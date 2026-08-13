Jälleen synkin kuukausi Ukrainan lapsille – 183 lasta kuoli tai loukkaantui

Kyseessä on suurin kuukausittainen määrä sitten huhtikuun 2022, jolloin täysimittaisen sodan alkamisesta oli kulunut vasta kaksi kuukautta.

Lapsiuhrien määrä on ollut kasvussa kesän aikana. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) uuden raportin mukaan kuolleiden ja loukkaantuneiden lasten määrä kasvoi 50 prosenttia kesäkuun ja heinäkuun välillä. Kesäkuussa lapsiuhreja oli 123, mikä oli silloin korkein kuukausittainen luku neljään vuoteen.

Hyökkäykset vaarantavat jatkuvasti yhä enemmän lapsia ja siviilejä eri puolilla Ukrainaa. Viime viikolla Pelastakaa Lasten toimitiloihin kohdistui useita iskuja, joista kahdessa tuhoutui lapsille tarkoitettuja avustustarvikkeita.

”Nämä luvut kuvastavat syvästi hälyttävää todellisuutta: lapset eri puolilla Ukrainaa joutuvat jatkuvasti vaaraan, kun hyökkäykset ulottuvat yhä useammin koteihin, kouluihin, leikkipuistoihin ja yhteisöihin, joissa lasten pitäisi voida tuntea olonsa turvalliseksi. Kuolleiden ja loukkaantuneiden lisäksi lukemattomat lapset elävät päivittäin ilmatorjuntahälytysten, räjähdysten ja läheisten menettämisen pelossa”, kertoo Pelastakaa Lasten Ukrainan maajohtaja Sonia Khush.

Pelastakaa Lapset vaatii konfliktin kaikkia osapuolia varmistamaan siviilien suojelun. Iskut siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan on lopetettava välittömästi, ja lapsiin kohdistuvat vakavat rikkomukset on saatava loppumaan.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien. Järjestö on kasvattanut toimintaansa merkittävästi täysimittaisen sodan alettua. Helmikuusta 2022 lähtien Pelastakaa Lapset on tavoittanut Ukrainassa yli 4,7 miljoonaa ihmistä, joista yli 1,9 miljoonaa on lapsia. Heistä 448 000 on saanut tukea koulunkäyntiin.