Roborock laajentaa suosittua mallistoaan: Uusi Qrevo 2 Pro tuo huoltovapaan arjen suomalaiskoteihin
17.8.2026 15:00:00 EEST | Roborock | Tiedote
Älykkään kotirobotiikan edelläkävijä Roborock tuo markkinoille uuden Qrevo 2 Pro -mallin. Erityisesti lemmikkikoteihin ja mattojen puhdistukseen suunniteltu uutuusmalli tekee arjesta entistä vaivattomampaa.
Roborockin suosittuun Qrevo-sarjaan kuuluva uutuusmallisto tunnetaan tasapainostaan tehokkuuden ja helppokäyttöisyyden välillä. Qrevo 2 Pro tarjoaakin lippulaivatason imutehoa sekä älykästä automaatiota ja vaatii käyttäjältä entistä vähemmän manuaalista ylläpitoa.
Erityisesti lemmikkitalouksille, runsaasti mattoja sisältäville kodeille ja arjen sotkujen hallintaan suunniteltu Qrevo 2 Pro yhdistää tehokkaan imutehon, hiusten kietoutumista ehkäisevän harjateknologian sekä edistyneen telakan, joka tekee laitteen ylläpidosta helppoa.
Syväpuhdistusta yhdellä ajolla
Qrevo 2 Pro tarjoaa poikkeuksellista puhdistustehoa 25 000 Pa:n HyperForce-imutehollaan. Se kerää pölyn, muruset ja pinttyneen lian tehokkaasti niin kovilta lattiapinnoilta kuin matoistakin.
Imutehoa tukee täysin uusi Dual Anti-Tangle -järjestelmä, joka on kehitetty ehkäisemään hiusten ja karvojen kietoutumista harjoihin. Kumia ja harjaksia yhdistelevä pääharja toimii saumattomasti yhdessä sivuharjan kanssa ja ohjaa hiukset suoraan imuaukkoon, mikä vähentää merkittävästi tarvetta manuaaliselle ylläpidolle.
Älykkäämpää ja perusteellisempaa puhdistusta
Laitteen tekoälyominaisuudet tuovat uutta tarkkuutta erityisesti mattojen puhdistukseen. Auto Mop Removal -toiminnon ansiosta robotti voi jättää moppausosat automaattisesti telakointiasemaan ennen mattojen imurointia ja kiinnittää ne takaisin sen jälkeen. Tämä takaa, etteivät paksutkaan matot pääse kastumaan siivouksen aikana. Lisäksi käyttäjät voivat aktivoida sovelluksesta erillisen syväpuhdistustilan, jossa robotti puhdistaa matot ristiin kulkevalla reitillä, mikä auttaa saavuttamaan maksimaalisen puhtauden.
Kulmien ja seinänvierustojen puhdistusta on myös parannettu merkittävästi. Uusi kääntyvä sivuharja vaihtaa pyörimissuuntaansa kulmissa, mikä mahdollistaa harjalle paremman ulottumisen lattian nurkkakohdissa. Seinänvierustoilla FlexiArm-reunamoppaus ulottuu jopa 1,85 mm:n etäisyydelle seinästä, mikä mahdollistaa reuna-alueiden kattavamman puhdistuksen.
Uudistettu monitoimitelakka ja parannettu sovellus hallinnan tukena
Qrevo 2 Pro -mallin uudistettu monitoimitelakka automatisoi laitteen huoltotoimenpiteet aina mopin pesusta pölysäiliön tyhjennykseen. Telakan uusi yksiosainen pohjalevy ja liotustoiminto varmistavat mopin perusteellisen pesun. Lisäksi telakka pesee mopin hygienisesti 75 °C:n kuumavedellä ja kuivaa sen 45 °C:n lämpimällä ilmalla, mikä ehkäisee hajujen ja bakteerien muodostumista.
Laitteen ylläpitoväliä pidentää automaattinen pölysäiliön tyhjennys, jonka ansiosta pölypussi tarvitsee vaihtaa keskimäärin 65 päivän välein. Telakka täyttää myös robotin puhdasvesisäiliön automaattisesti. Teknisinä uudistuksina laite tukee 30 prosenttia aiempaa nopeampaa latausta sekä latauksen ajastamista edullisempien pörssisähkötuntien mukaan.
Ohjelmistopuolella laite hyödyntää RockMind-teknologiaa ja SmartPlan 3.0 -järjestelmää, joka analysoi käyttäjän siivousrutiineja ja mukauttaa puhdistusasetukset huonekohtaisesti. Roborock-sovelluksen kautta käyttäjä voi määrittää kustomoituja siivousalueita, ja Matter-yhteensopivuus mahdollistaa laitteen liittämisen yleisimpiin älykotijärjestelmiin.
Hinta ja saatavuus
Roborock Qrevo 2 Pro on saatavilla Suomessa 17. elokuuta alkaen Roborockin jälleenmyyjiltä. Suositushinta: 699€.
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Yhteyshenkilöt
Tuotelainat ja mediapyynnöt
Mellakka Helsinki
casper.pfitzner@mellakka.fi
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Tietoa julkaisijasta
Roborock on johtava älykkään siivouksen brändi, joka tunnetaan innovatiivisista ratkaisuistaan. IDC:n mukaan Roborock on ollut myydyin robotti-imuribrändi vuodesta 2023 lähtien ja älykkäiden siivousrobottien markkinajohtaja vuonna 2025.
Roborockin edistykselliseen tuotevalikoimaan kuuluvat robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä-kuivaimurit, robottiruohonleikkurit ja kuivaavat pesukoneet, jotka on suunniteltu helpottamaan arkea. Käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan pohjautuvat ja vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhön panostavat ratkaisumme vastaavat monenlaisiin siivoustarpeisiin yli 170 maassa ja alueella.
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