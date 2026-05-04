Balanco Oy

Balanco ostaa tamperelaisen Accotilit Oy:n – teknologiamurros vauhditti yrityskauppaa

17.8.2026 08:00:00 EEST | Balanco Oy | Tiedote

Jaa

Taloushallinnon palveluyritys Balanco jatkaa kasvuaan Suomessa ostamalla tamperelaisen Accotilit Oy:n. Kaupan myötä Balancoon liittyy 17 taloushallinnon ammattilaista, ja samalla yhtiön Mepco- ja Microsoft Business Central -osaaminen vahvistuu.

Yrityskauppaa vauhditti taloushallintoalan nopea teknologinen murros, joka nostaa esiin koko alaa koskevan kysymyksen: miten pienemmät tilitoimistot pysyvät kehityksessä mukana, kun teknologia vaatii yhä suurempia investointeja?

Varpu Ihalainen, Accotilit Oy | Mikko Marttunen, Balanco Oy
Varpu Ihalainen, Accotilit Oy | Mikko Marttunen, Balanco Oy

Taloushallinnon automatisoituminen ja tekoälyn nopea kehitys muuttavat sekä alan työtä että asiakkaiden odotuksia. Samalla kilpailukykyisten teknologiaratkaisujen hankkiminen, käyttöönotto ja jatkuva kehittäminen vaativat tilitoimistoilta yhä enemmän resursseja. Accotilien toimitusjohtaja Varpu Ihalainen näkee kehityksen haastavan tulevina vuosina erityisesti pienempiä toimijoita.

– Taloushallintoalan kiihtyvä teknologiamurros oli yksi keskeisistä syistä yrityskaupan taustalla. Olen pohtinut paljon sitä, millainen tulevaisuus tämän kokoluokan tilitoimistoilla on, kun teknologia vaatii yhä suurempia investointeja. Halusimme reagoida muutokseen ennakoivasti ja varmistaa, että meillä on myös tulevaisuudessa riittävät resurssit toimintamme ja osaamisemme kehittämiseen. Yrityskauppa ei varmasti ole ainoa ratkaisu, mutta jokaisen alan toimijan on nyt mietittävä, miten kehityksen vauhdissa pysytään. Muutaman vuoden päästä kiinniotettavaa voi olla jo todella paljon, Ihalainen taustoittaa kauppaa.

Accotilit lähtee muutokseen vahvasta tilanteesta

Vuonna 1990 perustettu Accotilit on kasvanut viime vuosina kannattavasti, ja sen vuoden 2026 pro forma -liikevaihto on noin 1,6 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää Tampereella 17 taloushallinnon ammattilaista.

– Accotilit on kannattavasti kasvanut yhtiö, jossa yhdistyvät meille tärkeät asiat: vahva asiantuntijuus, korkea palvelun laatu ja henkilöstöstä huolehtiva kulttuuri. Yhtiön vahva Business Central -osaaminen täydentää järjestelmäosaamistamme, ja Mepco-osaaminen parantaa valmiuksiamme palvella entistä suurempia palkkahallinnon asiakkuuksia, kertoo Balanco-konsernin toimitusjohtaja Mikko Marttunen.

Accotilien avainhenkilöt jatkavat kaupan jälkeen yhtiön palveluksessa ja liittyvät Balancon pienosakkaiksi.

Yhteinen kulttuuri painoi kumppanin valinnassa

Teknologian lisäksi kasvun kumppanin valinnassa painoi yhtiöiden yhteinen näkemys henkilöstöstä ja yrityskulttuurista. Accotileillä toimintaa on rakennettu vahvasti henkilöstön hyvinvoinnin, avoimuuden ja korkean palvelun laadun ympärille. Yhtiölle oli tärkeää löytää kumppani, joka tarjoaa henkilöstölle uusia mahdollisuuksia alan työnkuvien muuttuessa, mutta jonka yrityskulttuuri tuntuu samalla omalta.

– Balancossa meidät vakuuttivat avoimuus, suoraselkäisyys ja moderni tapa kehittää taloushallintoa. Vaikka Balanco on meitä suurempi kansainvälinen yhtiö, se tuntui edelleen ihmisen kokoiselta. Meille on tärkeää, että henkilöstöstämme pidetään hyvää huolta ja että pystymme säilyttämään sen avoimen ja välittävän kulttuurin, jonka olemme rakentaneet, Varpu kertoo.

Yrityskaupan myötä Accotilien asiakkaat saavat käyttöönsä Balancon laajemman palveluvalikoiman, teknologiaosaamisen ja kansainvälisen asiantuntijaverkoston. Henkilöstölle osaksi kansainvälistä konsernia liittyminen avaa puolestaan uusia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen taloushallinnon työn muuttuessa.

Lisätietoja:

Mikko Marttunen, toimitusjohtaja, Balanco Oy, mikko.marttunen@balanco.fi, 040 844 9565

Varpu Ihalainen, toimitusjohtaja, Accotilit Oy, varpu.ihalainen@accotilit.fi, 045 878 1080

Avainsanat

yrityskauppateknologiataloushallintokasvukulttuuri

Yhteyshenkilöt

Kuvat

"Taloushallintoalan kiihtyvä teknologiamurros oli yksi keskeisistä syistä yrityskaupan taustalla. Olen pohtinut paljon sitä, millainen tulevaisuus tämän kokoluokan tilitoimistoilla on, kun teknologia vaatii yhä suurempia investointeja. Halusimme reagoida muutokseen ennakoivasti ja varmistaa, että meillä on myös tulevaisuudessa riittävät resurssit toimintamme ja osaamisemme kehittämiseen", Varpu Ihalainen taustoittaa.
"Taloushallintoalan kiihtyvä teknologiamurros oli yksi keskeisistä syistä yrityskaupan taustalla. Olen pohtinut paljon sitä, millainen tulevaisuus tämän kokoluokan tilitoimistoilla on, kun teknologia vaatii yhä suurempia investointeja. Halusimme reagoida muutokseen ennakoivasti ja varmistaa, että meillä on myös tulevaisuudessa riittävät resurssit toimintamme ja osaamisemme kehittämiseen", Varpu Ihalainen taustoittaa.
Lataa
Varpu Ihalainen, Accotilit Oy | Mikko Marttunen, Balanco Oy
Varpu Ihalainen, Accotilit Oy | Mikko Marttunen, Balanco Oy
Lataa

Linkit

Tietoja Balancosta

Balanco perustettiin vuonna 2015 vastaamaan taloushallinnon digitalisaatioon ja tarjoamaan perinteistä tilitoimistopalvelua laajemman kokonaisuuden, joka yhdistää taloushallinnon, asiantuntijapalvelut sekä teknologian.

Vuonna 2025 konsernin liikevaihto ylsi noin 16,5 miljoonaan euroon, josta noin 60 prosenttia tuli Suomen ulkopuolelta. Orgaanisen kasvun ohella yritysostot ovat olleet keskeinen osa Balancon kasvustrategiaa. Niillä on toimintaa laajennettu sekä Suomessa että lähimaissa. Tytäryhtiö Espanjassa on perustettu itse.

Teknologioiden ja järjestelmien kehitys muuttaa taloushallinnon asiantuntijoiden roolia: rutiinityö vähenee ja painopiste siirtyy tulkintaan, neuvontaan ja liiketoiminnan ymmärtämiseen. Tämä syventää asiakassuhteita ja vahvistaa Balancon asemaa talouden ja talousdatan asiantuntijakumppanina. Suomi on taloushallinnon teknologian käyttöönotossa muutamaa vuotta edellä useimpia Euroopan maita. Teknologioiden ja palveluiden skaalattavuus on käynnistänyt toimialan konsolidoitumisen. Balanco tekee yritysostoja Pohjoismaissa ja valikoiduissa Euroopan maissa, joissa teknologiset valmiudet, palveluiden ulkoistuskäytännöt ja lainsäädäntö ovat lähelle Suomen kaltaisia.

Koko palvelutarjooma verkkosivuilla www.balanco.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Balanco Oy

Balanco styrker sin position i Danmark – Bogføring Nord bliver en del af koncernen4.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Finansvirksomheden Balanco opkøber det Aalborg-baserede Bogføring Nord ApS som led i sin nordiske vækststrategi. Opkøbet bringer ressourcerne og netværket fra en nordisk koncern til Nordjylland – kombineret med lokal ekspertise og eksisterende kunderelationer. Med aftalen har Balanco nu over 220 økonomiprofessionelle i fem lande, og pro forma-omsætningen for 2026 overstiger 21 millioner euro.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye