, vedenpinnan aleneminen jatkuu.
Edellisen kerran tähän aikaan, vedenpinta on ollut näin matalalla 14.8.2009. Tuolloin pinta oli samassa lukemassa N2000 +81,76 m. Vuonna 2006 Kallaveden pinta oli vielä alempana, tasolla N2000 +81,64 m.
Matalan veden aikana Kallavesi purkautuu pelkästään Konnuksen ja Karvion luonnonkoskien kautta, eikä säännöstelyllä voida tässä tilanteessa rajoittaa vedenpinnan alenemista. Tulvaluukut Leppävirran Konnuksella ja Naapuskoskella ovat olleet kiinni tammikuusta lähtien.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vastaa vesitaloustehtävistä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnissa.
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Yhteyshenkilöt
Vesitalousasiantuntija Jussi Härkönen, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, p.0295 026 202, jussi.harkonen@elinvoimakeskus.fi
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