Kysely: 70 prosenttia vanhemmista pelkää lapsensa kohtaavan seksuaaliväkivaltaa verkossa
20.8.2026 05:05:00 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät lasten kohtaamaa seksuaalista häirintää somessa ja verkossa vakavana ongelmana. Pelastakaa Lasten tuoreen selvityksen mukaan, kaksi kolmesta huoltajasta kokee myös tarvitsevansa lisää tietoa ja tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa.
Verianin kesäkuussa 2026 Pelastakaa Lapsille toteuttaman kyselyn mukaan peräti 93 prosenttia 6–17-vuotiaiden lasten huoltajista pitää netissä tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa lasten seksuaalista häirintää vähintään melko vakavana ongelmana.
Huoli kohdistuu myös omiin lapsiin. 70 prosenttia huoltajista kertoo olevansa huolissaan siitä, että oma lapsi kohtaisi seksuaalista häirintää verkossa.
“Luvut kuvaavat hyvin, ettei kyse ole yksittäisten perheiden huolesta, vaan laajasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Viime vuonna selvitimme asiaa lapsilta ja nuorilta, ja heistä joka viides, tytöistä joka kolmas, kertoi kokeneensa seksuaaliväkivaltaa”, Pelastakaa Lasten kehittämispäällikkö Heidi Näppi sanoo.
Vanhemmat tarvitsevat lisää tukea lasten suojelemiseksi verkossa
Vaikka 62 prosenttia huoltajista arvioi osaavansa suojella lastaan seksuaaliselta häirinnältä verkossa vähintään melko hyvin, jopa lähes kolmannes (30 %) kokee osaamisensa melko tai erittäin heikoksi.
Samalla kaksi kolmesta (66 %) huoltajasta kertoo tarvitsevansa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. Yli neljäsosa (26 %) vanhemmista ei tiedä kovin hyvin tai lainkaan, miten toimia, jos lapsi kertoo kohdanneensa seksuaalista häirintää.
Viidennes ei ole keskustellut lapsensa kanssa seksuaalisesta häirinnästä
Viidennes (20 %) vanhemmista ei ole keskustellut seksuaalisesta häirinnästä lapsensa kanssa lainkaan. Vanhempien mukaan yleisin keskustelua hankaloittava tekijä on se, etteivät he tiedä, miten lasta voisi auttaa pysymään turvassa verkossa. Myös huoli lapsen reaktiosta sekä aiheen vaikeus nousivat esiin merkittävinä esteinä.
"Näemme päivittäisessä työssämme lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vakavuuden sekä vanhempien tiedon tarpeen. Olemme järjestäneet esimerkiksi suosittuja etävanhempainiltoja ja julkaisseet ohjeita vanhemmuuden tueksi", Heidi Näppi kertoo.
77 % huoltajista uskoo lapsensa kertovan hänelle kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä. Pelastakaa Lasten viime vuonna lapsille ja nuorille tekemästä kyselystä kuitenkin ilmeni, että jopa 61 prosenttia ei ollut kertonut kokemastaan seksuaaliväkivallasta kenellekään. Silloin, kun lapset kertoivat, he kertoivat tapahtuneesta tavallisimmin ystävälleen.
Lasten turvallisuus verkossa edellyttää kaikkien sitoutumista
Suomalaiset vanhemmat arvioivat, että juuri lasten vanhemmilla on suurin mahdollisuus (73 %) vaikuttaa lasten suojelemiseen seksuaaliväkivallalta verkossa. Samalla enemmistö näkee merkittävän roolin myös some- ja verkkopalveluja tarjoavilla yrityksillä (58 %). Vajaa puolet vanhemmista kokee, että lapset ja nuoret (45 %) voivat itse vaikuttaa turvallisuuteensa. Viranomaisten ja koulujen mahdollisuuksiin uskoi reilu kolmannes vanhemmista.
”Vanhemmat haluavat suojella lapsiaan, mutta moni kokee jäävänsä yksin. Lasten turvallisuus verkossa edellyttää koko yhteiskunnalta sitoutumista ja kaikkien aikuisten panosta – niin verkkopalvelujen tarjoajien, lainsäätäjien kuin vanhempienkin”, Heidi Näppi sanoo.
PELASTAKAA LASTEN OHJEET VANHEMMILLE:
Paras turva lapselle on avoin keskusteluyhteys turvallisen aikuisen kanssa. Lapselta voi kysyä suoraan, onko hänelle tapahtunut netissä jotain ikävää, pelottavaa tai hämmentävää. Kysyminen mahdollistaa lapselle vaikean asian kertomisen.
Keskustelun lapsen kanssa voi avata kysymyksillä, kuten:
- Onko tuntematon ihminen ottanut sinuun yhteyttä somessa?
- Oletko saanut hämmentäviä tai epäasiallisia viestejä tai muita yhteydenottoja?
- Tiedätkö, miten toimia, jos joku tuntematon yrittää ottaa sinuun yhteyttä?
Vanhemman on tärkeää katsoa yhdessä lapsen kanssa somealustojen turva-asetukset kuntoon, muun muassa onko lapsen someprofiili julkinen vai yksityinen, voivatko tuntemattomat henkilöt ottaa lapseen yhteyttä ja millaisia tietoja lapsi itsestään somessa jakaa.
Jos epäilee lapseen kohdistuneen seksuaalista häirintää tai muuta seksuaaliväkivaltaa, tulee siitä tehdä ilmoitus suoraan poliisille tai Pelastakaa Lasten Nettivihje ‑palveluun (www.nettivihje.fi). Pelkkä epäily riittää ilmoituksen tekemiseen.
Tiedoksi toimituksille:
Pelastakaa Lasten kysely toteutettiin Verianin väestöedustavissa internetpaneeleissa kesäkuussa 2026. Kyselyyn vastasi 1 147 Manner-Suomessa asuvaa 6–17-vuotiaiden lasten huoltajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaisotoksen osalta +- 2,9 %-yksikköä.
Keskeiset tulokset:
- 93 % huoltajista pitää verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista häirintää vakavana ongelmana.
- 70 % huoltajista on huolissaan oman lapsensa kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä verkossa.
- 66 % huoltajista tarvitsee lisää tietoa tai tukea lapsensa suojaamiseen.
- 72 % huoltajista on keskustellut lapsensa kanssa aiheesta.
- 77 % huoltajista uskoo lapsensa kertovan kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä.
- 89 % huoltajista pitää Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelua tärkeänä.
Pelastakaa Lapset käynnistää torstaina 20.8.2026 kampanjan 'Tunnista ja toimi' lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. Kampanjan tavoitteena on lisätä etenkin vanhempien tietoisuutta lapsiin verkossa kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja tarjota keinoja lasten suojelemiseksi. Kampanja näkyy kahden viikon ajan valtakunnallisesti televisiossa, digitaalisessa ulkomainonnassa ja sosiaalisessa mediassa.
Yhteyshenkilöt
Heidi NäppiKehittämispäällikkö, Lasten suojelu ja NettivihjePelastakaa Lapset ryPuh:+358 50 472 4831heidi.nappi@pelastakaalapset.fi
Elina PitkärantaViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Kotimaan teemat: lasten digitaalinen turvallisuus ja hyvinvointi, nuorten radikalisoituminen, sosiaalinen media, lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta
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Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
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