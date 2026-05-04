Balanco ostaa tamperelaisen Accotilit Oy:n – teknologiamurros vauhditti yrityskauppaa

Taloushallinnon automatisoituminen ja tekoälyn nopea kehitys muuttavat sekä alan työtä että asiakkaiden odotuksia. Samalla kilpailukykyisten teknologiaratkaisujen hankkiminen, käyttöönotto ja jatkuva kehittäminen vaativat tilitoimistoilta yhä enemmän resursseja. Accotilien toimitusjohtaja Varpu Ihalainen näkee kehityksen haastavan tulevina vuosina erityisesti pienempiä toimijoita.

– Taloushallintoalan kiihtyvä teknologiamurros oli yksi keskeisistä syistä yrityskaupan taustalla. Olen pohtinut paljon sitä, millainen tulevaisuus tämän kokoluokan tilitoimistoilla on, kun teknologia vaatii yhä suurempia investointeja. Halusimme reagoida muutokseen ennakoivasti ja varmistaa, että meillä on myös tulevaisuudessa riittävät resurssit toimintamme ja osaamisemme kehittämiseen. Yrityskauppa ei varmasti ole ainoa ratkaisu, mutta jokaisen alan toimijan on nyt mietittävä, miten kehityksen vauhdissa pysytään. Muutaman vuoden päästä kiinniotettavaa voi olla jo todella paljon, Ihalainen taustoittaa kauppaa.

Accotilit lähtee muutokseen vahvasta tilanteesta

Vuonna 1990 perustettu Accotilit on kasvanut viime vuosina kannattavasti, ja sen vuoden 2026 pro forma -liikevaihto on noin 1,6 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää Tampereella 17 taloushallinnon ammattilaista.

– Accotilit on kannattavasti kasvanut yhtiö, jossa yhdistyvät meille tärkeät asiat: vahva asiantuntijuus, korkea palvelun laatu ja henkilöstöstä huolehtiva kulttuuri. Yhtiön vahva Business Central -osaaminen täydentää järjestelmäosaamistamme, ja Mepco-osaaminen parantaa valmiuksiamme palvella entistä suurempia palkkahallinnon asiakkuuksia, kertoo Balanco-konsernin toimitusjohtaja Mikko Marttunen.

Accotilien avainhenkilöt jatkavat kaupan jälkeen yhtiön palveluksessa ja liittyvät Balancon pienosakkaiksi.

Yhteinen kulttuuri painoi kumppanin valinnassa

Teknologian lisäksi kasvun kumppanin valinnassa painoi yhtiöiden yhteinen näkemys henkilöstöstä ja yrityskulttuurista. Accotileillä toimintaa on rakennettu vahvasti henkilöstön hyvinvoinnin, avoimuuden ja korkean palvelun laadun ympärille. Yhtiölle oli tärkeää löytää kumppani, joka tarjoaa henkilöstölle uusia mahdollisuuksia alan työnkuvien muuttuessa, mutta jonka yrityskulttuuri tuntuu samalla omalta.

– Balancossa meidät vakuuttivat avoimuus, suoraselkäisyys ja moderni tapa kehittää taloushallintoa. Vaikka Balanco on meitä suurempi kansainvälinen yhtiö, se tuntui edelleen ihmisen kokoiselta. Meille on tärkeää, että henkilöstöstämme pidetään hyvää huolta ja että pystymme säilyttämään sen avoimen ja välittävän kulttuurin, jonka olemme rakentaneet, Varpu kertoo.

Yrityskaupan myötä Accotilien asiakkaat saavat käyttöönsä Balancon laajemman palveluvalikoiman, teknologiaosaamisen ja kansainvälisen asiantuntijaverkoston. Henkilöstölle osaksi kansainvälistä konsernia liittyminen avaa puolestaan uusia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen taloushallinnon työn muuttuessa.

Lisätietoja:

Mikko Marttunen, toimitusjohtaja, Balanco Oy, mikko.marttunen@balanco.fi, 040 844 9565

Varpu Ihalainen, toimitusjohtaja, Accotilit Oy, varpu.ihalainen@accotilit.fi, 045 878 1080