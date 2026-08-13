Maria Veitolan ja Markku Haussilan uusi podcast paketoi kuuntelijoille viikon kiinnostavimmat kulttuuri- ja kaupunkielämykset
17.8.2026 07:30:00 EEST | Podme | Tiedote
Maanantaina 17. elokuuta podcast- ja äänikirjapalvelu Podmessa alkava Download-podcast johdattaa kuuntelijansa hyvien keskusteluiden ja elämysvinkkien pariin, tehden arjesta hiukan rikkaampaa.
Toimittaja Maria Veitola ja näyttelijä-kirjailija Markku Haussila tarjoavat uudessa Download-podcastissaan Podme-palvelun tilaajille viikoittaisen oppaan, jossa kiinnostavimmat löydöt kaupunkikulttuurin parista on kerätty rennoksi paketiksi. Jokainen jakso tarjoaa uusia puheenaiheita muun muassa keikoista, näyttelyistä, ravintoloista, kirjoista, ilmiöistä, teatterista, elokuvista, ihmisistä ja tarinoista niiden ympärillä.
Luvassa on näkökulmia, suosituksia ja oivalluksia, jotka herättävät uteliaisuuden ja inspiraation.
– Olen innoissani, kun pääsemme fiilistelemään Markun kanssa kaikkea sitä mahtavaa, mitä täällä tapahtuu ja jakamaan tätä iloa ja inspiraatiota kuuntelijoille. Nautin myös siitä, että pääsen tekemään Downloadiin pitkiä, syväluotaavia henkilöhaastatteluja – usein on kiire, mutta nyt ei, toteaa Maria Veitola.
– Lähden tämän tuotannon pariin uteliaalla mielellä, enkä vähiten siksi että saan tehdä yhdessä töitä ihanan Marian kanssa. Tuntuu siltä, että tälle podcastille on tarvetta, ja jos en olisi tässä itse mukana, niin tämä olisi kuuntelulistallani jo ihan vain kiinnostavien vieraiden takia, sanoo Veitolan juontajapari Markku Haussila.
Podcastin aloitusviikolla äänessä ovat Veitolan ja Haussilan lisäksi mm. näyttelijät Martti Suosalo ja Miiko Toiviainen, artisti F eli Fanni Sjöholm, monilahjakkuus Renée Böök sekä taidehallinnon ja artistituotannon ammattilaisenakin tunnettu Maiju Talvisto kirjansa Tätä ei tapahtuisi miehelle (Johnny Kniga/WSOY) kautta.
Veitola ja Haussila paketoivat viikon kiinnostavimmat löydöt rennoksi paketiksi, joka tekee elämästä rikkaampaa. Podcastin maanantaisin ilmestyvä pääjakso sisältää kaikki viikon tärkeimmät löydöt, samana päivänä julkaistavat avec- ja bonus-jaksot puolestaan palvelevat niitä, jotka haluavat kuulla pääjakson aiheista vieläkin syvemmin.
Uusi podcast on suunnattu etenkin kaupunkikulttuuria kaikissa sen muodoissa rakastaville mutta myös niille kuuntelijoille, jotka kaipaavat elämyssuosituksia.
– Download on viikoittainen todella runsas info- ja tunnelataus kaupunkikulttuurin helmiin, sellaisiin jotka tekevät elämästä värikkäämpää. Sarja ei yritä pysyä jokaisen trendin perässä eikä aiheuttaa tunnetta siitä, että pitäisi ehtiä kaikkialle. Päinvastoin, se ennemminkin muistuttaa, että yksi hyvä elämys voi riittää muuttamaan kokonaisen viikon suunnan ja saa katsomaan tuttua kaupunkia uusin silmin. Download suosittelee niin kuin hyvä ystävä, kertoo Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki.
Downloadin avausjakso on nyt kuunneltavissa Podmessa ja sen voi kuunnella täältä.
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Yhteyshenkilöt
Christos ZavrosCommunications and Marketing Manager Finlandchristos.zavros@podme.com
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Tietoja julkaisijasta
Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.
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