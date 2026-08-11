Tiedote Avoimet Puutarhat 2026
14.8.2026 12:42:28 EEST | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Tiedote
Kesän Avoimet Puutarhat -tapahtumassa 50 000 vierailua
-Yleisön toivomuksesta syyspuutarhat avautuvat jälleen 20. 9. 2026
Tiedote Avoimet Puutarhat 2026
14.8. 2026
Julkaisuvapaa heti
Kesän Avoimet Puutarhat -tapahtumassa 50 000 vierailua
-Yleisön toivomuksesta syyspuutarhat avautuvat jälleen 30. 9. 2026
Kesän odotetuin puutarhatapahtuma, Avoimet Puutarhat, innosti heinäkuussa noin 50 000 puutarhavierailuun ympäri Suomea. Tapahtumat eivät lopu vielä tähän, sillä syksyn satoisat puutarhat kutsuvat kävijöitä 20. syyskuuta tutustumaan hehkuviin syyspuutarhoihin.
Kesän tapahtumaan osallistui lähes viisi sataa erilaista puutarhaa siirtolapuutarhoista luonnonmukaisiin metsäpuutarhoihin. Tapahtuman palaute oli valtaosin hyvin positiivista niin osallistujilta kuin puutarhansa avanneilta. Moni heistä kertoi, että oli ilo päästä esittelemään omaa puutarhaansa ja tapaaman muita puutarhaharrastajia. Kävijöistä moni kertoi myös oppineensa uusia asioita kasveista ja saaneensa toimivia vinkkejä puutarhanhoitoon. Puutarhojen tuomaan ihastelun ja hyvän mielen voimaa voi vain arvuutella, sillä liikkeellä oli iloista puutarhaväkeä.
Syyspuutarhoja 2026 ja tavataan myös kesällä 2027
Moni puutarha on osallistunut jo useana vuonna tähän hyvän mielen kesätapahtumaan, ja kaksi kolmas osaa nyt osallistuneista aikoo aikoo avata puutarhansa myös ensi vuonna 4. heinäkuuta. Tapahtuman palautteissa oli toiveita, että ajankohtaa voisi vaihdella eri vuosina. Tänä vuonna Puutarhaliitto yhteiskumppaneineen järjestää syksyisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman teemalla Satoisa Puutarha 20. syyskuuta klo 15 – 20, jolloin puutarhat avautuvat satokauden ja ruskan merkeissä.
Syksyn tapahtuma kutsuu fiilistelemään pimenevän syksyn tunnelmallisiin ja värikkäisiin puutarhoihin - ehkäpä lisäksi viettämään pientä juhlaa satokauden kunniaksi. Oman puutarhansa voi ilmoittaa mukaan 13. syyskuuta mennessä sivuilla www.avoimetpuutarhat.fi. Tämän lisäksi kannattaa seurata viestimiä, sillä osa alueellisia puutarhayhdistyksiä järjestää elo-syyskuussa omia paikallisia tapahtumiaan.
Avoimet Puutarhat järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyössä Svenska Trädgårdsförbundet rf:n kanssa. Mukana tapahtumassa ovat Martat, Kotipuutarha-lehti, Nikolai ja Ljudmila Borisoffin puutarhasäätiö ja Trädgårdsnytt-lehti.
Lisätietoa tapahtumasta:
www.avoimetpuutarhat.fi www.oppnatradgardar.fi avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi @AvoimetPuutarhat #avoimetpuutarhat2026
Tapahtumavastaava Saara Hyttinen, saara.hyttinen@puutarhaliitto.fi p. 050 309 8382
Yhteyshenkilöt
Saara HyttinenPuutarhaliitto ryPuh:050 309 8382saara.hyttinen@puutarhaliitto.fi
Puutarhaliitto ry
Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman
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