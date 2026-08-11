M400-metrojunien hankinta etenee: Neuvotteluissa mukana kaksi toimittajaa
14.8.2026 14:50:22 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
M400-metrojunien hankinta etenee aikataulun mukaisesti. Alustavan tarjouksen määräaikaan mennessä jättivät CAF ja Ryhmittymä Stadler. Kilpailutus etenee seuraavaksi ensimmäisiin neuvottelukierroksiin, jotka käynnistyvät syksyn aikana.
M400-metrojunahankinnan alustavien tarjousten määräaika umpeutui maanantaina 10.8.
Kaupunkiliikenne ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos valitsivat aiemmin keväällä neuvotteluihin kaikki osallistumispyynnön vähimmäisvaatimukset täyttäneet neljä toimittajaa, joista alustavan tarjouksen jättivät Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. ja Ryhmittymä Stadler (Stadler Rail Valencia, S.A.U. ja Stadler Service AG). Alustavaa tarjousta eivät jättäneet Alstom Transport Finland Oy ja Skoda Transportation a.s.
– Neuvotteluvaiheeseen osallistui neljä vahvaa toimittajaa, joiden ratkaisut arvioitiin markkinavuoropuhelun perusteella laadukkaiksi ja hankinnan tavoitteisiin soveltuviksi. Vaikka olisimme toivoneet kaikkien neljän toimittajan olevan mukana kilpailutuksessa mahdollisimman pitkään, olemme tyytyväisiä siihen, että kaksi toimittajaa jätti alustavan tarjouksen ja kilpailutus etenee suunnitellusti seuraavaan vaiheeseen, toteaa HKL:n puolesta hankintaa toteuttavan Kaupunkiliikenne Oy:n omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.
– Palveluntarjoajia on markkinoilla puolenkymmentä ja kaksi saatua tarjousta on hyvä määrä tämän kokoluokan hankinnassa.
Nyt kilpailutettavien M400-metrojunien hankinnassa painottuu erityisesti matkustajakokemuksen parantaminen, matkustajakapasiteetin tehostaminen ja asematoimintojen sujuvoittaminen.
Lopullinen valinta M400-junien toimittajasta tehdään syksyllä 2027. Uusien metrojunien on tarkoitus aloittaa liikennöinti vuosien 2033–2034 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
Linkit
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Junatien metrosillan työmaan liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen Kalasatamassa11.8.2026 11:13:07 EEST | Tiedote
Kalasataman alueen työnaikaiset liikennejärjestelyt ja katujen väliaikaiset sulut vaikuttavat liikkumiseen.
Malminkartanon, Pohjois-Haagan ja Kannelmäen juna-asemien perusparannukset etenevät aikataulussa – junaliikenne palaa Pohjois-Haagan ja Kannelmäen asemille 10.8.5.8.2026 09:12:53 EEST | Tiedote
Malminkartanon, Pohjois-Haagan ja Kannelmäen asemien perusparannukset ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Junaliikenne palaa Pohjois-Haagan ja Kannelmäen asemille maanantaina 10.8. Malminkartanon asema aukeaa 7.9.2026.
Raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti29.7.2026 10:20:42 EEST | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy:n raitiovaunuhankinta on noussut jälleen otsikoihin. Tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen jättänyt yritys on jättänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön, jossa se pyytää pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnan keskeyttämistä ja tarjouskilpailun järjestämistä uudelleen.
Keilaniemen aseman eteläisen sisäänkäynnin lyhyet liukuportaat poissa käytöstä viikoilla 31-3523.7.2026 14:23:21 EEST | Tiedote
Viikolla 31 myös pohjoisen sisäänkäynnin pitkät liukuportaat ovat yhä poissa käytöstä töiden siirtymisen ajan.
Tapiolan asemalla metrolaiturin lyhyet liukuportaat suljetaan vuorotellen 20.7.-16.8.15.7.2026 10:29:20 EEST | Tiedote
Paloilmaisinjärjestelmän huoltotyöt Tapiolan metroasemalla jatkuvat. Työt etenevät asemalla vaiheittain, jotta matkustajille aiheutuva haitta jäisi mahdollisimman vähäiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme