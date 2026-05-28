Vaasan kaupunginteatterin kausi 2026–2027 tuo näyttämölle rohkeita tarinoita
14.8.2026 15:15:00 EEST | Vaasan kaupunginteatteri | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin rohkeuden teemaa kantava näytäntökausi kutsuu katsojat monipuolisten teatterielämysten äärelle. Tulevan kauden ohjelmistossa yhdistyvät kantaesitysmusikaali, vauhdikas farssi, klassikkodekkari, koko perheen teatterielämykset ja monipuoliset vierailuesitykset. Kevätkaudella ohjelmisto täydentyy uudella kotimaisella kantaesityksellä, Wasalandian vahakabinetilla, joka saa ensi-iltansa helmikuussa 2027.
– Elämme muutosten aikakautta. Tarvitaan rohkeita ihmisiä, tekoja ja tarinoita, jotka tähtäävät tulevaisuuteen. Teatterin tulee kannustaa kohti rohkeutta, toteaa teatterinjohtaja Seppo Välinen.
Syyskauden avaa 10.9.2026 Tinakenkätyttö, Kaija Koon elämästä kertova uusi kotimainen kantaesitysmusikaali. Faktaa ja fiktiota yhdistävä tarina kulkee läpi kasvun, selviytymisen ja itsensä voittamisen. Marco Bjurströmin ohjaama esitys tarjoaa yleisölle tuttuja hittejä, vahvoja tunteita ja näyttävän musikaalikokemuksen.
Lokakuussa 8.10.2026 Romeo-näyttämön valtaa kansainvälinen menestysfarssi Näytelmä joka menee pieleen (The Play That Goes Wrong), jonka ohjaa Sari Siikander. Luvassa on fyysistä komiikkaa, yllättäviä tilanteita ja tarkasti ajoitettua huumoria.
Lapsiperheille ohjelmistossa nähdään 19.11.2026 alkaen lämminhenkinen Viirun ja Pesosen joulu, joka tuo rakastetut hahmot näyttämölle joulutunnelman keskelle. Esitys tarjoaa elämyksen kaikenikäisille katsojille ja sopii mainiosti koko perheen yhteiseksi teatterikäynniksi. Teatterinjohtaja Seppo Välisen ohjaama esitys nähdään Julia-näyttämöllä.
Kevätkaudella ohjelmisto täydentyy uudella kotimaisella kantaesityksellä, Wasalandian vahakabinetilla. Vaasan kaupunginteatterin, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistuotantoa rahoittavat Uudet klassikot -rahasto sekä Niilo Helanderin Säätiö. Teoksessa Wasalandia on vuonna 2015 hankkinut kävijämäärien pelastamiseksi joukon moderneja älyvahanukkeja, mutta vahakabinetti on jäänyt avaamatta huvipuiston sulkeuduttua. Vuosikymmen myöhemmin Vaasan kaupunginteatteri ostaa vahanuket huutokaupasta ja avaa Wasalandian vahakabinetin keväällä 2027. Teos saa ensi-iltansa Julia-näyttämöllä 11.2.2027, ja sen ohjaa Otto Nyberg.
Romeo-näyttämöllä 18.2.2027 alkaen ohjelmistossa nähdään dekkariklassikko Hiirenloukku, Agatha Christien legendaarinen murhamysteeri. 1950-luvun Englantiin sijoittuva, Riku Innamaan ohjaama jännitysnäytelmä pitää yleisön otteessaan aina viimeiseen paljastukseen saakka.
Oman lisänsä kauteen tuovat myös monipuoliset vierailuesitykset, konsertit ja tapahtumat, jotka täydentävät teatterin tarjontaa läpi vuoden. Aiemmin julkistettua vierailuohjelmistoa täydentävät Halloween Blues -konserttitapahtuma 31.10.2026, jolloin blues soi teatterilla koko illan, sekä tämän hetken kiinnostavimpiin kotimaisiin pop-nimiin kuuluva ANI, joka saapuu Tuhlaajapoika-konserttisalikiertueellaan teatterille 6.11.2026.
Tammikuussa 2027 puolestaan paluun tekee Yhteisin sävelin -konsertti, jossa rakastettua elokuvamusiikkia tulkitsevat solistit Marita Taavitsainen ja Teemu Roivainen yhdessä teatterin ensemblen kanssa. Konsertit toteutetaan yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa 28.1.2027 ja 29.1.2027.
Vaasan kaupunginteatterin tavoitteena on tarjota ohjelmisto, joka puhuttelee ja kutsuu katsojat yhteisten kulttuurielämysten pariin.
– Rohkeateemainen kausi tarjoaa teatteria kaikille katsojaryhmille. Teatteri tarttuu myös kantaesityksiin ja täysin erilaisiin tuotantomalleihin luoden uutta teatteria. Haluan rohkaista kaikkia erilaisten teosten äärelle, kertoo teatterinjohtaja Seppo Välinen.
Lisätietoja ohjelmistosta, esitysajoista ja lipuista löytyy Vaasan kaupunginteatterin verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi SippolaTiedottajaPuh:040 773 7587heidi.sippola@vaasa.fi
Seppo VälinenTeatterinjohtajaPuh:040 575 5231seppo.valinen@vaasa.fi
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Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.
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