Uusi Prisma Tukku avataan Suomen suurimpaan Prismaan Helsingin Kaareen 19.8. klo 09:00 – erikoisuutena walk in -jääkaappi

Uuden Prisma Tukun tavoitteena on tehdä suurten hankintojen tekemisestä mahdollisimman sujuvaa: perusvalikoima sisältää tuotteita arjen tarpeisiin kuivaelintarvikkeista tuore- ja pakastetuotteisiin sekä take away‑ ja käyttötarvikkeisiin. Valikoima on rakennettu erityisesti yritysasiakkaille, kuten ammattikeittiöille ja pk-yrityksille, sekä myös suurkuluttajille ja suurperheille, jotka haluavat ostaa kerralla enemmän.

"Prisma Tukussa tuotteet myydään isommissa, käytännöllisissä pakkauskoissa, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. Mukana on lisäksi monipakkauksia sekä litroittain myytäviä tuotteita. Muista pilottimyymälöistä poiketen Prisma Kaaressa kokeillaan myös alkoholijuomien tukkuvalikoimaa, kuten olutpulloja ja kuohuviiniä monen kappaleen pakkauksissa. Lisäksi Kaaren Tukussa on niin laaja viileässä myytävien tuoretuotteiden valikoima, että niitä varten on toteutettu niin sanottu walk in -jääkaappi, johon asiakkaat kävelevät sisään", kertoo Prisma Kaaren johtaja Jari Kättö HOK-Elannosta.

Prisma Tukun valikoima kattaa pilotissa noin 200 keskeistä tuotetta. Samalla valikoimaa kehitetään jatkuvasti: asiakkailta kerätään aktiivisesti tuotetoiveita, ja tarjontaa muokataan niiden perusteella, jotta valikoima vastaisi mahdollisimman hyvin todellisiin tarpeisiin.

Helsingin Kannelmäessä Kehä 1:n varrella hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitseva Kaaren Prisma on Suomen suurin Prisma, jonne saavutaan ostoksille laajalta alueelta. Prisma Tukku löytyy Kaaren Prisman sisältä puutarhatuotteiden läheisyydestä kulmauksesta, jossa sijaitsee myös oma kassapiste, jossa tukkuostokset voi kätevästi maksaa. Perille löytää seuraamalla lattiaopasteita. Jatkossa Kaaren Prisma Tukku on auki 24 h. Tukun valikoima on ostettavissa myös netissä S-kaupoista, ja tuotteet voi noutaa kätevästi suoraan autoon Prisman noutopisteeltä.

"Uskomme, että Kaaren Prismassa on kysyntää tukkumaisille suurpakkauksille. Nyt suuremmatkin ostokset voi tehdä helposti yhden tutun Prisma-käynnin yhteydessä. Odotamme innolla pilotin käynnistymistä, sillä se on erinomainen lisä Prisman jo ennestään laajaan valikoimaan", Kättö sanoo.

Vastaava Prisma Tukku -pilotti käynnistyi elokuun alussa Tampereella Kalevan Prismassa.

"Tampereella muutama viikko sitten avattu Prisma Tukku on herättänyt todella suurta kiinnostusta. Isompien pakkausten tarpeesta ja pienravintoloiden kohderyhmän tavoittamisesta kertovat aloitusviikolla muun muassa kahden kilon burgerlihapötkön, viiden ja kymmenen litran rapsi- ja oliiviöljypakkausten, 750 gramman halloumijuuston sekä isojen kertakäyttökäsinepakkausten hyvä menekki. Toki myös innokkaat kotikokit ovat voineet käydä ostamassa 10 kilon kaurahiutalesäkin, kahden ja puolen kilon mangopalapakkauksen tai viisi kiloa fusillipastaa tai riisiä – näitä on myyty myös hyvin", iloitsee suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen SOK Marketkaupan ketjuohjauksesta.

Helsingin jälkeen seuraava Prisma Tukku –pilotti avataan Oulussa elokuun loppupuolella.

Prisma Tukku Kaaren Prismassa Helsingissä

Avataan Helsingin Kannelmäessä Prisma Kaareen keskiviikkona 19.8. klo 09:00. Jatkossa Kaaren Prisma Tukku on auki 24 h.

Prisma Tukku sijaitsee Kaaren Prisman sisällä puutarhatuotteiden läheisyydessä kulmauksessa. Perille löytää seuraamalla lattiaopasteita.

Tuotevalikoimaan pääsee tutustumaan osoitteesta: https://www.s-kaupat.fi/prismatukku

Prisma Tukun valikoima on ostettavissa myös netissä S-kaupoista, ja tuotteet voi noutaa kätevästi suoraan autoon Prisman noutopisteeltä.

Prisma Tukun valikoima on kaikkien saatavilla, erillistä tukkukorttia ei tarvitse.

Haastattelupyynnöt avajaisten yhteydessä:

HOK-Elannon viestintä

puh. 010 766 0590

viestinta.hok-elanto@sok.fi

Lisätiedot:

HOK-Elanto, Prisma Kaaren pilotti: Jari Kättö, Prismajohtaja, Prisma Kaari, HOK-Elanto, 010 766 8010, jari.katto@sok.fi

Laajemmat kysymykset kolmen Prisman pilotista: Mika Lyytikäinen, suunnittelujohtaja, SOK, 010 768 1911, mika.lyytikainen@sok.fi