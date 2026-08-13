Gummerus vahvistaa myyntiä, markkinointiviestintää ja kirjatoimitusta

Dita Palomäki on työskennellyt sosiaalisen median parissa 10 vuotta. "Somella on nykyään valtava merkitys siinä, miten kirjat löytävät lukijansa ja lukijat toisensa. Booktokin ja kirjagramin kaltaiset yhteisöt ovat tärkeä osa elävää ja yhteisöllistä kirjallisuuskulttuuria, ja minusta on todella inspiroivaa, että saan työni kautta olla mukana rakentamassa sitä”, hän kertoo.

Sampo Mustonen toteaa ettei mikään ole mukavampaa kuin lukea maailman parasta kirjallisuutta upeina suomenkielisinä käännöksinä. ”Gummeruksen suomennetun kaunokirjallisuuden lista on vuodesta toiseen äärimmäisen vaikuttava, ja kirjat nousevat jatkuvasti valtakunnallisiksi puheenaiheiksi. Olen onnellinen päästessäni työskentelemään kustantamoon, joka on kirjallinen koti sellaisille nerokkaille nykykirjailijoille kuin vaikkapa Richard Powers, Han Kang, Shō Ishida ja Vincenzo Latronico”, hän listaa.

Asiakkuuspäällikkö Veera Wallendahr on työskennellyt pitkään erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä. “Myynnillä ja markkinoinnilla on valtava vastuu saattaa kirjat myyntikanaviin niin, että niillä on parhaimmat mahdolliset edellytykset menestyä ja löytää oma lukijakuntansa. Lähden todella motivoituneena tähän inspiroivaan työtehtävään, koska mielestäni laadukkaan kirjallisuuden tulisi olla kaikkien tavoitettavissa”, hän sanoo.

Uusien rekrytointien lisäksi Gummeruksella on tehty seuraavat nimitykset 1.8. alkaen: Pitkään viestintäpäällikkönä työskennellyt Eeva Herrainsilta aloitti uudessa tehtävässä viestintä- ja henkilöstöjohtajana ja aiemmin markkinointiviestinnän tuottajana työskennellyt Pauliina Pietilä viestintäpäällikkönä. Leo Taanila nimitettiin kustannustoimittajaksi kotimaisen kaunokirjallisuuden osastolle.

”Olen todella onnellinen ja innoittunut uusista nuorista, taitavista ja näkemyksellisistä työntekijöistämme! Sukupolvien rinnakkaiselo ja moniäänisten osaajien kuoro takaavat sen, että 154-vuotias kustantamomme pysyy kiinni ajassa ja uudistuu jatkuvasti. Iloitsen myös siitä, että voimme tarjota pitkäaikaisille työntekijöillemme uusia, kiinnostavia tehtäviä. Lämpimästi tervetuloa ja onnittelut kaikille!" Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Baijars toteaa.

Lisätietoja:

Anna Baijars, toimitusjohtaja, p. 040 584 0061, anna.baijars@gummerus.fi

Eeva Herrainsilta, viestintä- ja henkilöstöjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi