Gummerus vahvistaa myyntiä, markkinointiviestintää ja kirjatoimitusta
14.8.2026 14:09:04 EEST | Gummerus | Tiedote
Gummeruksella on aloittanut kolme uutta huippuosaajaa. Veera Wallendahr on nimitetty asiakkuuspäälliköksi 6.8. alkaen. Uudessa sosiaalisen median tuottajan tehtävässä aloitti maaliskuussa KTM Dita Palomäki ja suomennetun kaunokirjallisuuden kustannustoimittajan tehtävässä elokuun alussa FM Sampo Mustonen.
Dita Palomäki on työskennellyt sosiaalisen median parissa 10 vuotta. "Somella on nykyään valtava merkitys siinä, miten kirjat löytävät lukijansa ja lukijat toisensa. Booktokin ja kirjagramin kaltaiset yhteisöt ovat tärkeä osa elävää ja yhteisöllistä kirjallisuuskulttuuria, ja minusta on todella inspiroivaa, että saan työni kautta olla mukana rakentamassa sitä”, hän kertoo.
Sampo Mustonen toteaa ettei mikään ole mukavampaa kuin lukea maailman parasta kirjallisuutta upeina suomenkielisinä käännöksinä. ”Gummeruksen suomennetun kaunokirjallisuuden lista on vuodesta toiseen äärimmäisen vaikuttava, ja kirjat nousevat jatkuvasti valtakunnallisiksi puheenaiheiksi. Olen onnellinen päästessäni työskentelemään kustantamoon, joka on kirjallinen koti sellaisille nerokkaille nykykirjailijoille kuin vaikkapa Richard Powers, Han Kang, Shō Ishida ja Vincenzo Latronico”, hän listaa.
Asiakkuuspäällikkö Veera Wallendahr on työskennellyt pitkään erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä. “Myynnillä ja markkinoinnilla on valtava vastuu saattaa kirjat myyntikanaviin niin, että niillä on parhaimmat mahdolliset edellytykset menestyä ja löytää oma lukijakuntansa. Lähden todella motivoituneena tähän inspiroivaan työtehtävään, koska mielestäni laadukkaan kirjallisuuden tulisi olla kaikkien tavoitettavissa”, hän sanoo.
Uusien rekrytointien lisäksi Gummeruksella on tehty seuraavat nimitykset 1.8. alkaen: Pitkään viestintäpäällikkönä työskennellyt Eeva Herrainsilta aloitti uudessa tehtävässä viestintä- ja henkilöstöjohtajana ja aiemmin markkinointiviestinnän tuottajana työskennellyt Pauliina Pietilä viestintäpäällikkönä. Leo Taanila nimitettiin kustannustoimittajaksi kotimaisen kaunokirjallisuuden osastolle.
”Olen todella onnellinen ja innoittunut uusista nuorista, taitavista ja näkemyksellisistä työntekijöistämme! Sukupolvien rinnakkaiselo ja moniäänisten osaajien kuoro takaavat sen, että 154-vuotias kustantamomme pysyy kiinni ajassa ja uudistuu jatkuvasti. Iloitsen myös siitä, että voimme tarjota pitkäaikaisille työntekijöillemme uusia, kiinnostavia tehtäviä. Lämpimästi tervetuloa ja onnittelut kaikille!" Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Baijars toteaa.
Lisätietoja:
Anna Baijars, toimitusjohtaja, p. 040 584 0061, anna.baijars@gummerus.fi
Eeva Herrainsilta, viestintä- ja henkilöstöjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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