Roborock laajentaa suosittua mallistoaan: Uusi Qrevo 2 Pro tuo huoltovapaan arjen suomalaiskoteihin

Roborockin suosittuun Qrevo-sarjaan kuuluva uutuusmallisto tunnetaan tasapainostaan tehokkuuden ja helppokäyttöisyyden välillä. Qrevo 2 Pro tarjoaakin lippulaivatason imutehoa sekä älykästä automaatiota ja vaatii käyttäjältä entistä vähemmän manuaalista ylläpitoa.

Erityisesti lemmikkitalouksille, runsaasti mattoja sisältäville kodeille ja arjen sotkujen hallintaan suunniteltu Qrevo 2 Pro yhdistää tehokkaan imutehon, hiusten kietoutumista ehkäisevän harjateknologian sekä edistyneen telakan, joka tekee laitteen ylläpidosta helppoa.

Syväpuhdistusta yhdellä ajolla

Qrevo 2 Pro tarjoaa poikkeuksellista puhdistustehoa 25 000 Pa:n HyperForce-imutehollaan. Se kerää pölyn, muruset ja pinttyneen lian tehokkaasti niin kovilta lattiapinnoilta kuin matoistakin.

Imutehoa tukee täysin uusi Dual Anti-Tangle -järjestelmä, joka on kehitetty ehkäisemään hiusten ja karvojen kietoutumista harjoihin. Kumia ja harjaksia yhdistelevä pääharja toimii saumattomasti yhdessä sivuharjan kanssa ja ohjaa hiukset suoraan imuaukkoon, mikä vähentää merkittävästi tarvetta manuaaliselle ylläpidolle.

Älykkäämpää ja perusteellisempaa puhdistusta

Laitteen tekoälyominaisuudet tuovat uutta tarkkuutta erityisesti mattojen puhdistukseen. Auto Mop Removal -toiminnon ansiosta robotti voi jättää moppausosat automaattisesti telakointiasemaan ennen mattojen imurointia ja kiinnittää ne takaisin sen jälkeen. Tämä takaa, etteivät paksutkaan matot pääse kastumaan siivouksen aikana. Lisäksi käyttäjät voivat aktivoida sovelluksesta erillisen syväpuhdistustilan, jossa robotti puhdistaa matot ristiin kulkevalla reitillä, mikä auttaa saavuttamaan maksimaalisen puhtauden.

Kulmien ja seinänvierustojen puhdistusta on myös parannettu merkittävästi. Uusi kääntyvä sivuharja vaihtaa pyörimissuuntaansa kulmissa, mikä mahdollistaa harjalle paremman ulottumisen lattian nurkkakohdissa. Seinänvierustoilla FlexiArm-reunamoppaus ulottuu jopa 1,85 mm:n etäisyydelle seinästä, mikä mahdollistaa reuna-alueiden kattavamman puhdistuksen.

Uudistettu monitoimitelakka ja parannettu sovellus hallinnan tukena

Qrevo 2 Pro -mallin uudistettu monitoimitelakka automatisoi laitteen huoltotoimenpiteet aina mopin pesusta pölysäiliön tyhjennykseen. Telakan uusi yksiosainen pohjalevy ja liotustoiminto varmistavat mopin perusteellisen pesun. Lisäksi telakka pesee mopin hygienisesti 75 °C:n kuumavedellä ja kuivaa sen 45 °C:n lämpimällä ilmalla, mikä ehkäisee hajujen ja bakteerien muodostumista.

Laitteen ylläpitoväliä pidentää automaattinen pölysäiliön tyhjennys, jonka ansiosta pölypussi tarvitsee vaihtaa keskimäärin 65 päivän välein. Telakka täyttää myös robotin puhdasvesisäiliön automaattisesti. Teknisinä uudistuksina laite tukee 30 prosenttia aiempaa nopeampaa latausta sekä latauksen ajastamista edullisempien pörssisähkötuntien mukaan.

Ohjelmistopuolella laite hyödyntää RockMind-teknologiaa ja SmartPlan 3.0 -järjestelmää, joka analysoi käyttäjän siivousrutiineja ja mukauttaa puhdistusasetukset huonekohtaisesti. Roborock-sovelluksen kautta käyttäjä voi määrittää kustomoituja siivousalueita, ja Matter-yhteensopivuus mahdollistaa laitteen liittämisen yleisimpiin älykotijärjestelmiin.

Hinta ja saatavuus

Roborock Qrevo 2 Pro on saatavilla Suomessa 17. elokuuta alkaen Roborockin jälleenmyyjiltä. Suositushinta: 699€.