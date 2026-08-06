MIELI ry käynnistää muutosneuvottelut
17.8.2026 07:00:00 EEST | MIELI Suomen Mielenterveys ry | Tiedote
Sote-järjestöjen valtionavustusten raju ja nopea leikkaus pakottaa järjestöjä toiminnan sopeuttamiseen. MIELI Suomen Mielenterveys ry käynnistää 17.8. muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen.
Muutosneuvottelut koskevat MIELI ry:n koko henkilökuntaa, lukuun ottamatta kriisityötä, Sekasin-chatia ja Rikosuhripäivystystä. Arvioitu irtisanottavien määrä on enintään kaksikymmentä henkilöä. Kaikkiaan MIELI ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Neuvottelut alkavat 17.8. ja ne pyritään saamaan päätökseen 7.9. mennessä.
- Järjestörahoitusten leikkaukset ovat olleet erityisen haastavia siksi, että muutoksia ja niiden kohdennuksia on ollut vaikea ennakoida. Vuoden 2027 rahoitus selviää lopullisesti vasta joulu-tammikuussa avustusehdotusten ja -päätösten myötä. Joudumme kuitenkin käynnistämään muutosneuvottelut jo nyt, koska esimerkiksi työsopimusten irtisanomisajat ovat pitkiä, mutta useamman toiminnon rahoitus on loppumassa välittömästi vuoden vaihteessa. Jos rahoitustilanne onkin odotettua positiivisempi, myös henkilöstöpäätöksiä voidaan arvioida uudelleen, sanoo toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.
Sote-järjestöjen valtionavustukset ovat leikkautumassa tällä hallituskaudella puoleen. Ensi vuoden tasoleikkaus on noin 30 prosenttia.
- Mielenterveystyölle on laajasti tunnistettu tarve. Siihen haluamme jatkossakin vastata, mutta joudumme sopeuttamaan toimintamme nyt uuteen mittakaavaan. Kriisityöhön ja nuorten Sekasin-chatiin on näillä näkymin luvassa rahoitusta, mutta muuta toimintaa, kuten mielenterveysongelmia ehkäisevää työtä, joudumme supistamaan. Se on todella sääli, koska mielenterveyden vahvistaminen on tehokasta ja vähentää myös julkisten palvelujen tarvetta sanoo toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.
Säästöpaine kohdistuu hallintoon, viestintään ja vaikuttamiseen, jäsenpalveluihin ja vapaaehtoistyöhön sekä mielenterveyden edistämiseen. Käytännössä säästöt heikentävät mahdollisuuksia vahvistaa mielenterveysosaamista, jakaa tietoa sekä laajentaa vapaaehtoistoimintaa.
- Olemme viime vuosina pyrkineet tarjoamaan mielenterveyden asiantuntemusta ja tukea hyvin monenlaisiin tilanteisiin kuten lasten ja nuorten vanhemmille ja vapaa-ajan ohjaajille, ikäihmisten parissa toimiville, erilaisille työyhteisöille ja jokaiselle, joka on kiinnostunut oman tai läheisten mielenterveyden vahvistamisesta. Tätä työtä joudumme nyt valitettavasti rajaamaan. Samoin vapaaehtoisten koulutusta ja ohjausta olisi tärkeää pikemminkin vahvistaa kuin supistaa, sillä se on osallistujille mielekästä, yhteiskunnalle kustannustehokasta ja siihen on jatkuvaa kiinnostusta, sanoo Aalto-Matturi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari Aalto-MatturiToiminnanjohtaja MIELI Suomen Mielenterveys ryPuh:0400 508 234sari.aalto-matturi@mieli.fi
Liisa PartioViestintäjohtaja, MIELI Suomen Mielenterveys ryPuh:040 580 8984liisa.partio@mieli.fi
MIELI Suomen Mielenterveys ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Järjestö koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.
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