Maailman humanitaarisen avun päivä: Paikallisiin avustustyöntekijöihin kohdistuva väkivalta ennätystasolla
17.8.2026 02:01:00 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Viimeisten viiden vuoden aikana lähes kaikki humanitaarisen avun työntekijöihin kohdistuneet vakavat hyökkäykset ovat kohdistuneet paikallisiin työntekijöihin. Samalla kun väkivalta avustustyöntekijöitä kohtaan on noussut ennenäkemättömälle tasolle, kansainvälistä humanitaarista oikeutta rikotaan toistuvasti. Tänä vuonna Libanon, Etelä-Sudan ja Sudan ovat olleet erityisen vaarallisia avustustyöntekijöille.
Avustustyöntekijöihin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevan Aid Worker Security Database (AWSD) -tietokannan mukaan elokuun 2021 ja heinäkuun 2026 välisenä aikana noin 3496 paikallista avustustyöntekijää joutui vakavan hyökkäyksen kohteeksi. Tapauksiin sisältyy surmia, pidätyksiä, sieppauksia sekä vakavia vammoja aiheuttaneita hyökkäyksiä. Vastaavana aikana uhreiksi joutui 134 kansainvälistä avustustyöntekijää. Paikallisten työntekijöiden osuus kaikista tapauksista oli siten 96 prosenttia.
Vuodelle 2025 on maailmanlaajuisesti kirjattu peräti 712 välikohtausta, jotka koskettivat yli 1180 humanitaarisen avun työntekijää. Suuri osa tapauksista liittyi miehitetyille palestiinalaisalueille, joilla 187 avustustyöntekijää sai surmansa, 80 loukkaantui, 23 pidätettiin ja kaksi siepattiin.
Vaikka hyökkäysten kokonaismäärä on vuonna 2026 tähän mennessä ollut alhaisimmalla tasollaan kymmeneen vuoteen, paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kasvanut ennätykselliseen 98 prosenttiin. Suuri osa tämän vuoden hyökkäyksistä on tapahtunut Libanonissa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa, jotka kuuluvat tällä hetkellä avustustyöntekijöille vaarallisimpien maiden joukkoon.
– Paikalliset avustustyöntekijät ovat usein ensimmäisinä paikalla vastaamassa ihmisten hätään. Samalla he ja heidän läheisensä kärsivät usein samasta kriisistä, jonka keskellä he työskentelevät. He ovat mahdollisesti menettäneet kotinsa ja kokevat samaa väkivallan uhkaa ja puutetta kuin ihmiset, joita he ovat auttamassa. Vaikka paikalliset työntekijät kantavat kriisien keskellä suurimman riskin, paikallisen avustustyöntekijän surma, pidätys, haavoittuminen tai sieppaus ylittää uutiskynnyksen vain harvoin, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten ohjelmajohtaja.
– Avustustyöntekijät eivät ole numeroita tilastoissa, vaan ihmisiä, joiden menetys tuntuu perheissä, yhteisöissä ja lasten elämässä. Kun avustustyöntekijöiden pääsy avun tarpeessa olevien luo estyy, myös lasten mahdollisuudet saada ruokaa, terveydenhuoltoa, koulutusta ja muuta elintärkeää tukea vaarantuvat.
– Emme yksinkertaisesti voi hyväksyä sitä, että toisia auttavia ihmisiä otetaan hyökkäysten kohteiksi. Humanitaarinen oikeus on tältä osin yksiselitteinen, toteaa Haaranen.
Kansainvälistä humanitaarista oikeutta on kunnioitettava
Pelkät huolenilmaukset eivät enää riitä. Maailman humanitaarisen avun päivänä 19.8. Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa kiireellisiä ja konkreettisia toimia humanitaarisen oikeuden vahvistamiseksi.
- Kansainvälistä humanitaarista oikeutta on noudatettava konfliktin kaikissa vaiheissa. Lapset, heidän haavoittuvuutensa ja erityinen suojelun tarve on otettava huomioon, jotta voidaan vähentää lapsille aiheutuvaa peruuttamatonta vahinkoa ja vahvistaa kaikkien siviilien suojelua.
- Konfliktien osapuolten on kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta, varmistettava avun nopea ja rajoittamaton pääsy apua tarvitseville ja suojeltava avustustyöntekijöitä. Teknologian kehitys, drooneista tekoälyyn, lisää tarvetta suojella siviilejä ja avustustyöntekijöitä.
- Valtioiden on hyödynnettävä kaikkia käytettävissään olevia diplomaattisia ja oikeudellisia keinoja sekä vaikutusvaltaansa avustustyöntekijöiden suojelemiseksi, hyökkäysten ehkäisemiseksi ja humanitaarisen pääsyn turvaamiseksi. Lisäksi rikkomuksiin syyllistyneet tulee saattaa vastuuseen, sillä rankaisemattomuus johtaa vain uusiin hyökkäyksiin.
Yhteyshenkilöt
Max HolmTiedottajaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kontaktit maatoimistoihin (betjänar även på svenska)
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
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