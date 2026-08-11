Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

M400-metrojunien hankinta etenee: Neuvotteluissa mukana kaksi toimittajaa

14.8.2026 14:50:22 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

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M400-metrojunien hankinta etenee aikataulun mukaisesti. Alustavan tarjouksen määräaikaan mennessä jättivät CAF ja Ryhmittymä Stadler. Kilpailutus etenee seuraavaksi ensimmäisiin neuvottelukierroksiin, jotka käynnistyvät syksyn aikana.

M400-metrojunahankinnan alustavien tarjousten määräaika umpeutui maanantaina 10.8.

Kaupunkiliikenne ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos valitsivat aiemmin keväällä neuvotteluihin kaikki osallistumispyynnön vähimmäisvaatimukset täyttäneet neljä toimittajaa, joista alustavan tarjouksen jättivät Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. ja Ryhmittymä Stadler (Stadler Rail Valencia, S.A.U. ja Stadler Service AG).  Alustavaa tarjousta eivät jättäneet Alstom Transport Finland Oy ja Skoda Transportation a.s.

– Neuvotteluvaiheeseen osallistui neljä vahvaa toimittajaa, joiden ratkaisut arvioitiin markkinavuoropuhelun perusteella laadukkaiksi ja hankinnan tavoitteisiin soveltuviksi. Vaikka olisimme toivoneet kaikkien neljän toimittajan olevan mukana kilpailutuksessa mahdollisimman pitkään, olemme tyytyväisiä siihen, että kaksi toimittajaa jätti alustavan tarjouksen ja kilpailutus etenee suunnitellusti seuraavaan vaiheeseen, toteaa HKL:n puolesta hankintaa toteuttavan Kaupunkiliikenne Oy:n omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.

– Palveluntarjoajia on markkinoilla puolenkymmentä ja kaksi saatua tarjousta on hyvä määrä tämän kokoluokan hankinnassa.

Nyt kilpailutettavien M400-metrojunien hankinnassa painottuu erityisesti matkustajakokemuksen parantaminen, matkustajakapasiteetin tehostaminen ja asematoimintojen sujuvoittaminen.

Lopullinen valinta M400-junien toimittajasta tehdään syksyllä 2027. Uusien metrojunien on tarkoitus aloittaa liikennöinti vuosien 2033–2034 aikana.

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metrom400

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